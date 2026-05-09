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Hindi Newsक्रिकेटIndia T20I Captain: IPL के बाद कौन बनेगा भारत का नया T20I कप्तान? सूर्या की गर्दन पर लटकी तलवार, लिस्ट में ये 3 खूंखार क्रिकेटर

India T20I Captain: IPL के बाद कौन बनेगा भारत का नया T20I कप्तान? सूर्या की गर्दन पर लटकी तलवार, लिस्ट में ये 3 खूंखार क्रिकेटर

टीम इंडिया में ऐसे 3 खूंखार क्रिकेटर्स मौजूद हैं, जो सूर्यकुमार यादव की जगह नए टी20 कप्तान बनने के सबसे बड़े दावेदार हैं. एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक सूर्यकुमार यादव को अजीत अगरकर वाली सेलेक्शन कमिटी T20I कप्तान के पद से हटा सकती है. 

Written By  Tarun Verma |Last Updated: May 09, 2026, 08:56 AM IST
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India T20I Captain: IPL के बाद कौन बनेगा भारत का नया T20I कप्तान? सूर्या की गर्दन पर लटकी तलवार, लिस्ट में ये 3 खूंखार क्रिकेटर

टीम इंडिया में ऐसे 3 खूंखार क्रिकेटर्स मौजूद हैं, जो सूर्यकुमार यादव की जगह नए टी20 कप्तान बनने के सबसे बड़े दावेदार हैं. 'टाइम्स ऑफ इंडिया' की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक सूर्यकुमार यादव को अजीत अगरकर वाली सेलेक्शन कमिटी T20I कप्तान के पद से हटा सकती है. अजीत अगरकर की अगुवाई वाली यह सेलेक्शन कमिटी IPL 2026 खत्म होने के बाद एक मीटिंग करेगी. इस मीटिंग में आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचों की T20I सीरीज के लिए टीम का सेलेक्शन किया जाएगा. इसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की T20I सीरीज खेली जाएगी. भले ही सूर्यकुमार यादव ने भारत को अपनी कप्तानी में टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जिताया हो, लेकिन बल्लेबाजी के मामले में उनका प्रदर्शन औसत से नीचे रहा. भारत को उम्रदराज लीडर की जगह एक युवा कप्तान की जरूरत है, जो उसे न सिर्फ कप्तानी बल्कि अपने खुद के प्रदर्शन के दम पर भी चैंपियन बना सके. आइए एक नजर डालते हैं, उन 3 क्रिकेटर्स पर जो सूर्यकुमार यादव को हटाकर टीम इंडिया के नए टी20 कप्तान बन सकते हैं.

1. ईशान किशन

अजीत अगरकर वाली सेलेक्शन कमिटी सूर्यकुमार यादव की जगह ईशान किशन को नया टी20 कप्तान बना सकती है. ईशान किशन ने IPL 2026 सीजन के 7 मैचों में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की कप्तानी की थी, क्योंकि फिटनेस की दिक्कत के चलते नियमित कप्तान पैट कमिंस नहीं खेल रहे थे. ईशान किशन के पास कप्तानी का काफी अनुभव भी है. पिछले साल 2025 में ईशान किशन ने अपनी कप्तानी में झारखंड को सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी का खिताब भी जिताया था. ईशान किशन बेहतरीन विकेटकीपर और एक शानदार बल्लेबाज भी हैं. अगर वह कप्तान बनते तो उनके करियर में चार चांद लग जाएंगे. एक विकेटकीपर मैदान पर किसी भी खिलाड़ी से ज्यादा गेम को समझता है. ईशान किशन कप्तानी में महेंद्र सिंह धोनी की ही तरह सफल साबित हो सकते हैं. ईशान किशन के पास एक स्मार्ट दिमाग है.

2. श्रेयस अय्यर

अजीत अगरकर वाली सेलेक्शन कमिटी सूर्यकुमार यादव की जगह श्रेयस अय्यर को नया टी20 कप्तान बना सकती है. कप्तानी मिलने पर श्रेयस अय्यर टीम इंडिया की किस्मत भी बदल सकते हैं. टीम इंडिया को श्रेयस अय्यर जैसे बेखौफ बल्लेबाज और स्मार्ट कप्तान की जरूरत है. श्रेयस अय्यर अपनी बल्लेबाजी की तरह अपनी कप्तानी में भी आक्रामकता लाएंगे, जिससे टीम इंडिया को जबरदस्त फायदा होगा. श्रेयस अय्यर अपनी कप्तानी में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को IPL 2024 की ट्रॉफी जिता चुके हैं. इसके अलावा श्रेयस अय्यर की कप्तानी में पंजाब किंग्स (PBKS) की टीम IPL 2025 में रनर-अप रही थी. IPL 2026 में श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली पंजाब किंग्स (PBKS) की टीम ने प्वाइंट्स टेबल में नंबर-2 पर अपना दबदबा बरकरार रखा है. पंजाब किंग्स (PBKS) 10 मैचों से 13 अंक लेकर दूसरे स्थान पर है.

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3. अभिषेक शर्मा

अजीत अगरकर वाली सेलेक्शन कमिटी सूर्यकुमार यादव की जगह अभिषेक शर्मा को नया टी20 कप्तान बना सकती है. अभिषेक शर्मा भी भारत के नए T20I कप्तान बनने के बड़े दावेदार हैं. टी20 फॉर्मेट में अभिषेक शर्मा टीम इंडिया की जान हैं. अभिषेक शर्मा ने अभी तक 46 T20I मैचों में 33.44 की औसत और 190.47 की स्ट्राइक रेट से 1438 रन बनाए हैं, जिसमें 2 शतक और 10 अर्धशतक शामिल हैं. अभिषेक शर्मा ओपनिंग में माहिर बल्लेबाज होने के अलावा एक चतुर कप्तान भी हैं. अभिषेक शर्मा लिस्ट-A क्रिकेट और टी20 क्रिकेट में पंजाब की कप्तानी भी करते हैं.

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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