IND vs ENG: बर्मिंघम में किस बल्लेबाज के नाम सबसे ज्यादा रन? टॉप-5 में रोहित-कोहली, आंकड़े देखकर दिल हो जाएगा खुश

India vs England: टी20 में क्लीन स्वीप की हार का हिसाब करने के लिए टीम इंडिया तैयार है. बर्मिंघम में वनडे सीरीज का पहला मुकाबला दोपहर तीन बजे से शुरू होगा. सभी को अंदाजा होगा कि मेजबान इंग्लैंड का ही कोई बल्लेबाज इस मैदान का टॉप स्कोरर होगा. लेकिन ऐसा नहीं है, यहां भारतीय बल्लेबाजों की तूती बोलती नजर आई है. टीम इंडिया के दिग्गज रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ही इस मैदान पर वनडे फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में टॉप-5 में हैं.
विराट और रोहित दोनों ने ही इस लिस्ट की टॉप-5 में शामिल इंग्लैंड के जो रूट और ग्राहम गूच से कम मुकाबले खेले हैं और रनों का अंबार लगाया है. ऐसे में आंकड़ों के हिसाब से रोहित शर्मा और विराट कोहली का बल्ला आज भी चला तो भारत की जीत पक्की नजर आती है. दोनों ही दिग्गज पिछली बार 2019 में इस मैदान पर उतरे थे.
बर्मिंघम के असली किंग हिटमैन रोहित शर्मा हैं. उन्होंने इस मैदान पर महज 6 मुकाबले खेले हैं और 3 शतक और एक 91 रन की पारी खेली है. 2 मुकाबलों में ही रोहित फ्लॉप रहे हैं. उन्होंने इन 6 मैच में 447 रन ठोके हैं. वहीं, बात करें विराट कोहली की तो उन्होंने 7 मैच में 335 रन बनाए हैं. हालांकि, कोहली दो बार इस मैदान पर शतक से चूके. उनका टॉप स्कोर 96 नाबाद का रहा है.
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इंग्लैंड के मौजूदा प्लेयर्स में केवल टॉप-5 में जो रूट हैं जो रेस में हैं. जो रूट बर्मिंघम में वनडे फॉर्मेट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. रूट ने 1 शतक और 1 फिफ्टी की मदद से इस मैदान पर 354 रन ठोके हैं, लेकिन इसके लिए उन्होंने 10 पारियां लीं. जो रूट इस मुकाबले में टीम की प्लेइंग-XI का हिस्सा हैं और शानदार फॉर्म में भी हैं. देखना होगा कि वह इस मुकाबले में कितना स्कोर करने में कामयाब होते हैं.