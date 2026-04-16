CSK में कौन लेगा खलील अहमद की जगह? इन 5 खूंखार गेंदबाजों में ताकत, मिसाइल की तरह फेंकते हैं बॉल

Who will replace Khaleel Ahmed in CSK : आईपीएल 2026 में खलील अहमद की चोट ने चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. हम आपको ऐसे 5 खिलाड़ियों के बारे में यहां बता रहे हैं जो चेन्नई सुपरकिंग्स में खलील अहमद की जगह ले सकते हैं.
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Who will replace Khaleel Ahmed in CSK : चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) को आईपीएल 2026 अभियान में एक बड़ा झटका लगा है. अनुभवी तेज गेंदबाज खलील अहमद चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं. वह चेन्नई के बाकी मैचों में नहीं खेल पाएंगे. खलील ने इस सीजन के 5 मैचों में 2 विकेट लिए. इस दौरान उनकी इकोनॉमी रेट 8.67 की रही. खलील क्वाड्रिसेप्स इंजरी की वजह से बाकी सीजन से बाहर हो गए हैं. पांच बार की चैंपियन अब एक सही रिप्लेसमेंट की तलाश में होगी. टीम का मकसद टूर्नामेंट के जरूरी स्टेज में अपने बॉलिंग अटैक में बैलेंस बनाए रखना है.
हम आपको ऐसे 5 खिलाड़ियों के बारे में यहां बता रहे हैं जो चेन्नई सुपरकिंग्स में खलील अहमद की जगह ले सकते हैं...
आकाश मधवाल पहले ही आईपीएल के मंच पर मुंबई इंडियंस की टीम में खुद को साबित कर चुके हैं. वह आईपीएल 2023 में सुर्खियों में आए, जहां उन्होंने केवल 8 मैचों में 14 विकेट लिए. एलिमिनेटर में 5 रन देकर 5 विकेट का शानदार स्पेल इसमें शामिल है. यह आईपीएल प्लेऑफ इतिहास के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी आंकड़ों में से एक है. मधवाल के पास बेहतरीन यॉर्कर फेंकने की क्षमता और डेथ ओवरों में शानदार नियंत्रण है. मधवाल को आईपीएल 2026 की नीलामी में कोई बोली नहीं मिली, लेकिन वह अभी भी उपलब्ध खिलाड़ियों की सूची में शामिल हैं.
आरएस अम्बरीष एक उभरते हुए घरेलू ऑलराउंडर हैं जो आईपीएल 2026 से पहले रडार पर रहे हैं. हालांकि उन्होंने अभी तक आईपीएल डेब्यू नहीं किया है, लेकिन वह 30 लाख रुपये के बेस प्राइस के साथ नीलामी पूल का हिस्सा थे. अम्बरीष ने घरेलू सर्किट और आयु-वर्ग क्रिकेट में प्रभावित किया है और हाल ही में अंडर-19 वर्ल्ड कप में भी शानदार प्रदर्शन किया है. सीएसके नए खिलाड़ियों को भविष्य के सितारों के रूप में विकसित करने के लिए जानी जाती है, और वह अम्बरीष में निवेश कर सकती है.
सिमरजीत सिंह के पास आईपीएल का अनुभव है. यह दाएं हाथ का तेज गेंदबाज पहले भी सीएसके सेटअप का हिस्सा रह चुका है. सिमरजीत अपनी हार्ड लेंथ और अच्छी उछाल के लिए जाने जाते हैं, जो उन्हें मध्य ओवरों में प्रभावी बनाता है. आईपीएल परिस्थितियों के उनके पूर्व अनुभव उन्हें कम अनुभवी विकल्पों पर बढ़त दिलाते हैं. यदि फ्रेंचाइजी एक तैयार भारतीय तेज गेंदबाज को प्राथमिकता देती है, तो वह एक संतुलित विकल्प हो सकते हैं.
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चेतन साकरिया आईपीएल 2026 की नीलामी में अनसोल्ड रहे थे, एक और विकल्प हैं जिन पर सीएसके विचार कर सकती है. यह बाएं हाथ का तेज गेंदबाज पहले राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइटराइडर्स का प्रतिनिधित्व कर चुका है. साकरिया ने 20 आईपीएल मैचों में 8.62 की इकोनॉमी रेट से 20 विकेट लिए हैं. खलील अहमद की तरह बाएं हाथ का विकल्प होने के कारण वह टीम के लिए एक बेहतरीन बॉलर साबित हो सकते हैं.
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चेन्नई सुपरकिंग्स के लिए एक और ऑप्शन राजवर्धन हंगरगेकर हो सकते हैं. वह पहले भी फ्रेंचाइजी का हिस्सा रह चुके हैं. वह अपनी पेस, आक्रामक बॉलिंग के लिए जाने जाते हैं. अंडर-19 वर्ल्ड कप में उनके शानदार प्रदर्शन के बाद चेन्नई ने उन्हें चुना था. हालांकि, वह आईपीएल 2023 के दौरान सिर्फ दो मैचों में खेले और थोड़े महंगे साबित हुए, लेकिन तब से उन्होंने कीमती अनुभव हासिल किया है. 2025 में लखनऊ सुपर जाएंट्स के साथ खेलने के बाद वह पिछले ऑक्शन में अनसोल्ड रहे थे. अब राजवर्धन चेन्नई की टीम के लिए एक बेहतर घरेलू विकल्प हो सकते हैं.