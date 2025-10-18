अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत में पाकिस्तान की एयरस्ट्राइक में अफगानिस्तान के 3 क्रिकेटरों की मौत हो गई है. पाकिस्तान की एयरस्ट्राइक में जान गंवाने वाले ये तीनों अफगानिस्तान के क्लब लेवल के क्रिकेटर थे. ये तीनों ही क्रिकेटर पक्तिका प्रांत की राजधानी शाराना में एक स्थानीय टूर्नामेंट में हिस्सा लेकर अरगुन जिले लौटे थे. इसी बीच पाकिस्तान ने एयरस्ट्राइक में उन्हें निशाना बनाया. बता दें कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष जारी है. रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान ने पक्तिका प्रांत के अरगुन और बरमाल जिलों में हवाई हमले किए हैं, जिससे दोनों देशों के बीच संघर्षविराम भी खत्म हो गया है.

अफगानी क्रिकेट को चाहने वाला हर शख्‍स गमजदा

अफगानी क्रिकेट को चाहने वाला हर शख्‍स गमजदा है. पाकिस्तान की एयरस्ट्राइक में मारे गए अफगानिस्तान के इन 3 क्रिकेटरों की पहचान अफगान‍िस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) ने एक पोस्ट शेयर कर बताई है. अफगान‍िस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) ने साफ किया कि कबीर आगा, सिबगतुल्लाह और हारून नाम के 3 क्रिकेटर अरगुन जिले में हुई पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक में मारे गए 8 लोगों में शामिल थे. ये तीनों ही क्रिकेटर एक फ्रेंडली क्रिकेट मैच में हिस्सा लेने के लिए पक्तिका प्रांत की राजधानी शाराना गए थे. फिर अरगुन जिले में अपने घर लौटने के दौरान उन्हें पाकिस्तान ने निशाना बनाया.

Add Zee News as a Preferred Source

कौन थे ये 3 क्रिकेटर्स?

मीड‍िया रिपोर्ट्स के मुताब‍िक कबीर आगा (Kabeer Agha) अफगानिस्तान के पक्त‍िका प्रांत के अरगुन जिले के एक टैलेंटेड यंग क्रिकेटर थे. कबीर आगा (Kabeer Agha) अफगानिस्तान की घरेलू क्रिकेट की दुनिया के टैलेंटेड क्रिकेटरों में से एक थे. वहीं, सिबगतुल्लाह (Sibghatullah) और हारून (Haroon) को भी अफगान‍िस्तान क्रिकेट का फ्यूचर माना जा रहा था. इन तीनों ही क्रिकेटरों के बारे में इससे ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है. अफगान‍िस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन तीनों क्रिकेटरों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है.

अफगानी इंटरनेशनल क्रिकेटरों ने दिया रिएक्शन

अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के क्रिकेटर गुलबदिन नायब ने कहा, 'पक्तिका के अरगुन में कायरतापूर्ण सैन्य हमले से हम दुखी हैं, जिसमें कई मासूम नागरिकों और क्रिकेटरों की जानें गई हैं. पाकिस्तानी सेना की यह क्रूर कार्रवाई हमारे लोगों, हमारे गौरव और आजादी पर हमला है, लेकिन इससे अफगान जज्बा नहीं टूटेगा.'

समीउल्लाह शिनवारी ने बताया दुखद पल

अफगानिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर समीउल्लाह शिनवारी ने कहा, 'पक्तिका के अरगुन जिले में हमारे बहादुर खिलाड़ियों की शहादत की खबर से दुखी हूं जिन पर दोस्ताना क्रिकेट मैच के बाद पाकिस्तानी सैन्य शासन ने हमला किया. यह सिर्फ पक्तिका ही नहीं बल्कि पूरे देश और क्रिकेट समुदाय के लिए दुखद है. मैं पीड़ितों के परिवारों, पक्तिका के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं. हम उनकी यादों और बलिदान को कभी नहीं भूलेंगे.'

राशिद खान ने हमले की कड़ी निंदा की

स्टार स्पिनर राशिद खान ने इस हमले की निंदा करते हुए कहा कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों में नागरिकों की मौत से वह काफी दुखी हैं. उन्होंने एक्स पर एक बयान में लिखा, 'नागरिक ठिकानों पर हमला करना अनैतिक और बर्बर है. यह अन्यायपूर्ण और गैर कानूनी कार्रवाई मानवाधिकार का हनन है और इस पर ध्यान जाना चाहिए. मासूमों की मौतों को देखते हुए मैं पाकिस्तान के साथ आगामी सीरीज नहीं खेलने के एसीबी के फैसले के साथ हूं. कठिन समय में अपने वतन के लोगों के साथ हूं. हमारे देश की गरिमा से बढ़कर कुछ नहीं है.'