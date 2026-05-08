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Hindi Newsक्रिकेटIndia ODI Captain: आईपीएल के बाद कौन होगा भारत का वनडे कप्तान? खतरे में शुभमन गिल की कुर्सी, रेस में ये 3 सुपरस्टार

India ODI Captain: आईपीएल के बाद कौन होगा भारत का वनडे कप्तान? खतरे में शुभमन गिल की कुर्सी, रेस में ये 3 सुपरस्टार

India ODI Captain: भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी में बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं. सूर्यकुमार यादव और शुभमन गिल की जगह श्रेयस अय्यर को वनडे और टी20 टीम का नया कप्तान नियुक्त किया जा सकता है. अय्यर के अलावा दो और ऐसे खिलाड़ी हैं जो वनडे में कमान संभाल सकते हैं.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: May 08, 2026, 05:43 PM IST
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भारत के वनडे कप्तान शुभमन गिल.
भारत के वनडे कप्तान शुभमन गिल.

India ODI Captain: रोहित शर्मा के टेस्ट और टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद भारतीय टीम की कप्तानी में भारी बदलाव आया है. सूर्यकुमार यादव को टी20 अंतरराष्ट्रीय टीम का कप्तान नियुक्त किया गया था, जबकि शुभमन गिल को वनडे और टेस्ट टीम की जिम्मेदारी सौंपी गई थी. सूर्यकुमार ने अपनी कप्तानी में भारत को टी20 वर्ल्ड कप 2026 में जीत भी दिलाई. अब ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जिनमें दावा किया गया है कि सूर्यकुमार को उनके पद से हटाया जा सकता है और कमान श्रेयस अय्यर को सौंपी जा सकती है.

सूर्यकुमार यादव के अलावा अब ऐसा लग रहा है कि शुभमन गिल की कुर्सी भी खतरे में है. उन्हें हटाने की बात भी चल रही है. अगले साल होने वाले वनडे वर्ल्ड कप को लेकर चयनकर्ताओं ने अपनी योजना बनानी शुरू कर दी है. रोहित शर्मा की जगह जब शुभमन गिल को वनडे की कमान सौंपी गई थी तब लग रहा था कि वह वनडे वर्ल्ड कप में भी नेतृत्व भी कर सकते हैं. अब कुछ महीनों बाद सबकुछ बदल गया है.

शुभमन गिल की जगह कौन बन सकते हैं वनडे कप्तान?

श्रेयस अय्यर: भारतीय टीम प्रबंधन टी20 और वनडे दोनों टीमों का नेतृत्व करने के लिए किसी एक मजबूत खिलाड़ी की तलाश कर रहा है. गिल की जगह श्रेयस अय्यर की दावेदारी सबसे मजबूत है. उन्होंने आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स, कोलकाता नाइटराइडर्स और पंजाब किंग्स को सफलता दिलाई है. कोलकाता को तो उन्होंने चैंपियन भी बनाया है. दिल्ली और पंजाब को फाइनल तक पहुंचाया है. ऐसे में उनकी दावेदारी सबसे मजबूत है.

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केएल राहुल: अगर गिल की जगह किसी अनुभवी खिलाड़ी को लंबे समय तक के लिए चयनकर्ता कप्तान बनाना चाहें तो केएल राहुल भी सही विकल्प हैं. वह शांति से अपना काम करने वाले खिलाड़ी रहे हैं. इस कारण उनके नाम की चर्चा काफी कम होती है. राहुल को जब भी मौका मिला है, उन्होंने वनडे में टीम की कप्तानी बेहतरीन तरीके से की है. राहुल का रिकॉर्ड भी शानदार है. उन्होंने 15 मैचों में टीम की कमान संभाली है और 10 जीते हैं. इस दौरान भारत सिर्फ 5 मैचों में हारा है.

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रोहित शर्मा: गिल की जगह रोहित शर्मा को फिर से कप्तान बनाना पीछे जाने वाला कदम कहा जा सकता है, लेकिन आगामी वनडे वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए वह एक सही विकल्प हो सकते हैं. उन्होंने 2023 में भारत को फाइनल तक पहुंचाया था. उसके बाद 2024 में टी20 वर्ल्ड कप और 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी में जीत दिलाई थी. अगर रोहित को फिर से कप्तानी दी जाएगी तो वह वर्ल्ड कप में जीत भी दिला सकते हैं.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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