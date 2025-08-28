कौन जिताएगा भारत को एशिया कप की ट्रॉफी? वीरू ने इन 3 धुरंधरों के नाम पर लगाया बड़ा दांव
Advertisement
trendingNow12899944
Hindi Newsक्रिकेट

कौन जिताएगा भारत को एशिया कप की ट्रॉफी? वीरू ने इन 3 धुरंधरों के नाम पर लगाया बड़ा दांव

Asia Cup 2025 Indian Cricket Team: एशिया कप 2025 बस कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है और भारतीय टीम इस T20 महाद्वीपीय टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए पूरी तरह तैयार है. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली इस टीम में उप-कप्तान शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह और अन्य खिलाड़ी शामिल हैं.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Aug 28, 2025, 02:41 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कौन जिताएगा भारत को एशिया कप की ट्रॉफी? वीरू ने इन 3 धुरंधरों के नाम पर लगाया बड़ा दांव

Asia Cup 2025 Indian Cricket Team: एशिया कप 2025 बस कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है और भारतीय टीम इस T20 महाद्वीपीय टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए पूरी तरह तैयार है. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली इस टीम में उप-कप्तान शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह और अन्य खिलाड़ी शामिल हैं. भारत को ग्रुप ए में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), पाकिस्तान और ओमान के साथ रखा गया है. भारत 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेगा. टूर्नामेंट से पहले भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने तीन खिलाड़ियों का नाम लिया है जो टीम इंडिया के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकते हैं.

सहवाग ने इन तीनों के लिए नाम

सहवाग ने तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के साथ-साथ युवा अभिषेक शर्मा और मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को गेम-चेंजर बताया. सोनी स्पोर्ट्स पर बोलते हुए सहवाग ने कहा, ''मुझे लगता है कि अभिषेक शर्मा गेम-चेंजर हो सकते हैं. बुमराह हमेशा से ही गेम-चेंजर रहे हैं.  वरुण चक्रवर्ती अपनी मिस्ट्री गेंदबाजी के साथ, चैंपियंस ट्रॉफी और T20 फॉर्मेट में बहुत प्रभावी थे. ये कुछ ऐसे गेम-चेंजर हैं जो भारत के लिए अकेले दम पर मैच जीत सकते हैं.''

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: ​मुस्लिमों पर ही क्यों गिरती है IND vs PAK मैच के नतीजे की गाज? शमी ने रमजान में 'एनर्जी ड्रिंक' पीने पर किया बड़ा खुलासा

वर्कलोड मैनेजमेंट पर सहवाग की राय

एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी के समापन के बाद वर्कलोड मैनेजमेंट एक बड़ा चर्चा का विषय बन गया था. कुछ प्रशंसकों और पूर्व क्रिकेटरों ने सवाल उठाया था कि जसप्रीत बुमराह को सिर्फ तीन मैचों तक ही क्यों सीमित रखा गया, जबकि मोहम्मद सिराज ने लगातार सभी पांच टेस्ट मैच खेले. सहवाग ने इस पर अपनी राय दी कि क्या वर्कलोड मैनेजमेंट खेल में बहुत प्रासंगिक है. उनका मानना है कि बल्लेबाजों के लिए इसका उतना महत्व नहीं है, लेकिन गेंदबाजों, खासकर तेज गेंदबाजों के लिए यह बहुत मायने रखता है.

ये भी पढ़ें: 'मौन शोक था...', आरसीबी ने 3 महीने में किया पहला पोस्ट, बेंगलुरु भगदड़ के बाद साध ली थी चुप्पी

तेज गेंदबाजों को आराम देने के पक्ष में सहवाग

सहवाग ने कहा, "मुझे लगता है कि वर्कलोड महत्वपूर्ण है, खासकर गेंदबाजों के लिए. बल्लेबाजों के लिए मुझे नहीं लगता कि वर्कलोड एक समस्या है, क्योंकि वे वैसे भी बहुत ज्यादा मैच नहीं खेलते हैं. मुझे लगता है कि यह मुख्य रूप से गेंदबाजों, खासकर तेज गेंदबाजों के लिए महत्वपूर्ण है. अगर उन्हें ठीक से मैनेज किया जाए, तो वे लंबे समय तक खेल सकते हैं. भारत के लिए यह महत्वपूर्ण है कि सभी तेज गेंदबाज फिट रहें, क्योंकि एशिया कप या विश्व कप जैसे बड़े आयोजनों में अगर वे उपलब्ध होंगे, तो भारत के जीतने की संभावनाएं अधिक होंगी.''

