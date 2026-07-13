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स्टीफन फ्लेमिंग के बाद कौन होगा चेन्नई सुपरकिंग्स का कोच? 4 टेस्ट खेलने वाले खिलाड़ी का नाम सबसे आगे

CSK New Coach: चेन्नई सुपरकिंग्स के दिग्गज कोच स्टीफन फ्लेमिंग के 17 साल के सफर के अंत के बाद अब हेमंत बदानी नए हेड कोच की रेस में सबसे आगे हैं. अब क्या होगा पांच बार की चैंपियन टीम का भविष्य?

Written ByRohit Raj
Published: Jul 13, 2026, 03:45 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 03:46 PM IST
स्टीफन फ्लेमिंग के बाद कौन होगा चेन्नई सुपरकिंग्स का कोच? 4 टेस्ट खेलने वाले खिलाड़ी का नाम सबसे आगे
Image Credit: चेन्नई सुपरकिंग्स के पूर्व कोच स्टीफन फ्लेमिंग. AI Generated Image

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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