वर्ल्ड कप 2027 के बाद विराट कोहली ने लिया संन्यास तो कौन बनेगा भारत का नंबर-3 बल्लेबाज? ये क्रिकेटर बड़ा दावेदार

अगर विराट कोहली ने 2027 ODI वर्ल्ड कप के बाद संन्यास लिया तो फिर वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत का नया नंबर-3 बल्लेबाज कौन होगा? टीम इंडिया को भविष्य के लिए इस सवाल का जवाब मिल गया है. भारत के लिए वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में श्रेयस अय्यर नंबर-4, विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल नंबर-5 और ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या नंबर-6 पर बैटिंग करते हैं. अब सिर्फ एक खतरनाक बल्लेबाज ही है, जो ODI फॉर्मेट में विराट कोहली की नंबर-3 जगह पर उतर सकता है.

ये विस्फोटक क्रिकेटर ODI में नंबर-3 का सबसे बड़ा दावेदार

एक विस्फोटक बल्लेबाज ऐसा है, जो भारत की ODI टीम में नंबर-3 बैटिंग पोजीशन की समस्या को हल कर देगा. वह ODI क्रिकेट में टीम इंडिया का सबसे बेस्ट नंबर-3 बल्लेबाज साबित हो सकता है. यह बल्लेबाज कोई और नहीं बल्कि तिलक वर्मा हैं. भारत के खूंखार बल्लेबाज तिलक वर्मा की बैटिंग देख विरोधी टीम के गेंदबाज मानों रहम की भीख मांगने लगते हैं. ODI क्रिकेट में तिलक वर्मा भारत के बेस्ट नंबर-3 बल्लेबाज साबित होंगे. तिलक वर्मा तलवार की तरह बल्ला चलाते हैं और बेरहमी से गेंदबाजों के धागे खोलकर रख देते हैं.

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सबसे तगड़ा टैलेंट

तिलक वर्मा के पास तेज गेंदबाजों और स्पिनरों का सामना करने के लिए गजब की तकनीक है, जो वनडे फॉर्मेट में एक नंबर-3 के बल्लेबाज से अपेक्षा की जाती है. तिलक वर्मा ने टीम इंडिया के लिए 49 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 44.81 की औसत और 145.45 की स्ट्राइक रेट से 1389 रन बनाए हैं. तिलक वर्मा ने टी20 इंटरनेशनल में 2 शतक और 6 अर्धशतक जड़े हैं. तिलक वर्मा ने 5 वनडे मैचों में 22.67 की औसत से 68 रन बनाए हैं. तिलक वर्मा ने वनडे में 1 अर्धशतक ठोका है. तिलक वर्मा वनडे फॉर्मेट में रनों का अंबार लगा सकते हैं. तिलक वर्मा पल भर में मैच पलटने में माहिर हैं. तिलक वर्मा काफी तेजी से रन बनाने की काबिलियत रखते हैं. तिलक वर्मा को अब ज्यादा दिन तक वनडे टीम से दूर रखना बहुत मुश्किल होगा. तिलक वर्मा ने भारत के लिए अपना आखिरी वनडे मैच 6 दिसंबर 2025 को साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला था.