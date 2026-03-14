धोनी को प्लेइंग-XI से बाहर कौन करेगा? पूर्व या ने बताई CSK ड्रेसिंग रूम की सच्चाई, कहा- कोई गुंजाइश नहीं कि..

आईपीएल 2026 के चर्चे भारत में शुरू हो चुके हैं. 28 मार्च से मेगा इवेंट का आगाज हो जाएगा. इससे पहले 44 साल के धोनी सुर्खियों में हैं और उनके कई वीडियोज सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं. कयास लगाए जा रहे हैं कि ये सीजन धोनी का आखिरी सीजन होने वाला है. प्लेइंग-XI में पिछले सीजन धोनी रहे लेकिन काफी नीचे बैटिंग के चलते उन्हें कम मौका मिला. अब पूर्व सीएसके प्लेयर सुब्रमण्यम बद्रीनाथ ने उनकी प्लेइंग-XI में जगह को लेकर खुलकर बात की है.

क्या बोले बद्रीनाथ?

बद्रीनाथ ने अपने यूट्यूब चैनल पर धोनी को लेकर बात करते हुए कहा, 'मुझे नहीं पता कि यह कोई प्रशासनिक फैसला है या नहीं, जिसमें सीएसके के सीईओ ने कहा है कि धोनी सभी मैच खेलने के लिए तैयार हैं. अब, क्या फ्लेमिंग जाकर धोनी से यह कह पाएंगे कि आप यह मैच मत खेलिए, हम आपको टीम से बाहर कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि फ्लेमिंग ये कर सकते हैं. वह जाकर धोनी से यह कैसे कह पाएंगे कि आपको टीम से बाहर कर दिया गया है?'

बाहर होने की गुंजाइश नहीं- बद्रीनाथ

उन्होंने आगे मैनेजमेंट को लेकर कहा, 'मुझे सचमुच लगता है कि ऐसा होना नामुमकिन है. मुझे नहीं लगता कि दुनिया का कोई भी सपोर्ट स्टाफ चाहे वह फ्लेमिंग ही क्यों न हों धोनी से यह कह सकता है कि आप एक 'इम्पैक्ट प्लेयर' हैं, या आप यह मैच नहीं खेलेंगे. इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है. हम यह मानकर चल सकते हैं कि वह सभी मैच खेलेंगे.' सीएसके के सीईओ ने पहले ही कह दिया था कि वह सभी मैचों के लिए उपलब्ध रहेंगे.

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कैसा है धोनी का रिकॉर्ड?

धोनी के पिछले सीजन के रिकॉर्ड की बात करें तो कुछ खास नहीं देखने को मिला. उन्होंने 14 मुकाबले खेले और 196 रन बनाए. अधिकतर निचले क्रम में बैटिंग करते हुए उन्होंने इतने रन ठोके. धोनी का औसत 24.50 रहा और उन्होंने 135.17 का स्ट्राइक रेट बनाए रखा. हालांकि, आखिरी ओवर्स में वह ताबड़तोड़ बैटिंग करके फैंस का मनोरंजन करते दिखे थे. अब इस बार भी धोनी की बैटिंग देखने लायक होगी.