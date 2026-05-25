प्लेऑफ में ऑरेंज कैप की असली जंग... सबसे पीछे विराट, बीच में वैभव और टॉप पर सुदर्शन, इन 7 में से किसके सिर सजेगा ताज?

Who Will Win Orange Cap in IPL 2026: आईपीएल 2026 में ग्रुप स्टेज का सफर समाप्त हो चुका है. 70 मैचों में ऑरेंज कैप ना जाने कितने खिलाड़ियों के सिर पर घूमती रही. फिलहाल गुजरात टाइटंस के स्टार ओपनर साई सुदर्शन ने Orange Cap पर कब्जा कर रखा है. टॉप रन स्कोरर की रेस में 7 खिलाड़ी शामिल हैं. देखना दिलचस्प होगा कि 31 मई की रात को किसके सिर ये ताज सजेगा?
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Who Will Win Orange Cap in IPL 2026: आईपीएल 2026 में ग्रुप स्टेज का सफर समाप्त हो चुका है. 70 मैचों में ऑरेंज कैप ना जाने कितने खिलाड़ियों के सिर पर घूमती रही. फिलहाल गुजरात टाइटंस के स्टार ओपनर साई सुदर्शन ने Orange Cap पर कब्जा कर रखा है. बाएं हाथ के स्टाइलिश ओपनर ने पिछले सीजन भी इस स्पेशल अवॉर्ड पर कब्जा जमाया था. इस सीजन भी सुदर्शन शानदार फॉर्म में हैं और अब तक 638 रन बना चुके हैं. हालांकि, सही मायने में ऑरेंज कैप की जंग अब शुरू हुई है. टॉप रन स्कोरर की रेस में 7 खिलाड़ी शामिल हैं. देखना दिलचस्प होगा कि 31 मई की रात को किसके सिर ये ताज सजेगा?
आईपीएल 2026 में ऑरेंज कैप की रेस में शामिल 10 खिलाड़ियों में से 3 खिलाड़ियों का सफर समाप्त हो चुका है. जबकि, 7 प्लेयर्स ऐसे हैं, जो प्लेऑफ में धमाल मचाने को तैयार हैं. IPL के 'सबसे पुराने चावल' विराट कोहली भी इस रेस में बने हुए हैं, जबकि 15 साल के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी भी Orange Cap के लिए पूरी ताकत झोंकने को तैयार हैं.
ऑरेंज कैप की लड़ाई में टॉप-3 में गुजरात टाइटंस के दोनों ओपनर साई सुदर्शन, शुभमन गिल और सनराइजर्स हैदराबाद के धाकड़ फिनिशर हेनरिक क्लासेन शामिल हैं. सुदर्शन ने 14 मैचों में 49.08 की औसत और 157.92 की स्ट्राइक रेट से 638 रन बनाए हैं. उनके जोड़ीदार शुभमन गिल भी बल्ले से धमाका करने में पीछे नहीं हैं. गुजरात के कप्तान ने 13 पारियों में 47.38 की औसत और 161.68 की स्ट्राइक रेट से 616 रन बनाए हैं. इस रेस में SRH के 23 करोड़ी खिलाड़ी हेनरिक क्लासेन भी लगातार दौड़ लगा रहे हैं. तूफानी बल्लेबाज ने अब तक 14 पारियों में 159.47 की स्ट्राइक रेट से 606 रन बनाए हैं. दिलचस्प बात ये है कि इस लिस्ट में क्लासेन एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं, जो सलामी बल्लेबाज नहीं हैं.
ऑरेंज कैप की लड़ाई में फिलहाल आरसीबी के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली सबसे पीछे हैं. वो 7वें स्थान पर हैं. कोहली ने 14 मैचों में 557 रन बनाए हैं. पिछले दो मैचों में विराट का बल्ला खामोश रहा है. गुजरात टाइटंस के खिलाफ 26 मई को होने वाले क्वालीफायर-1 में वो बड़ा स्कोर करने को बेताब होंगे. इस रेस में 15 साल के वैभव सूर्यवंशी भी दिग्गजों को टक्कर दे रहे हैं. राजस्थान रॉयल्स के ताबड़तोड़ ओपनर ने अब तक इस सीजन में 583 रन बनाए हैं. SRH के स्टार बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के नाम 14 मैचों में 563 रन हैं.
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साई सुदर्शन- 638 रन
शुभमन गिल- 616 रन
हेनरिक क्लासेन- 606 रन
वैभव सूर्यवंशी- 583 रन
ईशान किशन- 569 रन
अभिषेक शर्मा- 563 रन
विराट कोहली- 557 रन
ऑरेंज कैप की लड़ाई प्लेऑफ में और दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि नंबर-1 और नंबर-7 के बीच सिर्फ 81 रनों का अंतर है. इसका मतलब है कि एक बड़ी पारी से इस लिस्ट में खलबली मच सकती है. तो चलिए... आप लोग भी भविष्यवाणी करते हुए बताइए कि 31 मई की रात इन 7 में से किसके सिर पर ऑरेंज कैप का ताज सजने वाला है?
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