T20 वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद नए कप्तान की तलाश! अभिषेक, अक्षर या सैमसन, कौन लेगा सूर्या की जगह?

Team India T20I Captain: टीम इंडिया ने तीसरी बार टी20 वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रच दिया. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारत ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल में न्यूजीलैंड को बुरी तरह रौंद दिया. T20 विश्व चैंपियन बनने के बाद अब टीम इंडिया के नए कप्तान की बहस छिड़ गई है, जिसकी शुरुआत पूर्व भारतीय खिलाड़ी मोहम्मद कैफ ने की है. उन्होंने उस प्लेयर का नाम बताया है, जो टी20 इंटरनेशनल में बतौर कप्तान सूर्यकुमार यादव की जगह ले सकता है.

मोहम्मद कैफ की माने तो टी20 वर्ल्ड कप 2026 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवॉर्ड जीतने वाले संजू सैमसन इस जिम्मेदारी को संभाल सकते हैं. कैफ के अनुसार संजू के पास वो अनुभव और मानसिक ठहराव है, जो एक अंतरराष्ट्रीय कप्तान के लिए सबसे जरूरी गुण होता है.

संजू सैमसन बनेंगे T20I के कप्तान?

बता दें कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 में शुरुआती मैचों में बेंच पर बैठने के बाद संजू सैमसन ने शानदार वापसी की. केरल के स्टार खिलाड़ी ने वेस्टइंडीज के खिलाफ अहम सुपर-8 मुकाबले से लेकर फाइनल तक में लगातार 3 बार पचास का आंकड़ा क्रॉस किया और भारत को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई.

संजू को कप्तान बनाने की संभावनाओं पर बात करते हुए कैफ ने कहा, ''सैमसन ही कप्तान बन सकते हैं... क्यों नहीं. मुझे लगता है कि कप्तान वही अच्छा होता है, जिसने दुनिया देखी हुई है.'' पूर्व खिलाड़ी ने आगे कहा कि किसी नए खिलाड़ी को सीधे कप्तान बनाना जोखिम भरा हो सकता है.

संजू सैमसन लंबे समय से आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रहे हैं. इसी को बड़ा पैमाना मानते हुए कैफ ने कहा कि कप्तान उसी को बनाना चाहिए जिसने ट्रॉफी जिताई हो, जिसने पहले कप्तानी करी हो, पहले टीम को फाइनल में लेकर आए हुए हैं.

मोहम्मद कैफ ने संजू सैमसन की तुलना रोहित शर्मा से करते हुए कहा कि रोहित भी तब भारत के कप्तान बने थे जब उन्होंने आईपीएल में मुंबई इंडियंस को 5 ट्रॉफी जिताई थी. उन्होंने वर्तमान कप्तान सूर्यकुमार यादव की भी प्रशंसा की और उन्हें आईपीएल का खलीफा और पूरी तरह परिपक्व खिलाड़ी बताया. हालांकि, उनका मानना है कि भविष्य में यदि कोई सूर्या की जगह कप्तान बन सकता है तो इस रेस में सबसे आगे संजू सैमसन हैं.

संजू सैमसन का कप्तानी रिकॉर्ड

बता दें कि संजू सैमसन आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलेंगे. हालांकि, वो इससे पहले राजस्थान रॉयल्स के कप्तान थे. वो इस फ्रेंचाइजी के सबसे सफल कप्तान रहे हैं. उनके नेतृत्व में राजस्थान रॉयल्स ने 67 मुकाबले खेले और 33 में जीत हासिल की. आईपीएल 2022 में संजू की कप्तानी में आरआर ने फाइनल तक का सफर तय किया था.

