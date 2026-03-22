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Hindi Newsक्रिकेटसिर्फ कैच लेकर आधी टीम को निपटा दिया, IPL में केवल इन 2 फील्डर्स ने किया ये अजूबा

सिर्फ कैच लेकर आधी टीम को निपटा दिया, IPL में केवल इन 2 फील्डर्स ने किया ये अजूबा

IPL के इतिहास में केवल 2 फील्डर्स ऐसे हैं, जिन्होंने सिर्फ कैच लेकर आधी टीम को निपटा दिया. इन 2 फील्डर्स के नाम एक IPL पारी में 5-5 कैच लेने का अनोखा महारिकॉर्ड दर्ज हैं. बता दें कि IPL 2026 सीजन की शुरुआत 28 मार्च से होने जा रही है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Mar 22, 2026, 10:31 PM IST
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IPL के इतिहास में केवल 2 फील्डर्स ऐसे हैं, जिन्होंने सिर्फ कैच लेकर आधी टीम को निपटा दिया. इन 2 फील्डर्स के नाम एक IPL पारी में 5-5 कैच लेने का अनोखा महारिकॉर्ड दर्ज हैं. बता दें कि IPL 2026 सीजन की शुरुआत 28 मार्च से होने जा रही है. टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की भिड़ंत सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) से होगी. IPL के बीते 18 सीजन में खिलाड़ियों ने कई रिकॉर्ड्स बनाए और तोड़े हैं. आइए उन 2 खिलाड़ियों पर नजर डालते हैं, जिन्होंने एक IPL पारी में 5-5 कैच लपके हैं.

1. मोहम्मद नबी

8 अक्टूबर 2021 को अबू धाबी में सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से खेलते हुए मोहम्मद नबी ने मुंबई इंडियंस के 5 बल्लेबाजों के कैच लपके थे. पहले बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई इंडियंस ने 9 विकेट खोकर 235 रन बनाए. इस पारी में ईशान किशन ने सर्वाधिक 84 रन जुटाए, जबकि सूर्यकुमार यादव ने 82 रन का योगदान टीम के खाते में दिया. इस बीच मोहम्मद नबी ने मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, जेम्स नीशाम, क्रुणाल पांड्या और नाथन कूल्टर नाइल कै कैच लपके. इस पारी में जेसन होल्डर ने 52 रन देकर 4 विकेट निकाले. इसके जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद 8 विकेट खोकर सिर्फ 193 रन ही बना सकी. मनीष पांडे ने 69 रन की नाबाद पारी खेली, जबकि जेसन रॉय ने 34 रन का योगदान टीम के खाते में दिया, लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद को जीत नहीं दिला सके.

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2. डेरिल मिचेल

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की ओर से खेलते हुए 28 अप्रैल 2024 को डेरिल मिचेल ने एक फील्डर के तौर पर सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 5 कैच लपके. उनकी इस शानदार फील्डिंग के दम पर चेन्नई सुपर किंग्स ने मैच 78 रन से अपने नाम किया. चेन्नई में खेले गए इस मुकाबले में सीएसके ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ (98) की शानदार पारी के दम पर 3 विकेट खोकर 212 रन बनाए. इसके जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद 18.5 ओवरों में महज 134 रन पर सिमट गई. इस पारी में डेरिल मिचेल ने ट्रेविस हेड (13), अभिषेक शर्मा (15), हेनरिक क्लासेन (20), शाहबाज अहमद (7) और पैट कमिंस (5) का विकेट हासिल किया. सीएसके की तरफ से तुषार देशपांडे ने सर्वाधिक 4 विकेट हासिल किए.

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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