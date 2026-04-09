Advertisement
trendingNow13172619
Hindi Newsक्रिकेटजिस 16 साल के बच्चे ने उड़ाए थे युवराज के होश, आज बन गया है दुनिया का नंबर 1 बॉलर, नाम से कांपते हैं कई बल्लेबाज

जिस 16 साल के बच्चे ने उड़ाए थे युवराज के होश, आज बन गया है दुनिया का नंबर 1 बॉलर, नाम से कांपते हैं कई बल्लेबाज

Jasprit Bumrah vs Yuvraj Singh Net Story: जिस गेंदबाज से आज पूरी दुनिया के बल्ले एक तरह से डरते हैं उसने सिर्फ 16 साल की उम्र में दिग्गज युवराज सिंह को भी हैरान कर दिया था. युवराज 16 साल की उम्र में आज के इस खूंखार बॉलर की रफ्तार और लाइन लेंथ देखकर हैरान थे. 

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Apr 09, 2026, 08:08 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जिस 16 साल के बच्चे ने उड़ाए थे युवराज के होश, आज बन गया है दुनिया का नंबर 1 बॉलर, नाम से कांपते हैं कई बल्लेबाज

Jasprit Bumrah vs Yuvraj Singh Net Story: जब युवराज सिंह कैंसर जैसी घातक बीमारी को मात देकर इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी की तैयारी में जुटे थे, तब उन्हें एक 16 साल के बच्चे ने नेट्स में परेशान कर दिया था. उस बच्चे की रफ्तार देख युवराज हैरान थे और इस बात से डर गए थे कि कहीं आग उगलती गेंदें उनकी पसलियां न तोड़ दें. आज वही बच्चा दुनिया का सबसे घातक तेज गेंदबाज बन चुका है, जिसके सामने अच्छे-अच्छे बल्लेबाजों के पैर कांपते हैं.

ये कोई और नहीं, बल्कि टीम इंडिया के घातक तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह हैं, जिनकी तारीफ में युवराज ने कसीदे पढ़े और बताया कि कैसे उन्होंने नेट्स में उन्हें डरा दिया था. आज दुनिया के कई बल्लेबाज जसप्रीत बुमराह की घातक यॉर्कर और सटीक लाइन-लेंथ से खौफ खाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बुमराह जब 16 साल के थे, तब भी उतने ही खतरनाक थे. युवराज ने एक ऐसा किस्सा शेयर किया है, जिसे सुनकर हर कोई दंग रह जाता है.

युवराज ने सुनाया बुमराह से जुड़ा किस्सा

युवी ने बताया कि जब वे कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को हराकर टीम इंडिया में वापसी की कोशिश कर रहे थे, तब नेट प्रैक्टिस के दौरान एक 16 साल के लड़के ने अपनी रफ्तार से उन्हें इतना परेशान कर दिया था कि युवी को चिल्लाकर कहना पड़ा था कि 'इस बच्चे को बाहर निकालो.' वह लड़का कोई और नहीं, बल्कि आज की दुनिया के नंबर-1 गेंदबाज जसप्रीत बुमराह थे.

Add Zee News as a Preferred Source

युवराज ने 'द ओवरलैप क्रिकेट' पर वॉन को बताया, 'जब मैं कैंसर से जंग जीतने के बाद भारतीय टीम में वापसी की कोशिश कर रहा था और दोबारा क्रिकेट से जुड़ने का प्रयास कर रहा था, तब बुमराह करीब 16 साल के थे और नेट्स में बहुत तेज गेंदबाजी कर रहे थे. मैंने कहा, "मैं इस बच्चे को नेट्स से बाहर चाहता हूं" और "मुझे गेंदबाजी करना बंद करो". मैंने कहा, "बच्चे, रुक जाओ! तुम जो भी हो." क्योंकि मैं बस कैंसर से वापसी की कोशिश कर रहा था और अपनी लय में आने का प्रयास कर रहा था, और यह लड़का जानलेवा गेंदबाजी कर रहा था.'

युवराज ने बताया कि सालों बाद बुमराह ने खुद आकर उन्हें यह याद दिलाया कि कैसे युवी ने उन्हें गेंदबाजी करने से मना कर दिया था. उस वक्त युवी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, 'हां, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा तेज गेंदबाजी कर रहे थे.'

युवी ने माना बुमराह बन चुके हैं महान बॉलर

युवराज सिंह ने बुमराह की शुरुआती रफ्तार और अजीब उछाल (बाउंस) का जिक्र किया, जिसने उन्हें किशोर अवस्था में भी एक कठिन गेंदबाज बना दिया था, जबकि तब उनके पास वह संपूर्ण कौशल नहीं था, जो आज उनके पास है. युवराज ने यह भी बताया कि कैसे बुमराह पिछले कुछ वर्षों में विकसित हुए हैं. युवराज का मानना है कि बुमराह आज की तारीख में दुनिया के सबसे महान गेंदबाजों में से एक बन चुके हैं.

