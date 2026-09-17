Add Zee Business As A Preferred Source
App

BCCI Chief Selector: क्या अजीत अगरकर की छुट्टी तय? ये 2 पूर्व क्रिकेटर चीफ सेलेक्टर बनने की रेस में

BCCI चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर का कार्यकाल इस महीने खत्म हो रहा है. पार्थिव पटेल और प्रज्ञान ओझा को नया चीफ सेलेक्टर बनाने की चर्चा तेज है.

Written ByTarun Verma
Published: Sep 17, 2026, 12:29 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 12:29 PM IST
BCCI Chief Selector: क्या अजीत अगरकर की छुट्टी तय? ये 2 पूर्व क्रिकेटर चीफ सेलेक्टर बनने की रेस में

About the Author

Tarun Verma

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी ख़बरों के विभिन्न एंगल्स पर साइड स्टोरीज़ करने के अलावा खिलाड़ियों पर स्‍पेशल पैकेजेस बनाने में बहुत रुचि है. क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी ज़ी न्यूज़ के पाठकों तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी तरुण वर्मा बख़ूबी निभाते हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट खेलने, किताबें पढ़ने और घूमने का बहुत शौक है. तरुण वर्मा साल 2016 में गौतम गंभीर के कोच संजय भारद्वाज का इंटरव्यू कर चुके हैं. तरुण वर्मा खेलों के कई बड़े-बड़े इवेंट्स को कवर करने का अनुभव रखते हैं. ज़ी न्यूज़ से जुड़ने से पहले तरुण वर्मा इंडिया टुडे ग्रुप मीडिया (Aajtak.in) संस्थान का भी हिस्सा रह चुके हैं. आप Tarun.Verma@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं. तरुण वर्मा एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
'उसे दिल से आशीर्वाद है...', PM मोदी को जन्मदिन पर मिला स्पेशल गिफ्ट; VIDEO
2
3
4
5