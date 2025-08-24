रोहित शर्मा की जगह कौन बनेगा भारत का अगला वनडे कप्तान? सामने आ गया चौंकाने वाला सच
Advertisement
trendingNow12894438
Hindi Newsक्रिकेट

रोहित शर्मा की जगह कौन बनेगा भारत का अगला वनडे कप्तान? सामने आ गया चौंकाने वाला सच

रोहित शर्मा के बाद भारत का अगला वनडे कप्तान कौन होगा इसको लेकर चर्चाएं काफी तेज हैं. हाल ही में खबर आई थी कि श्रेयस अय्यर को BCCI अगले वनडे कप्तान के तौर पर देख रही है. वहीं, फिर अचानक से शुभमन गिल का नाम बीच में आ जाता है कि उन्हें तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाया जा सकता है. इसी बीच भारत के पूर्व ओपनर आकाश चोपड़ा ने एक चौंकाने वाली बात कही है. आकाश चोपड़ा के मुताबिक श्रेयस अय्यर के अगले वनडे कप्तान बनने की चर्चा महज अफवाहों से ज्यादा कुछ नहीं है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Aug 24, 2025, 10:39 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रोहित शर्मा की जगह कौन बनेगा भारत का अगला वनडे कप्तान? सामने आ गया चौंकाने वाला सच

रोहित शर्मा के बाद भारत का अगला वनडे कप्तान कौन होगा इसको लेकर चर्चाएं काफी तेज हैं. हाल ही में खबर आई थी कि श्रेयस अय्यर को BCCI अगले वनडे कप्तान के तौर पर देख रही है. वहीं, फिर अचानक से शुभमन गिल का नाम बीच में आ जाता है कि उन्हें तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाया जा सकता है. इसी बीच भारत के पूर्व ओपनर आकाश चोपड़ा ने एक चौंकाने वाली बात कही है. आकाश चोपड़ा के मुताबिक श्रेयस अय्यर के अगले वनडे कप्तान बनने की चर्चा महज अफवाहों से ज्यादा कुछ नहीं है.

रोहित शर्मा की जगह कौन बनेगा भारत का अगला वनडे कप्तान?

आकाश चोपड़ा ने इस बात पर जोर दिया कि शुभमन गिल के लिए रास्ता पहले ही तय हो चुका है. वह तीनों फॉर्मेट में भारत के कप्तान बन सकते हैं. शुभमन गिल मौजूदा समय में भारत के टेस्ट कप्तान हैं. इसके अलावा उन्हें वनडे और टी20 फॉर्मेट में भारत का उपकप्तान बनाया गया है. आकाश चोपड़ा ने कहा, 'अगले वनडे कप्तान शुभमन गिल होंगे. शुभमन गिल पहले से ही वनडे में उप-कप्तान हैं और टेस्ट में भी कप्तानी कर रहे हैं. बिना किसी आधिकारिक घोषणा के यह स्पष्ट है कि यह पद शुभमन गिल का ही है.'

Add Zee News as a Preferred Source

सचिन-लारा और ब्रैडमैन भी नहीं बना पाए ये वर्ल्ड रिकॉर्ड, अगले 150 साल तक भी टूटना नामुमकिन

सामने आ गया चौंकाने वाला सच

आकाश चोपड़ा ने आगे कहा कि अक्षर पटेल, जो पहले टी20 उप-कप्तान के रूप में काम करते थे, उन्होंने खराब प्रदर्शन के कारण अपनी जिम्मेदारी नहीं खोई थी, लेकिन एक लीडर के रूप में शुभमन गिल के उभरने से यह रोल शिफ्ट हुआ है. इसका कारण है कि शुभमन गिल वनडे और टी20 फॉर्मेट में भारत के अगले कप्तान बनने के दावेदार हैं. आकाश चोपड़ा की यह टिप्पणी तब आई है, जब शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर के बीच वनडे कप्तानी को लेकर रेस लगी हुई है.

एशिया कप 2025 से पहले इस क्रिकेटर का अचानक हुआ निधन, सदमे में दुनियाभर के क्रिकेट फैंस

शुभमन गिल क्यों हैं वनडे कप्तान बनने के दावेदार?

