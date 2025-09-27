Advertisement
trendingNow12938844
Hindi Newsक्रिकेट

पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल मैच में कौन जड़ेगा शतक? गावस्कर ने बताया इस खूंखार बल्लेबाज का नाम

India vs Pakistan: अभिषेक शर्मा मौजूदा एशिया कप 2025 टूर्नामेंट में भारत की सबसे बड़ी ताकत बने हुए हैं. क्रिकेट के एक्सपर्ट्स इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि अगर अभिषेक शर्मा पाकिस्तान के खिलाफ रविवार को होने वाले एशिया कप 2025 के फाइनल में फ्लॉप हो जाते हैं तो उस हालात में टीम इंडिया के पास प्लान B क्या होगा.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Sep 27, 2025, 02:59 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल मैच में कौन जड़ेगा शतक? गावस्कर ने बताया इस खूंखार बल्लेबाज का नाम

Asia Cup 2025 Final: अभिषेक शर्मा मौजूदा एशिया कप 2025 टूर्नामेंट में भारत की सबसे बड़ी ताकत बने हुए हैं. क्रिकेट के एक्सपर्ट्स इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि अगर अभिषेक शर्मा पाकिस्तान के खिलाफ रविवार को होने वाले एशिया कप 2025 के फाइनल में फ्लॉप हो जाते हैं तो उस हालात में टीम इंडिया के पास प्लान B क्या होगा. अभिषेक शर्मा ने एशिया कप 2025 टूर्नामेंट के 6 मैचों में अभी तक 51.50 की औसत से 309 रन बनाए हैं, जिसमें 3 अर्धशतक शामिल हैं. इस दौरान अभिषेक शर्मा ने 31 चौके और 19 छक्के लगाए हैं. अभिषेक शर्मा ने भारत को एशिया कप 2025 के फाइनल तक पहुंचाने में बड़ा रोल निभाया है.

कल पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल मैच

भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर के मुताबिक अगर कल पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप 2025 के फाइनल मैच में अभिषेक शर्मा फ्लॉप हो जाते हैं तो टीम इंडिया को घबराने की कोई जरूरत नहीं है. बता दें कि इस टूर्नामेंट के दौरान अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद भारतीय पारी अक्सर धीमी पड़ जाती है. सूर्यकुमार यादव और संजू सैमसन जैसे अन्य बल्लेबाज दुबई की पिच पर अपनी लय हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. हालांकि, सुनील गावस्कर को लगता है कि ऐसा नहीं होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

गावस्कर ने दिया बड़ा बयान

सुनील गावस्कर ने इंडिया टुडे से बात करते हुए कहा कि टीम इंडिया में कई ऐसे खिलाड़ी हैं, जो पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल मैच में बड़ा अंतर पैदा कर सकते हैं. सुनील गावस्कर को लगता है कि पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल मैच में सूर्यकुमार यादव के साथ तिलक वर्मा, संजू सैमसन और हार्दिक पांड्या भी रन बनाने के लिए तैयार हैं. सुनील गावस्कर को यह भी लगता है कि शुभमन गिल, जिन्होंने टूर्नामेंट में अच्छी शुरुआत की है, वो भी बड़ा स्कोर बनाने के लिए तैयार हैं. इसलिए ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है.

फाइनल मैच में कौन जड़ेगा शतक?

सुनील गावस्कर को यह भी भरोसा है कि शानदार फॉर्म में चल रहे अभिषेक शर्मा बड़े मौके को हाथ से नहीं जाने देंगे और पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में बड़ा शतक भी जड़ सकते हैं. गावस्कर ने कहा, 'अभिषेक शर्मा, बड़े मौकों को हाथ से नहीं जाने देंगे. वह तीन अर्धशतकों के साथ अच्छी फॉर्म में हैं. एक दुर्भाग्यपूर्ण रन-आउट नहीं होता तो उनका शतक पूरा हो जाता. वह फाइनल में एक और बड़ी पारी खेलने की कोशिश करेंगे, शायद वह तीन अंकों का स्कोर बनाएंगे.'

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

TAGS

Sunil Gavaskar

Trending news

जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी से पहले आतंकियों ने शुरू की घुसपैठ, हाई अलर्ट पर सुरक्षाबल
Kashmir news
जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी से पहले आतंकियों ने शुरू की घुसपैठ, हाई अलर्ट पर सुरक्षाबल
मराठवाड़ा में बाढ़ पीड़ितों को लेकर संजय राउत की PM से मांग, बोले - किसानों समेत....
Maharashtra news
मराठवाड़ा में बाढ़ पीड़ितों को लेकर संजय राउत की PM से मांग, बोले - किसानों समेत....
BSNL 4G लॉन्च, ओडिशा को 60 हजार करोड़ की सौगात, PM मोदी बोले- ये मौका डबल बचत...
pm modi odisha visit
BSNL 4G लॉन्च, ओडिशा को 60 हजार करोड़ की सौगात, PM मोदी बोले- ये मौका डबल बचत...
हवा में चांद के बगल में तैरती माता दुर्गा... कोलकाता के इस पंडाल ने खींचा आकर्षण
durga puja
हवा में चांद के बगल में तैरती माता दुर्गा... कोलकाता के इस पंडाल ने खींचा आकर्षण
कहीं डूबा बस स्टेशन तो कहीं डूबे घर, आखिर हैदराबाद के लिए क्यों आफत बनी मूसी नदी
hyderabad flood
कहीं डूबा बस स्टेशन तो कहीं डूबे घर, आखिर हैदराबाद के लिए क्यों आफत बनी मूसी नदी
इस स्वरूप में दुर्गा माता को पूज रहा ट्रांसजेंडर समुदाय, बनाया अनोखा पंडाल
durga puja
इस स्वरूप में दुर्गा माता को पूज रहा ट्रांसजेंडर समुदाय, बनाया अनोखा पंडाल
8 सालों से गुफा में रहने वाली नीना लौटेंगी रूस, बेटियों संग होगी वापस; मिली इजाजत
Russian Woman Nina Kutina
8 सालों से गुफा में रहने वाली नीना लौटेंगी रूस, बेटियों संग होगी वापस; मिली इजाजत
गिटार से प्यार, गाने की शौकीन... कौन हैं पेटल गहलोत, जिन्होंने पाकिस्तान को लताड़ा?
Petal Gahlot
गिटार से प्यार, गाने की शौकीन... कौन हैं पेटल गहलोत, जिन्होंने पाकिस्तान को लताड़ा?
साउथ अमेरिका के दौरे पर निकले राहुल गांधी, नेताओं और छात्रों से करेंगे मुलाकात
Rahul Gandhi
साउथ अमेरिका के दौरे पर निकले राहुल गांधी, नेताओं और छात्रों से करेंगे मुलाकात
फिलिस्तीनी बच्चों के नाम रखे गए नेहरू...राजदूत ने मदद के लिए मोदी को कहा शुक्रिया
Abdullah Abu Shawesh
फिलिस्तीनी बच्चों के नाम रखे गए नेहरू...राजदूत ने मदद के लिए मोदी को कहा शुक्रिया
;