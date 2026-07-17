रोहित शर्मा ने लिया ODI से संन्यास तो वर्ल्ड कप 2027 में कौन करेगा गिल के साथ ओपनिंग? रेस में शामिल ये 3 ओपनर

Rohit Sharma: इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में होने वाले तीसरे मुकाबले के बाद रोहित शर्मा के ODI करियर पर गहरा संकट मंडरा रहा है. रिपोर्ट्स के अनुसार, लॉर्ड्स वनडे के बाद रोहित के ODI टीम में चुने जाने की संभावना काफी कम है. इस मामले की जानकारी रखने वाले भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के एक सूत्र के अनुसार अजीत अगरकर की अगुवाई वाली सेलेक्शन कमिटी ने ODI के इस अनुभवी बल्लेबाज को टीम में शामिल न करने का फैसला किया है.
अगर रोहित शर्मा सम्मानजनक तरीके से संन्यास लेना चाहते हैं या तुरंत संन्यास नहीं लेना चाहते हैं, तो यह पूरी तरह से उनका निजी फैसला है. ऐसे 3 विध्वंसक बल्लेबाज हैं, जो ODI टीम में बतौर ओपनर रोहित शर्मा की जगह को छीन सकते हैं. भारत के पास ऐसे 3 खूंखार बल्लेबाज हैं, जो ODI टीम में न सिर्फ बतौर ओपनर रोहित शर्मा की जगह को छीन सकते हैं, बल्कि वह भारत के लिए 2027 का वर्ल्ड कप भी खेल सकते हैं.
25 साल के अभिषेक शर्मा की गिनती भारत के विस्फोटक ओपनिंग बल्लेबाजों में होती है. टीम इंडिया के लिए अभिषेक शर्मा ने अभी तक सिर्फ 53 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 190.36 के स्ट्राइक रेट और 32.36 की औसत से 1618 रन बनाए हैं. अभिषेक शर्मा ने टी20 इंटरनेशनल में 2 शतक और 11 अर्धशतक ठोके हैं. अभिषेक शर्मा का IPL रिकॉर्ड भी बहुत शानदार है. अभिषेक शर्मा ने अभी तक 92 IPL मैचों में 171.21 के स्ट्राइक रेट और 29.36 की औसत से 2378 रन बनाए हैं. IPL में अभिषेक शर्मा ने 2 शतक और 13 अर्धशतक जमाए हैं. अभिषेक शर्मा में पूरी काबिलियत है कि वह ODI में भारत के परमानेंट ओपनर बन सकें. अभिषेक शर्मा वनडे टीम में न सिर्फ बतौर ओपनर रोहित शर्मा की जगह को छीन सकते हैं, बल्कि वह भारत के लिए कप्तान शुभमन गिल के साथ वनडे वर्ल्ड कप 2027 में ओपनिंग भी कर सकते हैं.
रोहित शर्मा अगर ODI से संन्यास लेते हैं, तो यशस्वी जायसवाल को भारत का परमानेंट ओपनर बनाया जा सकता है. यशस्वी जायसवाल वनडे वर्ल्ड कप 2027 में भारत के लिए कप्तान शुभमन गिल के साथ ओपनिंग भी कर सकते हैं. टीम इंडिया के लिए यशस्वी जायसवाल ने 6 ODI मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 97.61 के स्ट्राइक रेट और 71.25 की औसत से 285 रन बनाए हैं. यशस्वी जायसवाल ने ODI में 2 शतक ठोके हैं. यशस्वी जायसवाल बाएं हाथ से विस्फोटक बल्लेबाजी करने के अलावा दाएं हाथ से लेग ब्रेक गेंदबाजी भी करते हैं. यशस्वी जायसवाल बतौर ओपनर भारत के लिए 2027 का वर्ल्ड कप खेल सकते हैं.
ऋतुराज गायकवाड़ में काबिलियत है कि वह ODI फॉर्मेट में भारत के परमानेंट ओपनर बन सकते हैं. ऋतुराज गायकवाड़ क्रीज पर आते ही दुनिया के बड़े से बड़े गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा देते हैं. ऋतुराज गायकवाड़ दाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज हैं. ऋतुराज गायकवाड़ ने भारत के लिए अभी तक 9 ODI मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 89.77 के स्ट्राइक रेट और 28.5 की औसत से 228 रन बनाए हैं. ऋतुराज गायकवाड़ ने ODI में 1 शतक और 1 अर्धशतक ठोका है. ऋतुराज गायकवाड़ मिडिल ऑर्डर से लेकर ओपनिंग में कहीं भी बल्लेबाजी कर सकते हैं. IPL में ऋतुराज गायकवाड़ चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी भी करते हैं.