कौन बनेगा भारत का अगला T20 कप्तान? सिर्फ श्रेयस अय्यर नहीं रेस में ये 5 नाम, गंभीर-अगरकर किसे सौंपेंगे कमान

Team India Next T20I Captain: आईपीएल 2026 के बाद फैंस भारतीय खिलाड़ियों को इंटरनेशनल मैचों में खेलते देखने के लिए बेताब हैं. टीम इंडिया शनिवार, 6 जून से अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच खेलेगी. इसके बाद दोनों टीमों के बीच 3 मैचों की ODI सीरीज खेली जाएगी. हालांकि, बड़ा सवाल टी20 क्रिकेट को लेकर है. हाल ही में T20 वर्ल्ड चैंपियन बनी टीम इंडिया में बड़ा बदलाव होना तय है. सूर्यकुमार यादव को कप्तानी से हटाकर किसी ऐसे खिलाड़ी को टीम की कमान सौंपने का प्लान है, जो आने वाले 3-4 सालों तक इस रोल को निभा सके. टीम इंडिया इसी महीने के अंत में आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचों की T20I सीरीज खेलेगी. इसके बाद 1 जुलाई से इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टी20 शृंखला की शुरुआत होगी. ताजा जानकारी के अनुसार, बीसीसीआई शनिवार, 6 जून को इन दोनों सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान करेगी. इसी दिन भारत के नए T20I कप्तान की भी घोषणा हो जाएगी.

कौन बनेगा भारत का अगला T20I कप्तान?

सोशल मीडिया पर फिलहाल इसी बात की चर्चा तेज है कि भारत का अगला T20I कप्तान कौन होगा? इस रेस में भले ही श्रेयस अय्यर और संजू सैमसन सबसे आगे चल रहे हैं, लेकिन इन दोनों के अलावा भी 3 नाम हैं जो रेस में बने हुए हैं. आइए एक-एक कर उन सभी पर नजर डालते हैं.

कप्तानी की रेस में सबसे आगे श्रेयस अय्यर

कई रिपोर्ट्स ने ये दावा किया है कि सूर्यकुमार यादव की जगह श्रेयस अय्यर को टीम इंडिया का अगला टी20 कप्तान नियुक्त किया जा सकता है. वे इस पद के लिए उपयुक्त हैं क्योंकि उनके पास एक बार आईपीएल जीतने और एक अन्य टीम को फाइनल तक पहुंचाने का अनुभव है। वे मध्य क्रम में भी उतनी ही कुशलता से बल्लेबाजी कर सकते हैं और महत्वपूर्ण क्षणों में शानदार प्रदर्शन करने का उनका इतिहास रहा है. श्रेयस अय्यर वनडे इंटरनेशनल में भी टीम इंडिया में अपनी जगह स्थापित कर चुके हैं.

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सैमसन हैं गंभीर की पसंद?

कई रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाना चाहते हैं, लेकिन हेड कोच गौतम गंभीर की पसंद संजू सैमसन हैं. टी20 वर्ल्ड कप में संजू का प्रदर्शन शानदार रहा था और भारत को चैंपियन बनाने में उनका अहम योगदान था. सैमसन के पास आईपीएल में सालों कप्तानी करने का अनुभव है.

कप्तानी की रेस में ये 3 खिलाड़ी भी

श्रेयस अय्यर और संजू सैमसन के अलावा शुभमन गिल, ईशान किशन और तिलक वर्मा के नाम पर भी चर्चा की जा रही है. शुभमन की कप्तानी में गुजरात टाइटंस ने आईपीएल 2026 में फाइनल तक का सफर तय किया. कप्तानी में उनकी बैटिंग पर कोई असर नहीं पड़ा और स्टार खिलाड़ी ने 700 से अधिक रन बनाए. इसके अलावा वो टेस्ट और ODI में पहले से भारत के कप्तान हैं. शुभमन के अलावा ईशान किशन और तिलक वर्मा को भी लीडरशिप ग्रुप में शामिल करने की बात चल रही है. इन दोनों में से किसी को उपकप्तान की जिम्मेदारी दी जा सकती है.

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