पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल मैच में कौन जड़ेगा शतक? गावस्कर ने बताया इस खूंखार बल्लेबाज का नाम

Asia Cup 2025 Final: अभिषेक शर्मा मौजूदा एशिया कप 2025 टूर्नामेंट में भारत की सबसे बड़ी ताकत बने हुए हैं. क्रिकेट के एक्सपर्ट्स इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि अगर अभिषेक शर्मा पाकिस्तान के खिलाफ रविवार को होने वाले एशिया कप 2025 के फाइनल में फ्लॉप हो जाते हैं तो उस हालात में टीम इंडिया के पास प्लान B क्या होगा. अभिषेक शर्मा ने एशिया कप 2025 टूर्नामेंट के 6 मैचों में अभी तक 51.50 की औसत से 309 रन बनाए हैं, जिसमें 3 अर्धशतक शामिल हैं. इस दौरान अभिषेक शर्मा ने 31 चौके और 19 छक्के लगाए हैं. अभिषेक शर्मा ने भारत को एशिया कप 2025 के फाइनल तक पहुंचाने में बड़ा रोल निभाया है.

कल पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल मैच

भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर के मुताबिक अगर कल पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप 2025 के फाइनल मैच में अभिषेक शर्मा फ्लॉप हो जाते हैं तो टीम इंडिया को घबराने की कोई जरूरत नहीं है. बता दें कि इस टूर्नामेंट के दौरान अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद भारतीय पारी अक्सर धीमी पड़ जाती है. सूर्यकुमार यादव और संजू सैमसन जैसे अन्य बल्लेबाज दुबई की पिच पर अपनी लय हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. हालांकि, सुनील गावस्कर को लगता है कि ऐसा नहीं होगा.

गावस्कर ने दिया बड़ा बयान

सुनील गावस्कर ने इंडिया टुडे से बात करते हुए कहा कि टीम इंडिया में कई ऐसे खिलाड़ी हैं, जो पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल मैच में बड़ा अंतर पैदा कर सकते हैं. सुनील गावस्कर को लगता है कि पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल मैच में सूर्यकुमार यादव के साथ तिलक वर्मा, संजू सैमसन और हार्दिक पांड्या भी रन बनाने के लिए तैयार हैं. सुनील गावस्कर को यह भी लगता है कि शुभमन गिल, जिन्होंने टूर्नामेंट में अच्छी शुरुआत की है, वो भी बड़ा स्कोर बनाने के लिए तैयार हैं. इसलिए ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है.

फाइनल मैच में कौन जड़ेगा शतक?

सुनील गावस्कर को यह भी भरोसा है कि शानदार फॉर्म में चल रहे अभिषेक शर्मा बड़े मौके को हाथ से नहीं जाने देंगे और पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में बड़ा शतक भी जड़ सकते हैं. गावस्कर ने कहा, 'अभिषेक शर्मा, बड़े मौकों को हाथ से नहीं जाने देंगे. वह तीन अर्धशतकों के साथ अच्छी फॉर्म में हैं. एक दुर्भाग्यपूर्ण रन-आउट नहीं होता तो उनका शतक पूरा हो जाता. वह फाइनल में एक और बड़ी पारी खेलने की कोशिश करेंगे, शायद वह तीन अंकों का स्कोर बनाएंगे.'