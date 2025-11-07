RCB को कौन खरीदेगा? विराट कोहली की टीम पर दिल्ली कैपिटल्स के मालिक की नजर, रेस में अडानी समेत ये 5 दावेदार

Royal Challengers Bengaluru: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की सबसे लोकप्रिय टीमों में से एक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरीबी) आधिकारिक तौर पर बिकने को तैयार है. यूनाइटेड किंगडम (यूके) स्थित डियाजियो (Diageo) की सहायक कंपनी और भारत की सबसे बड़ी शराब कंपनी यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड (USL) ने अपने क्रिकेट फ्रेंचाइजी कारोबार की एक रणनीतिक समीक्षा की घोषणा की है. इससे RCB टीमों की बिक्री या पुनर्गठन हो सकता है. इस प्रक्रिया के 31 मार्च, 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है.

डियाजियो ने RCB स्वामित्व की समीक्षा शुरू की

5 नवंबर को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) को एक फाइलिंग में डियाजियो ने पुष्टि की कि उसने USL की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी रॉयल चैलेंजर्स स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (RCSPL) में निवेश की रणनीतिक समीक्षा शुरू कर दी है. कंपनी ने अपने बयान में कहा, ''USL अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी RCSPL में निवेश की रणनीतिक समीक्षा शुरू कर रही है. RCSPL के कारोबार में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) फ्रेंचाइजी टीमों का स्वामित्व शामिल है जो सालाना भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) द्वारा आयोजित पुरुष इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) और महिला प्रीमियर लीग (WPL) क्रिकेट टूर्नामेंट में भाग लेती हैं.''

USL ने RCB को 'नॉन-कोर एसेट' बताया

यह खुलासा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) के विनियमन 30 के तहत किया गया था. कंपनी ने आगे कहा, टटउम्मीद है कि यह प्रक्रिया 31 मार्च, 2026 तक पूरी हो जाएगी. USL के प्रबंध निदेशक और सीईओ प्रवीण सोमेश्वर ने पुष्टि की कि यह समीक्षा कंपनी के अपने मुख्य मादक पेय कारोबार पर ध्यान केंद्रित करने के चल रहे प्रयास का हिस्सा है. उन्होंने कहा, "RCSPL USL के लिए एक मूल्यवान और रणनीतिक संपत्ति रही है. हालांकि, यह हमारे शराब कारोबार के लिए गैर-मुख्य (non-core) है. यह कदम USL और डियाजियो की अपनी भारतीय उद्यम पोर्टफोलियो की समीक्षा जारी रखने की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है ताकि RCSPL के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए सभी हितधारकों को दीर्घकालिक मूल्य की निरंतर डिलीवरी सुनिश्चित की जा सके.''

सबसे मूल्यवान आईपीएल फ्रेंचाइजी

रिपोर्ट्स के अनुसार, USL और डियाजियो फ्रेंचाइजी से पूरी तरह या आंशिक रूप से विनिवेश कर सकते हैं. यूनाइटेड स्पिरिट्स का यह निर्णय अपने परिचालन को सुव्यवस्थित करने और अपने मुख्य शराब कारोबार को प्राथमिकता देने की रणनीति के अनुरूप है. आरसीबी आईपीएल की मूल फ्रेंचाइजियों में से एक है और वर्षों से इसकी सबसे मूल्यवान टीमों में से एक बन गई है. इस साल की शुरुआत में वैश्विक निवेश बैंक हूलिहान लोके ने RCB को सबसे मूल्यवान IPL फ्रेंचाइजी बताया था. उसने टीम की पहली बार आईपीएल जीत के बाद इसका मूल्य लगभग 269 मिलियन (लगभग 2240 करोड़ रुपये) आंका था. यह फ्रेंचाइजी एक महिला प्रीमियर लीग (WPL) टीम का भी संचालन करती है, जिससे भारतीय क्रिकेट में इसकी ब्रांड उपस्थिति और बढ़ जाती है.

आरसीबी को कौन खरीदेगा?

RCB को खरीदने में कई पार्टियों ने रुचि दिखाई है. इनमें एक अमेरिका स्थित निजी निवेश फर्म, अडानी समूह, जिंदल परिवार के नेतृत्व वाला JSW समूह, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के आदर पूनावाला और देवयानी इंटरनेशनल समूह के रवि जयपुरिया शामिल हैं. बता दें कि JSW समूह दिल्ली कैपिटल्स में GMR ग्रुप के साथ सह-मालिक है. JSW समूह दिल्ली में अपना हिस्सा बेचकर आरसीबी को खरीद सकती है. दूसरी ओर, अडानी समूह के पास महिला प्रीमियर लीग में गुजरात जाएंट्स की फ्रेंचाइजी है. इस ग्रुप ने 2021 में अहमदाबाद फ्रेंचाइजी को खरीदने का प्रयास किया था, लेकिन तब सफलता नहीं मिली थी.

अन्य दावेदारों की स्थिति

मशहूर वैक्सीन कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मालिक अदार पूनावाला भी फ्रेंचाइजी को खरीदना चाहते हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में इसके संकेत दिए थे. दूसरी ओर, रवि जयपुरिया भी आरसीबी को खरीदने का दावा कर सकते हैं. उनकी कंपनी देव्यानी इंटरनेशनल देश में केएफसी, पिज्जा हट, कोस्टा कॉफी जैसे मशहूर फूड्स चेन को चलाती है. एक अमेरिकी कंपनी भी इस रेस में है, लेकिन अभी तक उसका नाम सार्वजनिक नहीं हुआ है.