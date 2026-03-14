Advertisement
trendingNow13140536
Hindi Newsक्रिकेटधोनी को प्लेइंग-XI से बाहर कौन करेगा? पूर्व या ने बताई CSK ड्रेसिंग रूम की सच्चाई, कहा- कोई गुंजाइश नहीं कि..

धोनी को प्लेइंग-XI से बाहर कौन करेगा? पूर्व या ने बताई CSK ड्रेसिंग रूम की सच्चाई, कहा- कोई गुंजाइश नहीं कि..

टीम इंडिया के पूर्व कप्तान एमएस धोनी 44 साल के हो चुके हैं और इन दिनों आईपीएल 2026 की तैयारियों में जुटे हुए हैं. धोनी की प्रैक्टिस के वीडियो सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं तो दूसरी तरफ कयास लगाए जा रहे हैं कि ये सीजन धोनी का आखिरी होगा. पूर्व सीएसके स्टार ने धोनी की प्लेइंग-XI में जगह को लेकर खुलकर बात की है. 

 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Mar 14, 2026, 02:43 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

MS Dhoni (X)
MS Dhoni (X)

आईपीएल 2026 के चर्चे भारत में शुरू हो चुके हैं. 28 मार्च से मेगा इवेंट का आगाज हो जाएगा. इससे पहले 44 साल के धोनी सुर्खियों में हैं और उनके कई वीडियोज सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं. कयास लगाए जा रहे हैं कि ये सीजन धोनी का आखिरी सीजन होने वाला है. प्लेइंग-XI में पिछले सीजन धोनी रहे लेकिन काफी नीचे बैटिंग के चलते उन्हें कम मौका मिला. अब पूर्व सीएसके प्लेयर सुब्रमण्यम बद्रीनाथ ने उनकी प्लेइंग-XI में जगह को लेकर खुलकर बात की है. 

क्या बोले बद्रीनाथ?

बद्रीनाथ ने अपने यूट्यूब चैनल पर धोनी को लेकर बात करते हुए कहा, 'मुझे नहीं पता कि यह कोई प्रशासनिक फैसला है या नहीं, जिसमें सीएसके के सीईओ ने कहा है कि धोनी सभी मैच खेलने के लिए तैयार हैं. अब, क्या फ्लेमिंग जाकर धोनी से यह कह पाएंगे कि आप यह मैच मत खेलिए, हम आपको टीम से बाहर कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि फ्लेमिंग ये कर सकते हैं. वह जाकर धोनी से यह कैसे कह पाएंगे कि आपको टीम से बाहर कर दिया गया है?'

बाहर होने की गुंजाइश नहीं- बद्रीनाथ

उन्होंने आगे मैनेजमेंट को लेकर कहा, 'मुझे सचमुच लगता है कि ऐसा होना नामुमकिन है. मुझे नहीं लगता कि दुनिया का कोई भी सपोर्ट स्टाफ चाहे वह फ्लेमिंग ही क्यों न हों धोनी से यह कह सकता है कि आप एक 'इम्पैक्ट प्लेयर' हैं, या आप यह मैच नहीं खेलेंगे. इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है. हम यह मानकर चल सकते हैं कि वह सभी मैच खेलेंगे.' सीएसके के सीईओ ने पहले ही कह दिया था कि वह सभी मैचों के लिए उपलब्ध रहेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें.. IPL 2026 से बाहर होने के बाद Harshit Rana की लगी 'बंपर लॉटरी', मिलेगा ये सम्मान

कैसा है धोनी का रिकॉर्ड?

धोनी के पिछले सीजन के रिकॉर्ड की बात करें तो कुछ खास नहीं देखने को मिला. उन्होंने 14 मुकाबले खेले और 196 रन बनाए. अधिकतर निचले क्रम में बैटिंग करते हुए उन्होंने इतने रन ठोके. धोनी का औसत 24.50 रहा और उन्होंने 135.17 का स्ट्राइक रेट बनाए रखा. हालांकि, आखिरी ओवर्स में वह ताबड़तोड़ बैटिंग करके फैंस का मनोरंजन करते दिखे थे. अब इस बार भी धोनी की बैटिंग देखने लायक होगी. 

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

MS Dhoni

Trending news

नहीं कम हुई विवाद की रौनक, LPG की हलचल के बीच लोगों ने लिया चूल्हों की रोटी का स्वाद
Gujarat news
नहीं कम हुई विवाद की रौनक, LPG की हलचल के बीच लोगों ने लिया चूल्हों की रोटी का स्वाद
मोदी का कांग्रेस पर हमला; कहा- भारत विरोधी ताकतों की कठपुतली बन गई है पार्टी
PM Modi
मोदी का कांग्रेस पर हमला; कहा- भारत विरोधी ताकतों की कठपुतली बन गई है पार्टी
6 महीनों की गिरफ्तारी के बाद झुकी सरकार! सोनम वांगचुक पर लगा NSA हटाया, होंगे रिहा
Sonam Wangchuk
6 महीनों की गिरफ्तारी के बाद झुकी सरकार! सोनम वांगचुक पर लगा NSA हटाया, होंगे रिहा
PM के बंगाल दौरे से पहले भाजपा कार्यकर्ताओं का हंगामा, सड़क पर धरना-प्रदर्शन
PM Modi West Bengal tour
PM के बंगाल दौरे से पहले भाजपा कार्यकर्ताओं का हंगामा, सड़क पर धरना-प्रदर्शन
CEC पर कैसे महाभियोग लाएगा विपक्ष; क्या है प्रोसेस और कितना तैयार है विपक्ष?
Chief Election Commissioner
CEC पर कैसे महाभियोग लाएगा विपक्ष; क्या है प्रोसेस और कितना तैयार है विपक्ष?
टैंकर पर हुए हमले में मारे गए मुंबई के इंजीनियर, आत्मघाती जहाज ने ली जान
MT Safesea Vishnu
टैंकर पर हुए हमले में मारे गए मुंबई के इंजीनियर, आत्मघाती जहाज ने ली जान
अचानक आई गर्मी के बाद फिर गिरा पारा... मौसम के U-टर्न पर IMD 10 राज्यों में अलर्ट
weather news
अचानक आई गर्मी के बाद फिर गिरा पारा... मौसम के U-टर्न पर IMD 10 राज्यों में अलर्ट
CM चेहरा नहीं, बड़े नेताओं के दम पर बंगाल-केरल फतह करने की तैयारी में भाजपा
bengal elections
CM चेहरा नहीं, बड़े नेताओं के दम पर बंगाल-केरल फतह करने की तैयारी में भाजपा
दिल्ली-तेहरान की ‘सीक्रेट डिप्लोमेसी’? ईरान बोला- भारत से हुई अच्छी बातचीत
Middle East tensions
दिल्ली-तेहरान की ‘सीक्रेट डिप्लोमेसी’? ईरान बोला- भारत से हुई अच्छी बातचीत
चुनावी राज्यों के दौरे पर निकले पीएम मोदी, असम-बंगाल में देंगे हजारों करोड़ की सौगात
PM Modi
चुनावी राज्यों के दौरे पर निकले पीएम मोदी, असम-बंगाल में देंगे हजारों करोड़ की सौगात