2027 में कौन होगा लखनऊ सुपर जाएंट्स का कैप्टन? ऋषभ पंत की कप्तानी में लगातार दूसरी बार डूबी नैया, ये 3 खिलाड़ी दावेदार

Who Will Be Lucknow Super Giants Captain in IPL 2027: लखनऊ सुपर जाएंट्स में बड़े बदलाव की आहट सुनाई देने लगी है. 27 करोड़ रुपये के ऋषभ पंत की कप्तानी में लगातार विफलता के बाद टीम नए कप्तान के नाम पर विचार कर सकती है. अगले सीजन में लखनऊ किसी नए कप्तान के साथ उतर सकती है. हम कप्तानी के दावेदारों के बारे में आपको यहां बता रहे हैं...
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Who Will Be Lucknow Super Giants Next Captain: लखनऊ सुपर जाएंट्स (LSG) का खेमा आईपीएल में लगातार दो सीजन में फेल होने के बाद परेशान है. 2022 में पहली बार टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली ये टीम शुरू के लगातार दो सीजन में प्लेऑफ तक पहुंची थी. दोनों बार राहुल कप्तान थे. उसके बाद से टीम टॉप-4 में जगह नहीं बना पाई है. उसने 27 करोड़ रुपये में ऋषभ पंत को भी खरीदा. उन्हें कप्तानी दी, लेकिन वह अब तक इस दबाव को नहीं झेल पाए हैं. फ्रेंचाइजी का यह जुआ आईपीएल इतिहास की सबसे महंगी रणनीतिक विफलताओं में से एक साबित हुआ है.
पंत के नेतृत्व में टीम लगातार दो सीजनों (2025 और 2026) में प्लेऑफ में जगह बनाने में नाकाम रही है. रिपोर्टों के अनुसार, LSG प्रबंधन अब IPL 2027 सीजन के लिए कप्तानी के नए चेहरे की तलाश कर रहा है. यह पंत के लिए भी अच्छा हो सकता है. वह बल्लेबाज के रूप में कितने खतरनाक है, यह किसी को बताने की जरूरत नहीं है. हालांकि, एक सत्य यह भी है कि वह कप्तानी के दबाव को नहीं झेल पाते हैं. ऐसे में उन्हें पद छोड़ ही देना चाहिए. अब अगर अगले सीजन में लखनऊ किसी नए कप्तान के साथ उतरना चाहेगी तो वह खिलाड़ी कौन हो सकता है? हम कप्तानी के दावेदारों के बारे में आपको यहां बता रहे हैं...
पूरन कप्तानी के लिए सबसे तार्किक विकल्प नजर आते हैं. वह LSG के कोर का अहम हिस्सा रहे हैं और इकाना स्टेडियम की पिच की परिस्थितियों को बखूबी समझते हैं. पूरन ने फ्रेंचाइजी क्रिकेट में अपनी कप्तानी का लोहा मनवाया है. उन्होंने MI एमिरेट्स को ILT20 खिताब और ट्रिनबागो नाइट राइडर्स को CPL में सफलता दिलाई है. वर्तमान में टीम के उप-कप्तान होने के नाते उन्हें कमान सौंपना टीम में स्थिरता सुनिश्चित करेगा.
अगर LSG एक आक्रामक ऑस्ट्रेलियाई मानसिकता वाली टीम बनाना चाहती है, तो मिचेल मार्श सबसे उपयुक्त खिलाड़ी हैं. मार्श ऑस्ट्रेलिया के टी20 कप्तान रहे हैं और उनके पास बिग बैश लीग (BBL) में पर्थ स्कॉर्चर्स का नेतृत्व करने का लंबा अनुभव है. उन्होंने 2025 के आईपीएल में LSG के लिए शानदार 627 रन बनाए थे. हालांकि, उनका चोटों का इतिहास कप्तानी के लिए एक जोखिम पैदा कर सकती है.
एडेन मार्करम इस सूची में सबसे सफल रणनीतिक कप्तान माने जाते हैं. दक्षिण अफ्रीका में 'कैप्टन फैंटास्टिक' के नाम से जाने जाने वाले मार्करम ने सनराइजर्स ईस्टर्न केप को लगातार दो बार SA20 का खिताब जिताया है. उन्होंने 2024 में दक्षिण अफ्रीकी टीम को उनके पहले वर्ल्ड कप फाइनल तक पहुंचाया था. दबाव में शांत रहने की उनकी क्षमता और बेहतरीन मैन-मैनेजमेंट स्किल्स वह गुण हैं जिनकी LSG को इस समय सख्त जरूरत है. वह एक स्थिर बल्लेबाज होने के साथ-साथ उपयोगी ऑफ-स्पिन गेंदबाजी भी कर सकते हैं.