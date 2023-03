IND vs AUS: कप्तान रोहित के लिए खड़ी हुई बड़ी मुसीबत, चौथे टेस्ट में किसे बनाएंगे अपना जोड़ीदार!

Who Will Open in 4th Test: बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के निर्णायक मुकाबले के लिए दोनों टीमें तैयार हैं. एक तरफ भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह पक्की करने के इरादे से मैदान में उतरेगा. तो वहीं, दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को बराबर करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. मैच से पहले टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है. सवाल यह है कि रोहित अपना ओपनिंग पार्टनर किसे बनाएंगे.

केएल या शुभमन, किसे मिलेगा मौका! टीम के लिए सबसे बड़ी बात यही है कि केएल राहुल और शुभमन गिल में से किस बल्लेबाज को चौथे टेस्ट में जगह मिलने वाली है. केएल राहुल जिनका पहले दो टेस्ट मैचों में खराब प्रदर्शन रहा. शुरुआती दोनों टेस्ट मैचों में राहुल के बल्ले से कोई भी बड़ी पारी देखने को नहीं मिली. वहीं, इंदौर में हुए तीसरे टेस्ट में शुभमन गिल को राहुल की जगह मौका मिला लेकिन वह भी दोनों पारियों में सस्ते में आउट होकर पवैलियन लौट गए. ऐसे में अब टीम में रोहित के ओपनिंग पार्टनर का पेंच फंसा हुआ है. देखने वाली बात यह होगी कि चौथे टेस्ट में किसे मौका मिलने वाला है. मिडिल आर्डर पर रहेगी बड़ी जिम्मेदारी टीम इंडिया के मिडिल आर्डर बल्लेबाजों पर इस मैच का नतीजा बहुत हद तक निर्भर करता है. अभी तक इस सीरीज में टीम की मध्यक्रम बल्लेबाजी ने रन नहीं बनाए हैं. विराट कोहली हों या श्रेयस अय्यर किसी के बल्ले से बड़ी पारी नहीं देखने को मिली है. रोहित शर्मा ने पहले मैच में शतक जमाया था. इसके अलावा टीम का कोई भी बल्लेबाक शतक लगाने में नाकाम रहा है. हालांकि, ऑलराउंडर अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा के बल्ले से महत्वपूर्ण पारियां जरूर निकली हैं जिसके कारण टीम दो मैच जीतने में कामयाब रही है. मैच में ये होगा खास अहमदाबाद में होने वाला चौथा टेस्ट मैच में बेहद ही खास रहने वाला है. इस मैच में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीस भी मौजूद रहने वाले हैं. खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर बना यह स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है.