स्टीफन फ्लेमिंग के बाद कौन होगा चेन्नई सुपरकिंग्स का कोच? 4 टेस्ट खेलने वाले खिलाड़ी का नाम सबसे आगे

Chennai Super Kings New Coach: चेन्नई सुपरकिंग्स अपने हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग के शानदार 17 साल के कार्यकाल के अंत के बाद एक नए अध्याय की तलाश में है. आईपीएल के सबसे प्रतिष्ठित कोचिंग पदों में से एक अब खाली है और इस जिम्मेदारी को संभालने के लिए एक जाने-पहचाने नाम की चर्चा तेज हो गई है. फ्लेमिंग की कोचिंग में इस साल टीम आईपीएल के प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाई. यहां तक की नीलामी में उनके द्वारा लिए गए कुछ फैसलों पर भी सवाल उठे. सीजन समाप्त होने के बाद से ही यह कहा जाने लगा था कि फ्लेमिंग इस्तीफा दे देंगे.
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली कैपिटल्स के हेड कोच हेमंत बदानी इस पांच बार की चैंपियन टीम में न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान फ्लेमिंग की जगह लेने के लिए प्रबल दावेदार बनकर उभरे हैं. हेमंत बदानी पिछले दो आईपीएल अभियानों के दौरान दिल्ली कैपिटल्स के कोचिंग सेटअप का हिस्सा रहे हैं. उनके मार्गदर्शन में दिल्ली की टीम 2025 में पांचवें स्थान पर रही, जबकि 2026 के सीजन में छठे स्थान पर रहते हुए वह अपने पहले साल में प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई करने से थोड़े अंतर से चूक गई थी.
OFFICIAL ANNOUNCEMENT
The Super Kings and Head Coach Stephen Fleming have mutually decided to part ways.
Together, we shared one of the most successful and enduring partnerships in IPL history. The legacy you've built will continue to inspire us.
With immense respect and… pic.twitter.com/qjvb4oZUuU
— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) July 13, 2026
बदानी ने भारत के लिए 40 वनडे और 4 टेस्ट मैच खेले हैं. वह इंटरनेशनल क्रिकेट में ज्यादा सफल नहीं हो पाए, लेकिन कोचिंग करियर में उन्होंने कई खिताब जीते हैं. बदानी के लिए आईपीएल में प्लेऑफ में जगह बनाना सपना रहा है, लेकिन भारत के इस पूर्व बल्लेबाज ने कोचिंग के क्षेत्र में पहले ही सफलता का स्वाद चखा है. उन्होंने अपनी टीम (दुबई कैपिटल्स) को ILT20 खिताब दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी.
रिपोर्टों के अनुसार, चेन्नई सुपरकिंग्स का वरिष्ठ प्रबंधन इस समय डलास में है. वहां टीम के पिछले कुछ सीजनों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने और भविष्य की दिशा तय करने के लिए चर्चाएं चल रही हैं. फ्लेमिंग की जगह लेना किसी भी कोच के लिए एक बड़ी चुनौती होगी. न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान ने आईपीएल इतिहास के सबसे सफल कोचिंग कार्यकालों में से एक का नेतृत्व किया और चेन्नई सुपर किंग्स को लीग की सबसे प्रभावशाली टीमों में से एक के रूप में स्थापित करने में मदद की.
फ्लेमिंग के लिए हाल के सीजन फ्रेंचाइजी के ऊंचे मानकों के अनुरूप नहीं रहे हैं. CSK 2024 में प्लेऑफ से मामूली अंतर से चूक गई थी, जिसके बाद उसे लगातार दो निराशाजनक सीजन देखने पड़े. इसमें टीम 2025 में तालिका में सबसे नीचे और 2026 में आठवें स्थान पर रही. आने वाले हफ्तों में एक नए कोच की नियुक्ति की उम्मीद है और CSK को भरोसा होगा कि नया नेतृत्व फ्रेंचाइजी को फिर से खिताबी दौड़ में वापस ला पाएगा.