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

Asia CupAsia Cup 2025Indian cricket teamVirender SehwagShubman GillSuryakumar YadavAbhishek Sharma

Trending news

राज्यपाल-राष्ट्रपति के बिल के खिलाफ राज्य सरकार नहीं जा सकती कोर्ट: केंद्र सरकार
Supreem court
राज्यपाल-राष्ट्रपति के बिल के खिलाफ राज्य सरकार नहीं जा सकती कोर्ट: केंद्र सरकार
बीजिंग की ये तस्वीर बढ़ाएगी अमेरिका की टेंशन, विक्ट्री परेड में पहुंचेंगे किम-पुतिन
china
बीजिंग की ये तस्वीर बढ़ाएगी अमेरिका की टेंशन, विक्ट्री परेड में पहुंचेंगे किम-पुतिन
115 साल में पहली बार 'कलेजा' फाड़ देने वाली बारिश,‌10 प्वाइंट्स में जानें ताजा अपडेट
#Jammu Kashmir
115 साल में पहली बार 'कलेजा' फाड़ देने वाली बारिश,‌10 प्वाइंट्स में जानें ताजा अपडेट
Jammu Kashmir: LoC के पास आतंकियों के घुसपैठ की कोशिश नाकाम, जवानों ने 2 को किया ढेर
Jammu and Kashmir
Jammu Kashmir: LoC के पास आतंकियों के घुसपैठ की कोशिश नाकाम, जवानों ने 2 को किया ढेर
कांग्रेस नेता ने बनवाई जींस, टी-शर्ट पहने भगवान गणेश की मूर्ति, हैदराबाद में बवाल
Ganesh Idol
कांग्रेस नेता ने बनवाई जींस, टी-शर्ट पहने भगवान गणेश की मूर्ति, हैदराबाद में बवाल
'दबाव में अंतरराष्ट्रीय ट्रेडिंग ठीक नहीं', ट्रंप के टैरिफ पर बोले मोहन भागवत
RSS chief Mohan Bhagwat
'दबाव में अंतरराष्ट्रीय ट्रेडिंग ठीक नहीं', ट्रंप के टैरिफ पर बोले मोहन भागवत
News Brief: वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी ने PM Modi पर कसा तंज, बोले 'छोटे-छोटे बच्चे ...'
breaking news live updates
News Brief: वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी ने PM Modi पर कसा तंज, बोले 'छोटे-छोटे बच्चे ...'
मानसून का भयंकर रूप आना अभी बाकी! जम्मू से लेकर हिमाचल तक तबाही, जानें आज का हाल
Mansoon
मानसून का भयंकर रूप आना अभी बाकी! जम्मू से लेकर हिमाचल तक तबाही, जानें आज का हाल
मंदिर में 'सिंहासन' के सामने 'VIP कुर्सी'! भगवान के दर पर होने वाले भेदभाव का टेस्ट
DNA Analysis
मंदिर में 'सिंहासन' के सामने 'VIP कुर्सी'! भगवान के दर पर होने वाले भेदभाव का टेस्ट
DNA: एक तरफ राहुल ने दौड़ाई बुलेट, दूसरी तरफ नीतीश के मंत्रियों को दौड़ा रहे लोग
DNA Analysis
DNA: एक तरफ राहुल ने दौड़ाई बुलेट, दूसरी तरफ नीतीश के मंत्रियों को दौड़ा रहे लोग
;