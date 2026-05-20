कौन होगा भारत का नया टी20 कप्तान, सूर्यकुमार यादव की छुट्टी तय? ये खिलाड़ी है सबसे बड़ा दावेदार

India Next T20I Captain: अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच और 3 वनडे मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है. इस दौरान टी20 टीम को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई. टी20 में श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाए जाने की चर्चा चल रही है, लेकिन अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है. भारतीय टीम को अफगानिस्तान के खिलाफ कोई टी20 मैच नहीं खेलना है. इसके बावजूद इस फॉर्मेट में कप्तान को लेकर चर्चाएं तेज हैं.

इसी बीच, पंजाब किंग्स के मुख्य कोच रिकी पोंटिंग ने टी20 कप्तानी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है. पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान के अनुसार, पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर केवल राष्ट्रीय टीम में वापसी के दावेदार नहीं हैं, बल्कि वे सूर्यकुमार यादव के उत्तराधिकारी के रूप में भारत के अगले टी20 कप्तान बनने के प्रमुख दावेदार हैं.

खतरे में सूर्यकुमार की कुर्सी

पोंटिंग का यह समर्थन ऐसे समय में आया है जब चयन को लेकर ड्रामा चरम पर है. ऐसी खबरें तेज हो गई हैं कि व्यक्तिगत फॉर्म में गिरावट और भविष्य की जरूरतों के कारण सूर्यकुमार की कप्तानी की समीक्षा की जा सकती है. हालांकि उम्मीद है कि वे जून-जुलाई में आयरलैंड और इंग्लैंड के दौरों पर कमान संभालेंगे, लेकिन उनकी स्थिति अब पहले जैसी मजबूत नहीं रह गई है.

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पोंटिंग ने अय्यर की क्षमता पर क्या कहा?

बुधवार को पोंटिंग ने कहा, ''मेरे हिसाब से कई दावेदार हैं, लेकिन जहां तक मेरा मानना है, श्रेयस अय्यर मुख्य दावेदारों में से एक हैं.'' उन्होंने आगे कहा कि टूर्नामेंट की शुरुआत में हमने देखा कि वे एक टी20 खिलाड़ी के रूप में कितने बेहतरीन हैं. मैदान के अंदर और बाहर अभी वे जिस स्थिति में हैं, वह प्रभावशाली है.

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अय्यर ने अपने खेल में किया बड़ा बदलाव

कप्तानी की बहस में अय्यर का नाम आना उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि वे दिसंबर 2023 से टी20 अंतरराष्ट्रीय टीम से बाहर चल रहे हैं. यहां तक कि टी20 विश्व कप से ठीक पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज में चुने जाने के बावजूद उन्हें पूरे समय बेंच पर बैठना पड़ा था. इसके बावजूद अय्यर ने अपने खेल में जबरदस्त सुधार किया है. उन्हें पहले केवल पारी संभालने वालाखिलाड़ी माना जाता था, लेकिन पिछले दो आईपीएल सीजन में उन्होंने अपना खेल पूरी तरह बदल लिया है. उनका स्ट्राइक रेट पहले 135 के आसपास रहता था. अब वह 170 के करीब पहुंच गया है.