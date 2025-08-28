कौन जिताएगा भारत को एशिया कप की ट्रॉफी? वीरू ने इन 3 धुरंधरों के नाम पर लगाया बड़ा दांव

Asia Cup 2025 Indian Cricket Team: एशिया कप 2025 बस कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है और भारतीय टीम इस T20 महाद्वीपीय टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए पूरी तरह तैयार है. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली इस टीम में उप-कप्तान शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह और अन्य खिलाड़ी शामिल हैं. भारत को ग्रुप ए में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), पाकिस्तान और ओमान के साथ रखा गया है. भारत 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेगा. टूर्नामेंट से पहले भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने तीन खिलाड़ियों का नाम लिया है जो टीम इंडिया के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकते हैं.

सहवाग ने इन तीनों के लिए नाम

सहवाग ने तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के साथ-साथ युवा अभिषेक शर्मा और मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को गेम-चेंजर बताया. सोनी स्पोर्ट्स पर बोलते हुए सहवाग ने कहा, ''मुझे लगता है कि अभिषेक शर्मा गेम-चेंजर हो सकते हैं. बुमराह हमेशा से ही गेम-चेंजर रहे हैं. वरुण चक्रवर्ती अपनी मिस्ट्री गेंदबाजी के साथ, चैंपियंस ट्रॉफी और T20 फॉर्मेट में बहुत प्रभावी थे. ये कुछ ऐसे गेम-चेंजर हैं जो भारत के लिए अकेले दम पर मैच जीत सकते हैं.''

वर्कलोड मैनेजमेंट पर सहवाग की राय

एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी के समापन के बाद वर्कलोड मैनेजमेंट एक बड़ा चर्चा का विषय बन गया था. कुछ प्रशंसकों और पूर्व क्रिकेटरों ने सवाल उठाया था कि जसप्रीत बुमराह को सिर्फ तीन मैचों तक ही क्यों सीमित रखा गया, जबकि मोहम्मद सिराज ने लगातार सभी पांच टेस्ट मैच खेले. सहवाग ने इस पर अपनी राय दी कि क्या वर्कलोड मैनेजमेंट खेल में बहुत प्रासंगिक है. उनका मानना है कि बल्लेबाजों के लिए इसका उतना महत्व नहीं है, लेकिन गेंदबाजों, खासकर तेज गेंदबाजों के लिए यह बहुत मायने रखता है.

तेज गेंदबाजों को आराम देने के पक्ष में सहवाग

सहवाग ने कहा, "मुझे लगता है कि वर्कलोड महत्वपूर्ण है, खासकर गेंदबाजों के लिए. बल्लेबाजों के लिए मुझे नहीं लगता कि वर्कलोड एक समस्या है, क्योंकि वे वैसे भी बहुत ज्यादा मैच नहीं खेलते हैं. मुझे लगता है कि यह मुख्य रूप से गेंदबाजों, खासकर तेज गेंदबाजों के लिए महत्वपूर्ण है. अगर उन्हें ठीक से मैनेज किया जाए, तो वे लंबे समय तक खेल सकते हैं. भारत के लिए यह महत्वपूर्ण है कि सभी तेज गेंदबाज फिट रहें, क्योंकि एशिया कप या विश्व कप जैसे बड़े आयोजनों में अगर वे उपलब्ध होंगे, तो भारत के जीतने की संभावनाएं अधिक होंगी.''