शुभमन गिल भारतीय क्रिकेट टीम के वनडे कप्तान बनने के सबसे बड़े दावेदार हैं. शुभमन गिल टेस्ट क्रिकेट में पहले से ही टीम इंडिया के कप्तान हैं. शुभमन गिल के पास ओपनिंग से लेकर मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करने का अनुभव है. शुभमन गिल जिस तरह के बल्लेबाज हैं, उसे देखते हुए वह अगले 10 से 15 साल तक भारत के लिए क्रिकेट खेल सकते हैं. शुभमन गिल ने अभी तक 55 वनडे मैचों में 59.04 की तूफानी औसत से 2775 रन बना लिए हैं, जिसमें 1 दोहरा शतक, 8 शतक और 15 अर्धशतक शामिल हैं. शुभमन गिल भारत के लिए अभी तक 37 टेस्ट मैचों में 2647 रन बना चुके हैं, जिसमें 9 शतक और 7 अर्धशतक शामिल हैं. 21 टी20 मैचों में 30.42 की औसत से शुभमन गिल ने 578 रन बनाए हैं, जिसमें 1 शतक और 3 अर्धशतक शामिल हैं.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

TAGS

Rohit Sharma

Trending news

रेप, हत्या, कब्र... फर्जी निकली सारी कहानी, कर्नाटक के धर्मस्थल केस में नया मोड़
Dharmasthala Mass Burial Case
रेप, हत्या, कब्र... फर्जी निकली सारी कहानी, कर्नाटक के धर्मस्थल केस में नया मोड़
सिर्फ पुतिन ही नहीं, जेलेंस्की भी आ रहे हैं भारत; आखिर पीएम मोदी का एजेंडा क्या है
PM Narendra Modi
सिर्फ पुतिन ही नहीं, जेलेंस्की भी आ रहे हैं भारत; आखिर पीएम मोदी का एजेंडा क्या है
इस अंग्रेज ने आज के दिन ही रखी 'कोलकाता' शहर की नींव, जानें इसका 350 साल पुराना...
Aaj ka itihas
इस अंग्रेज ने आज के दिन ही रखी 'कोलकाता' शहर की नींव, जानें इसका 350 साल पुराना...
PM-CM को हटाने वाले विधेयक पर विपक्ष में मतभेद, TMC के बाद सपा ने भी रास्ता किया अलग
TMC
PM-CM को हटाने वाले विधेयक पर विपक्ष में मतभेद, TMC के बाद सपा ने भी रास्ता किया अलग
बेडशीट, कपड़े खासकर इनरवियर्स कब धुलना चाहिए? सफाई को लेकर जागरूक करने वाला विश्लेषण
DNA
बेडशीट, कपड़े खासकर इनरवियर्स कब धुलना चाहिए? सफाई को लेकर जागरूक करने वाला विश्लेषण
मस्क के दुश्मन को भारत क्यों भेज रहे ट्रंप? दिल्ली में बैठकर SA संभालने की तैयारी!
DNA
मस्क के दुश्मन को भारत क्यों भेज रहे ट्रंप? दिल्ली में बैठकर SA संभालने की तैयारी!
आप नोट सहेजते हैं..'वो' नोट जलाते हैं! 'करप्शन के कुबेर' पर कैसे भारी पड़ा 'शनि'
DNA Analysis
आप नोट सहेजते हैं..'वो' नोट जलाते हैं! 'करप्शन के कुबेर' पर कैसे भारी पड़ा 'शनि'
गुजरात में BSF को मिली बड़ी कामयाबी, घुसपैठ कर रहे 15 पाकिस्तानी गिरफ्तार
BSF
गुजरात में BSF को मिली बड़ी कामयाबी, घुसपैठ कर रहे 15 पाकिस्तानी गिरफ्तार
NDA की टेंशन बढ़ाने वाले प्रयोग का विश्लेषण: राहुल के सियासी मेहमान आने वाले हैं!
DNA
NDA की टेंशन बढ़ाने वाले प्रयोग का विश्लेषण: राहुल के सियासी मेहमान आने वाले हैं!
कर्नाटक, आंध्रप्रदेश नहीं...इस राज्य के सीएम पर दर्ज हैं सबसे ज्यादा आपराधिक मामले
Criminal Cases CM
कर्नाटक, आंध्रप्रदेश नहीं...इस राज्य के सीएम पर दर्ज हैं सबसे ज्यादा आपराधिक मामले
;