युवी ने कहा, आजकल बल्लेबाज बुमराह के खिलाफ बड़ा शॉट खेलने की हिम्मत ही नहीं करते. वे बस सिंगल लेकर दूसरे छोर पर जाना चाहते हैं और दूसरे गेंदबाजों को निशाना बनाते हैं. बुमराह का एक्शन और उनकी स्लोअर गेंदें पढ़ना नामुमकिन है. उनकी 'डिसेप्टिव बाउंस' (अजीब उछाल) सीधे पसलियों पर आती है, जो किसी भी बल्लेबाज के लिए सबसे डरावना अनुभव होता है.

युवराज ने कहा, 'वह वास्तव में बहुत समझदार हैं. जाहिर तौर पर उनके पास शानदार कौशल भी है और उनका एक्शन भी चकमा देने वाला है. उनके हाथ से उनकी धीमी गेंद (स्लोअर वन) को पकड़ना बहुत मुश्किल है.'

भारत के प्राइम बॉलर हैं बुमराह

जसप्रीत बुमराह भारत के प्राइम बॉलर हैं, जो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं. टी20 क्रिकेट के 273 मैचों मे्ं वो 345 विकेट ले चुके हैं. टीम इंडिया के लिए वो 2016 से लेकर अब तक 236 मैचों में 504 विकेट ले चुके हैं. उनका इकॉनमी रेट 3.72 का है. बुमराह 18 बार 5 विकेट ले चुके हैं. 19 रन देकर 6 विकेट उनका एक पारी में बेस्ट प्रदर्शन है, जबकि एक मैच में वो 86 रन देकर 9 विकेट ले चुके हैं. 

ये भी पढ़ें: 5 गेंदों पर लगातार 5 विकेट, अकेले कर डाले 9 शिकार, T20I में बना नया वर्ल्ड रिकॉर्ड

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

TAGS

Jasprit Bumrahyuvraj singh

Trending news

'हिंदू धर्म पर गलत प्रभाव पड़ेगा...' सबरीमाला में महिलाओं के प्रवेश पर गरमाई बहस
Sabrimala Mandir
'हिंदू धर्म पर गलत प्रभाव पड़ेगा...' सबरीमाला में महिलाओं के प्रवेश पर गरमाई बहस
घाटी पर मंडराया बड़ा संकट, क्या गुम हो जाएंगी कश्मीर की झीलें?
Jammu-kashmir
घाटी पर मंडराया बड़ा संकट, क्या गुम हो जाएंगी कश्मीर की झीलें?
LPG सप्लाई के दबाव में शख्स करने लगा खुदकुशी, जांच में 8 लाख के घोटाले का भंडाफोड़
Maharashtra
LPG सप्लाई के दबाव में शख्स करने लगा खुदकुशी, जांच में 8 लाख के घोटाले का भंडाफोड़
10 साल से साफ नहीं हुई मुंबई की झीलें, अब उठी साइंटिफिक सर्वे की मांग
water supply
10 साल से साफ नहीं हुई मुंबई की झीलें, अब उठी साइंटिफिक सर्वे की मांग
वोटिंग से पहले बारामती में उलटफेर, उपचुनाव में सुनेत्रा पवार का निर्विरोध जीतना तय
Sunetra Pawar
वोटिंग से पहले बारामती में उलटफेर, उपचुनाव में सुनेत्रा पवार का निर्विरोध जीतना तय
सरकारी योजनाओं से बदलेगा गांव, घर पर ही मिलेगा रोजगार; पलायन पर लगेगा ब्रेक
Rural Entrepreneurship
सरकारी योजनाओं से बदलेगा गांव, घर पर ही मिलेगा रोजगार; पलायन पर लगेगा ब्रेक
महिलाओं को किचन में जाने से रोकना है क्रूरता...कोर्ट को क्यों करनी पड़ी टिप्पणी
Bombay High Court
महिलाओं को किचन में जाने से रोकना है क्रूरता...कोर्ट को क्यों करनी पड़ी टिप्पणी
न मकान है, न गाड़ी… सादगी की मिसाल बनीं ममता बनर्जी, चुनाव में बताई अपनी प्रॉपर्टी
West Bengal Assembly Election 2026
न मकान है, न गाड़ी… सादगी की मिसाल बनीं ममता बनर्जी, चुनाव में बताई अपनी प्रॉपर्टी
'मेरी बेटी को क्यों नहीं बचाया?', चुनाव मैदान में उतरी RG कर पीड़िता की मां
West Bengal Election 2026
'मेरी बेटी को क्यों नहीं बचाया?', चुनाव मैदान में उतरी RG कर पीड़िता की मां
बदलाव की आंधी TMC सरकार को हटाएगी... हल्दिया रैली में PM मोदी ने ममता पर साधा निशाना
West Bengal Election 2026
बदलाव की आंधी TMC सरकार को हटाएगी... हल्दिया रैली में PM मोदी ने ममता पर साधा निशाना