BCCI Chief Selector: क्या अजीत अगरकर की छुट्टी तय? ये 2 पूर्व क्रिकेटर चीफ सेलेक्टर बनने की रेस में

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) जल्द ही टीम इंडिया की सीनियर नेशनल क्रिकेट कमेटी में बड़ा बदलाव कर सकता है. अजीत अगरकर की जगह नए चीफ सेलेक्टर को नियुक्त किया जा सकता है. पूर्व भारतीय क्रिकेटर पार्थिव पटेल और प्रज्ञान ओझा को अजीत अगरकर की जगह लेने के लिए बड़ा दावेदार माना जा रहा है. NDTV की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अजीत अगरकर का सेलेक्शन कमेटी के चेयरमैन के तौर पर कार्यकाल इसी महीने खत्म हो रहा है. अब सवाल यह है कि क्या BCCI उन्हें आगे भी मौका देगा या टीम इंडिया के सेलेक्शन पैनल की कमान किसी नए चेहरे को सौंपी जाएगी?
अजीत अगरकर का BCCI की सीनियर मेंस सेलेक्शन कमेटी के चेयरमैन के तौर पर कॉन्ट्रैक्ट इस महीने समाप्त होने वाला है. पिछले कुछ समय से ऐसी चर्चाएं थीं कि उनका कार्यकाल अगले साल होने वाले 2027 ODI वर्ल्ड कप तक बढ़ाया जा सकता है. हालांकि, सूत्रों के हवाले से सामने आई जानकारी के अनुसार BCCI के एक वर्ग को लगता है कि अजीत अगरकर का कार्यकाल अब आगे नहीं बढ़ पाएगा. BCCI की एनुअल जनरल मीटिंग (AGM) शुक्रवार को होने वाली है. ऐसे में सूत्रों का कहना है कि अजीत अगरकर को एक्सटेंशन मिलने की संभावना कम नजर आ रही है.
बुधवार को हुई सेलेक्शन मीटिंग को उनकी आखिरी मीटिंग भी माना जा रहा है. इसी मीटिंग के बाद BCCI ने वेस्टइंडीज के खिलाफ आगामी व्हाइट-बॉल सीरीज और ईरानी ट्रॉफी के लिए टीमों का ऐलान किया. बुधवार की मीटिंग में अजीत अगरकर की अगुआई वाली सेलेक्शन कमेटी ने वेस्टइंडीज के खिलाफ के खिलाफ भारत की टीम का चयन किया. इसके अलावा ईरानी ट्रॉफी के लिए रेस्ट ऑफ इंडिया (ROI) टीम का चयन भी इसी पैनल ने किया. हालांकि, अभी BCCI की ओर से अजीत अगरकर के भविष्य पर आधिकारिक तौर पर कोई अंतिम घोषणा नहीं हुई है.
सूत्रों के मुताबिक, पूर्व भारतीय विकेटकीपर पार्थिव पटेल और पूर्व स्पिनर प्रज्ञान ओझा इस पद के लिए सबसे आगे बताए जा रहे हैं. दोनों ही भारतीय क्रिकेट से जुड़े अनुभवी नाम हैं और दोनों के नाम IPL में तीन-तीन खिताब जीतने का रिकॉर्ड भी है. अब देखना होगा कि BCCI सेलेक्शन कमेटी के चेयरमैन के लिए किस नाम पर अंतिम फैसला करता है. अजीत अगरकर की अगुआई वाली सेलेक्शन कमेटी ने बुधवार को रोहित शर्मा को वेस्टइंडीज के खिलाफ ODI सीरीज के लिए भारतीय टीम में चुना. रोहित शर्मा की टीम में वापसी इसलिए भी चर्चा में है, क्योंकि इससे पहले ऐसी रिपोर्ट सामने आई थीं कि उन्हें बताया गया था कि वह अगले साल के ODI वर्ल्ड कप के लिए चयनकर्ताओं की योजनाओं का हिस्सा नहीं हैं.
इंग्लैंड के खिलाफ इस साल जुलाई में खेली गई तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज में रोहित शर्मा के लगातार कम स्कोर के बाद उनकी जगह को लेकर सवाल उठने लगे थे, लेकिन सीरीज के आखिरी ODI मैच में रोहित शर्मा ने शानदार शतक जड़ते हुए 138 रन की पारी खेलकर आलोचकों को जवाब दिया. उनकी इस पारी के बाद उनके भविष्य को लेकर चल रही चर्चाओं ने एक नया मोड़ ले लिया. रोहित शर्मा के भविष्य को लेकर चल रही रिपोर्ट्स के बीच BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने इन अटकलों को खारिज किया था. इससे पहले ऐसी खबरें थीं कि इंग्लैंड के खिलाफ ODI सीरीज रोहित शर्मा की भारत के लिए आखिरी इंटरनेशनल सीरीज हो सकती है.