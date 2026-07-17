Add Zee Business As A Preferred Source
App

रोहित शर्मा ने लिया ODI से संन्यास तो वर्ल्ड कप 2027 में कौन करेगा गिल के साथ ओपनिंग? रेस में शामिल ये 3 ओपनर

इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में होने वाले तीसरे मुकाबले के बाद रोहित शर्मा के ODI करियर पर गहरा संकट मंडरा रहा है. रिपोर्ट्स के अनुसार, लॉर्ड्स वनडे के बाद रोहित के ODI टीम में चुने जाने की संभावना काफी कम है.

Written ByTarun Verma
Published: Jul 17, 2026, 10:48 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 11:09 AM IST
रोहित शर्मा ने लिया ODI से संन्यास तो वर्ल्ड कप 2027 में कौन करेगा गिल के साथ ओपनिंग? रेस में शामिल ये 3 ओपनर

About the Author

Tarun Verma

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी ख़बरों के विभिन्न एंगल्स पर साइड स्टोरीज़ करने के अलावा खिलाड़ियों पर स्‍पेशल पैकेजेस बनाने में बहुत रुचि है. क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी ज़ी न्यूज़ के पाठकों तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी तरुण वर्मा बख़ूबी निभाते हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट खेलने, किताबें पढ़ने और घूमने का बहुत शौक है. तरुण वर्मा साल 2016 में गौतम गंभीर के कोच संजय भारद्वाज का इंटरव्यू कर चुके हैं. तरुण वर्मा खेलों के कई बड़े-बड़े इवेंट्स को कवर करने का अनुभव रखते हैं. ज़ी न्यूज़ से जुड़ने से पहले तरुण वर्मा इंडिया टुडे ग्रुप मीडिया (Aajtak.in) संस्थान का भी हिस्सा रह चुके हैं. आप Tarun.Verma@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं. तरुण वर्मा एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
दिल्ली को मिला नया पुलिस कमिश्नर, अनुराग कुमार संभालेंगे जिम्मेदारी
Delhi news24 min ago
2
Jagannath Rath Yatra 202625 min ago
3
Smart Ration Card28 min ago
4
Punjab32 min ago
5
Team India43 min ago