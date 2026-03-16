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Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026 में कौन होगा सनराइजर्स हैदराबाद का कप्तान? पैट कमिंस की जगह लेने को तैयार ये 3 सुपरस्टार

IPL 2026 में कौन होगा सनराइजर्स हैदराबाद का कप्तान? पैट कमिंस की जगह लेने को तैयार ये 3 सुपरस्टार

IPL 2026 Sunrisers Hyderabad: कमिंस अगर नहीं खेलते हैं तो टीम को नए कप्तान की आवश्यकता होगी. इस मामले में फ्रेंचाइजी या कमिंस की ओर से अभी तक कुछ भी पुष्टि नहीं की गई है. पिछले साल सनराइजर्स हैदराबाद 14 मैचों में सिर्फ छह जीत के साथ सीजन में छठे स्थान पर रही थी. इस बार टीम की नजर वापसी करने पर है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Mar 16, 2026, 11:29 PM IST
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Photo Credit: BCCI
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IPL 2026 Sunrisers Hyderabad: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के आगामी सीजन से पहले सनराइजर्स हैदराबाद को बड़ा झटका लग सकता है. कप्तान पैट कमिंस टूर्नामेंट के कुछ मैचों से या पूरे सीजन से बाहर हो सकते हैं. कमिंस की चोट अब तक ठीक नहीं हो पाई है. वह इस कारण इंग्लैंड के खिलाफ एशेज सीरीज में सभी मैच नहीं खेल पाए थे. वह टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भी हिस्सा नहीं ले पाए थे. अब उनका दुनिया के सबसे मशहूर टी20 टूर्नामेंट में खेलना मुश्किल है.

कमिंस अगर नहीं खेलते हैं तो टीम को नए कप्तान की आवश्यकता होगी. इस मामले में फ्रेंचाइजी या कमिंस की ओर से अभी तक कुछ भी पुष्टि नहीं की गई है. पिछले साल सनराइजर्स हैदराबाद 14 मैचों में सिर्फ छह जीत के साथ सीजन में छठे स्थान पर रही थी. इस बार टीम की नजर वापसी करने पर है.

सनराइजर्स की कप्तानी के 3 दावेदार

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ईशान किशन

आईपीएल 2026 सीजन की शुरुआत में ईशान किशन सनराइजर्स हैदराबाद की कप्तानी कर सकते हैं. 'द टाइम्स ऑफ़ इंडिया' की रिपोर्ट के अनुसार, अभी यह साफ नहीं है कि कमिंस टीम के साथ कब जुड़ेंगे, क्योंकि वह अभी भी पीठ की 'लम्बर स्ट्रेस' चोट से उबर रहे हैं. सनराइजर्स के लिए किशन एक समझदारी भरा और कम समय के लिए अच्छा विकल्प साबित हो सकते हैं. हाल ही में उन्होंने झारखंड टीम को पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब दिलाया था.  साथ ही वह इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी भी रहे. उन्होंने 197.33 के जबरदस्त स्ट्राइक रेट से कुल 517 रन बनाए. किशन ने टी20 वर्ल्ड कप जीत में भी अहम योगदान दिया. उन्होंने 9 मैचों में 317 रन बनाए थे.

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अभिषेक शर्मा

सीजन की शुरुआत में कप्तानी संभालने के लिए अभिषेक शर्मा के नाम की भी चर्चा चल रही है.  हालांकि, कप्तानी के अनुभव और काबिलियत के मामले में वह किशन से थोड़ा पीछे हैं. अभिषेक ने घरेलू क्रिकेट में कुछ मैचों में कप्तानी की है. यह बाएं हाथ का बल्लेबाज दुनिया का नंबर 1 टी20 बल्लेबाज है. अभिषेक ने हाल ही में अहमदाबाद में टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भी जीती है. उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल में एक अहम अर्धशतक बनाया था.

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ट्रैविस हेड

अगर कमिंस की जगह काव्या मारन अपनी टीम के लिए एक विदेशी खिलाड़ी को ही कप्तान बनाने के बारे में सोचेंगी तो इसमें ट्रैविस हेड आगे रहेंगे. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी की है. हेड सनराइजर्स के सबसे अहम खिलाड़ी हैं. उन्होंने पिछले कुछ सीजन से लगातार रन बनाए हैं. उन्होंने 4 मैचों में कप्तानी की है और एक में जीत मिली है. ऑस्ट्रेलिया उनके कैप्टन रहते हुए 3 मैचों में हारा है.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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