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IND vs ENG: बर्मिंघम में किस बल्लेबाज के नाम सबसे ज्यादा रन? टॉप-5 में रोहित-कोहली, आंकड़े देखकर दिल हो जाएगा खुश

India vs England: टी20 में क्लीन स्वीप की हार का हिसाब करने के लिए टीम इंडिया तैयार है. बर्मिंघम में वनडे सीरीज का पहला मुकाबला दोपहर तीन बजे से शुरू होगा. सभी को अंदाजा होगा कि मेजबान इंग्लैंड का ही कोई बल्लेबाज इस मैदान का टॉप स्कोरर होगा. लेकिन ऐसा नहीं है, यहां भारतीय बल्लेबाजों की तूती बोलती नजर आई है.

Written ByKavya Yadav
Published: Jul 14, 2026, 10:10 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 10:10 AM IST
IND vs ENG: बर्मिंघम में किस बल्लेबाज के नाम सबसे ज्यादा रन? टॉप-5 में रोहित-कोहली, आंकड़े देखकर दिल हो जाएगा खुश
Image Credit: Rohit Sharma and Virat Kohli (BCCI)

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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