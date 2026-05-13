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Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026 के बाद कौन होगा मुंबई इंडियंस कप्तान? खतरे में हार्दिक पांड्या की कुर्सी, कप्तानी की रेस में ये 4 दावेदार

IPL 2026 के बाद कौन होगा मुंबई इंडियंस कप्तान? खतरे में हार्दिक पांड्या की कुर्सी, कप्तानी की रेस में ये 4 दावेदार

Mumbai Indians Next Captain: क्या आईपीएल 2026 के बाद हार्दिक पांड्या से छिन जाएगी मुंबई इंडियंस की कप्तानी? सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, जसप्रीत बुमराह और रोहित शर्मा जैसे 4 बड़े दावेदार फिर से कप्तान बनने की रेस में हैं.

 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: May 13, 2026, 08:34 AM IST
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आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह.
आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह.

Mumbai Indians Next Captain: आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस के खराब प्रदर्शन और प्लेऑफ की दौड़ से बाहर होने के बाद हार्दिक पांड्या के भविष्य को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं. रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ अहम मैच में उनकी अनुपस्थिति ने इन चर्चाओं को और हवा दे दी है. हालांकि कोच महेला जयवर्धने ने उनकी गैरमौजूदगी का कारण पीठ की समस्या बताया है, लेकिन सोशल मीडिया पर उनके द्वारा फ्रेंचाइजी को अनफॉलो करने और उन्हें कप्तानी से हटाए जाने की अफवाहें जोरों पर हैं.

पांच बार की चैंपियन टीम अब अगले सीजन की योजना बनाने में जुट गई है, जिसमें नेतृत्व परिवर्तन एक बड़ा मुद्दा हो सकता है. अब सबसे बड़ा सवाल है कि अगर टीम अगले सीजन में नए कप्तान के साथ उतरती है तो किसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी? इस रेस में कई खिलाड़ी हैं. हम उन चार खिलाड़ियों के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें मुंबई इंडियंस 2027 आईपीएल सीजन के लिए कप्तान बना सकती है.

1. सूर्यकुमार यादव

हार्दिक पांड्या की अनुपस्थिति में सूर्यकुमार यादव ने टीम की कमान संभाली है और वह कप्तानी के सबसे प्रबल दावेदारों में से एक हैं. सूर्यकुमार ने हाल ही में भारतीय टीम को 2026 टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जिताया है और वह दुनिया के सबसे सफल टी20 कप्तानों की सूची में शामिल हो चुके हैं. वह लंबे समय से मुंबई इंडियंस का हिस्सा रहे हैं और टीम के माहौल को अच्छी तरह समझते हैं. हालांकि, टीम के लिए चिंता का विषय उनकी हालिया बल्लेबाजी फॉर्म है, जो उम्मीद के मुताबिक नहीं रही है.

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2. तिलक वर्मा

तिलक वर्मा को मुंबई इंडियंस के भविष्य के कप्तान और एक दीर्घकालिक निवेश के रूप में देखा जा रहा है. वह फ्रेंचाइजी के 'डीएनए' को समझते हैं और दबाव की स्थितियों में संयम के साथ प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं. उन्होंने कई बार अपनी काबिलियत साबित की है और वह अलग-अलग स्तरों पर कप्तानी कर चुके हैं. तिलक न केवल एक भरोसेमंद बल्लेबाज हैं, बल्कि वह टीम में एक नई ऊर्जा और नया दृष्टिकोण ला सकते हैं.

3.जसप्रीत बुमराह

अनुभवी तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का नाम भी कप्तानी की रेस में प्रमुखता से लिया जा रहा है. पूर्व क्रिकेटर संजय मांजरेकर का मानना है कि बुमराह की खेल की समझ और रणनीतिक कौशल उन्हें एक बेहतरीन कप्तान बनाता है. बुमराह ने टेस्ट में भारत की कप्तानी की है और उन्हें सबसे काबिल खिलाड़ियों में गिना जाता है. पैट कमिंस जैसे तेज गेंदबाज पहले ही लीग में कप्तानी कर चुके हैं. ऐसे में मुंबई अगर इस तेज गेंदबाज को कप्तान बना दे तो हैरानी नहीं होनी चाहिए.

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4. रोहित शर्मा

दिग्गज रोहित शर्मा का विकल्प भी हमेशा खुला रहता है, जिन्होंने अपनी कप्तानी में मुंबई को पांच बार चैंपियन बनाया है. हालांकि रोहित को फिर से कप्तान बनाना भविष्य की ओर देखने के बजाय पीछे हटने जैसा लग सकता है, लेकिन उनकी स्थिरता और अनुभव का कोई सानी नहीं है. उन्हें एक या दो सीजन के लिए फिर से कमान देकर किसी नए खिलाड़ी को फ्यूचर कैप्टन के रूप में तैयार किया जा सकता है.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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