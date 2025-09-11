आखिरकार कपिल देव ने बता ही दिया एशिया कप के विजेता का नाम, भविष्यवाणी से अचानक मचाई सनसनी
Advertisement
trendingNow12917938
Hindi Newsक्रिकेट

आखिरकार कपिल देव ने बता ही दिया एशिया कप के विजेता का नाम, भविष्यवाणी से अचानक मचाई सनसनी

भारत के वर्ल्ड कप विजेता कप्तान कपिल देव ने एशिया कप 2025 के विनर को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है. कपिल देव ने कहा है कि भारतीय टीम बेहतरीन क्रिकेट खेल रही है. यूएई के खिलाफ जीत शानदार रही. उम्मीद है कि एशिया कप का खिताब टीम इंडिया जीत कर लौटेगी.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Sep 11, 2025, 03:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आखिरकार कपिल देव ने बता ही दिया एशिया कप के विजेता का नाम, भविष्यवाणी से अचानक मचाई सनसनी

भारत के वर्ल्ड कप विजेता कप्तान कपिल देव ने एशिया कप 2025 के विनर को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है. कपिल देव ने कहा है कि भारतीय टीम बेहतरीन क्रिकेट खेल रही है. यूएई के खिलाफ जीत शानदार रही. उम्मीद है कि एशिया कप का खिताब टीम इंडिया जीत कर लौटेगी. मीडिया से बात करते हुए कपिल देव ने कहा कि भारतीय टीम अच्छा खेली और शानदार तरीके से मैच जीती. मैं उम्मीद करता हूं कि टीम एशिया कप में चैंपियन बनकर लौटेगी.

कपिल देव का बड़ा बयान

भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को होने वाले मुकाबले से जुड़े सवाल पर पूर्व कप्तान ने कहा कि खिलाड़ियों का काम सिर्फ खेलना है. उन्हें कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है. वे खेलने गए हैं. जीतकर आएं, जो बोलना है या करना है, सरकार अपने स्तर पर कर रही है. भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को एशिया कप 2025 का लीग मुकाबला खेला जाएगा. इसके बाद दोनों टीमें 21 सितंबर और फाइनल में भी एक दूसरे से टकरा सकती हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

भारत-पाकिस्तान मैच को लेकर विरोध

भारत-पाकिस्तान मैच को लेकर देश में विरोध के स्वर उठ रहे हैं. इस मुकाबले को लेकर देश के कई सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने विरोध जताया है. संगठनों का कहना है कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 निर्दोष लोग मारे गए थे. इसके बाद भारत-पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष भी हुआ था, जिसमें कई सैनिकों ने देश के लिए अपनी जान दी. पहलगाम में हुई घटना के बाद भारत सरकार ने स्पष्ट किया था कि पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह संबंध नहीं रहेंगे, फिर पाकिस्तान के साथ मैच क्यों हो रहा है. पाकिस्तान के साथ मैच देश के करोड़ों निवासियों और खासकर, पहलगाम आंतकी हमले में मारे गए लोगों और बाद में हुए सैन्य संघर्ष में शहीद हुए जवानों के सम्मान के खिलाफ है.

पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार

मनोज तिवारी जैसे कई पूर्व क्रिकेटर्स ने भी भारत-पाकिस्तान मैच पर सवाल उठाए हैं. वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2025 के दौरान भारत के पूर्व दिग्गजों ने पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार कर दिया था. एशिया कप की शुरुआत से पहले भारत सरकार ने स्पष्ट किया था कि पाकिस्तान के साथ कोई भी द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेली जाएगी, सिर्फ आईसीसी और एसीसी टूर्नामेंट में दोनों टीमें एक साथ खेलेंगी.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

TAGS

Team India

Trending news

राहुल गांधी नहीं मानते कहना, अचानक करते विदेश यात्रा, परेशान होकर CRPF ने लिखा लेटर
#Rahul Gandhi
राहुल गांधी नहीं मानते कहना, अचानक करते विदेश यात्रा, परेशान होकर CRPF ने लिखा लेटर
अकोला दंगे की जांच में लापरवाही, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस को लगाई फटकार
Akola riots
अकोला दंगे की जांच में लापरवाही, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस को लगाई फटकार
परिस्थितियां वैसी हैं... नेपाल से तुलना करने लगे कांग्रेस नेता, BJP बोली एंटी-नेशनल
india nepal news
परिस्थितियां वैसी हैं... नेपाल से तुलना करने लगे कांग्रेस नेता, BJP बोली एंटी-नेशनल
भारत में 'कांड' करके मुनव्वर खान भाग गया था कुवैत, CBI इंटरपोल के जरिए लाई हैदराबाद
Interpol
भारत में 'कांड' करके मुनव्वर खान भाग गया था कुवैत, CBI इंटरपोल के जरिए लाई हैदराबाद
PMK के संस्थापक रामदास ने अपने ही बेटे अंबुमणि को पार्टी से किया बाहर; कह दी ये बात
Anbumani Ramadoss
PMK के संस्थापक रामदास ने अपने ही बेटे अंबुमणि को पार्टी से किया बाहर; कह दी ये बात
नेपाल के मुद्दे पर कोई भी मंत्री, प्रवक्ता-सांसद न बोलें, बीजेपी का सख्त निर्देश
Nepal
नेपाल के मुद्दे पर कोई भी मंत्री, प्रवक्ता-सांसद न बोलें, बीजेपी का सख्त निर्देश
मौज की नौकरी के नाम पर ले गए रूस, वहां जंग लड़ने के लिए रूसी सेना में कराया भर्ती!
russiya
मौज की नौकरी के नाम पर ले गए रूस, वहां जंग लड़ने के लिए रूसी सेना में कराया भर्ती!
आज मोहन भागवत का जन्‍मदिन, PM मोदी ने 11 सितंबर की 2 अन्‍य घटनाओं को भी किया याद
Mohan Bhagwat Birthday
आज मोहन भागवत का जन्‍मदिन, PM मोदी ने 11 सितंबर की 2 अन्‍य घटनाओं को भी किया याद
कांग्रेस पार्टी से निकालो... मल्लिकार्जुन खरगे किन-किन नेताओं के काम से नहीं संतुष्ट
Mallikarjun Kharge
कांग्रेस पार्टी से निकालो... मल्लिकार्जुन खरगे किन-किन नेताओं के काम से नहीं संतुष्ट
CM मान ने की मनकीरत औलख-प्रीतपाल सिंह हंसपाल से बातचीत, राहत कार्यों की तारीफ की
#Punjab
CM मान ने की मनकीरत औलख-प्रीतपाल सिंह हंसपाल से बातचीत, राहत कार्यों की तारीफ की
;