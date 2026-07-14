IND vs ENG: बर्मिंघम में किस बल्लेबाज के नाम सबसे ज्यादा रन? टॉप-5 में रोहित-कोहली, आंकड़े देखकर दिल हो जाएगा खुश

India vs England: टी20 में क्लीन स्वीप की हार का हिसाब करने के लिए टीम इंडिया तैयार है. बर्मिंघम में वनडे सीरीज का पहला मुकाबला दोपहर तीन बजे से शुरू होगा. सभी को अंदाजा होगा कि मेजबान इंग्लैंड का ही कोई बल्लेबाज इस मैदान का टॉप स्कोरर होगा. लेकिन ऐसा नहीं है, यहां भारतीय बल्लेबाजों की तूती बोलती नजर आई है. टीम इंडिया के दिग्गज रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ही इस मैदान पर वनडे फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में टॉप-5 में हैं.