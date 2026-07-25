IND Squad vs SL Series: श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में ऐसा होगा टीम इंडिया का स्क्वॉड, टेस्ट में इन 15 खिलाड़ियों को मिलेगा मौका!

श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारत की टेस्ट टीम का ऐलान मंगलवार तक होने की उम्मीद है. BCCI के सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने शनिवार को साफ किया कि हम टीम चुनने के लिए अगले कुछ दिनों में एक वर्चुअल मीटिंग करेंगे. भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 साइकल के तहत अगस्त में खेली जाएगी. पहला टेस्ट 15 से 19 अगस्त तक गॉल के गॉल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. दूसरा टेस्ट 23 से 27 अगस्त तक कोलंबो के सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा.
टीम इंडिया ने आखिरी बार साल 2017 में श्रीलंका का दौरा किया था. विराट कोहली की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने तब 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में मेजबान टीम का 3-0 से सूपड़ा साफ कर दिया था. श्रीलंका के खिलाफ साल 2017 में खेली गई उस टेस्ट सीरीज में शिखर धवन ने सबसे ज्यादा 358 रन बनाए थे और ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने 17 विकेट झटके थे. भारतीय क्रिकेट टीम ने इस तरह 9 साल पहले विराट कोहली की कप्तानी में लंका दहन किया था. अब साल 2026 में यह सीरीज 9 साल बाद श्रीलंका में भारत का पहला टेस्ट दौरा होगा.
आने वाली दो टेस्ट मैचों की सीरीज मौजूदा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकल में श्रीलंका में भारत का पहला असाइनमेंट भी होगी. दोनों टीमें 2025-27 WTC स्टैंडिंग में अहम प्वाइंट्स के साथ अपने कैंपेन की शुरुआत करना चाहेंगी. भारतीय क्रिकेट टीम 9 साल बाद श्रीलंका का टेस्ट दौरा करेगी और कप्तान शुभमन गिल की सेना की यहां सबसे बड़ी अग्निपरीक्षा होगी. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) जिम्बाब्वे दौरे के बाद टीम इंडिया के आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे पर किए गए खराब प्रदर्शन की समीक्षा करेगा. 'स्पोर्टस्टार' की रिपोर्ट के मुताबिक T20I टीम के जिम्बाब्वे से लौटने के बाद BCCI टीम मैनेजमेंट, सेलेक्टर्स और अन्य अहम लोगों के साथ एक मीटिंग करेगा. इसी मीटिंग में श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारत की टेस्ट टीम का ऐलान होने की उम्मीद है.
श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज में शुभमन गिल टीम इंडिया की कप्तानी करेंगे. ओपनर के तौर पर यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल को चुना जाना तय है. साईं सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, कप्तान शुभमन गिल, ध्रुव जुरेल और विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत मिडिल ऑर्डर में टीम इंडिया को मजबूती देंगे. रवींद्र जडेजा, अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर को ऑलराउंडर के तौर पर टेस्ट टीम में जगह मिलेगी. कुलदीप यादव स्पेशलिस्ट स्पिनर होंगे. जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा को बतौर तेज गेंदबाज भारत के टेस्ट स्क्वाड में चुना जा सकता है. मानव सुथार को बैकअप स्पिन ऑलराउंडर के तौर पर भारतीय टेस्ट टीम में जगह मिल सकती है.
यशस्वी जायसवाल (उपकप्तान), केएल राहुल, देवदत्त पडिक्कल, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, ध्रुव जुरेल, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, साईं सुदर्शन, वॉशिंगटन सुंदर, मानव सुथार.