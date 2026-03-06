T20 World Cup 2026: भारत या न्यूजीलैंड... बारिश के कारण धुल गया फाइनल तो किस टीम को मिलेगी ट्रॉफी? ये रहा ICC का नियम

T20 World Cup 2026: भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला रविवार 8 मार्च को शाम 7:00 बजे से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. टीम इंडिया के पास तीसरी बार टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतने का मौका है. इससे पहले भारतीय टीम ने साल 2007 और 2024 में टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता था. वहीं, न्यूजीलैंड की बात करें तो उसके पास पहली बार टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतने का मौका है. सेमीफाइनल में भारत ने इंग्लैंड को और न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में जगह बनाई है.

टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में बारिश हुई तो क्या होगा?

फैंस के मन में सवाल है कि अगर रविवार को भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले फाइनल मैच में बारिश की वजह से रुकावट आती है तो क्या होगा. बता दें कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 फाइनल के लिए एक रिजर्व डे रखा है. भारत और न्यूजीलैंड की टीमों को रविवार को कम से कम 10-10 ओवर पूरे करने होंगे, तभी मैच पूरा माना जाएगा. अगर दोनों टीमें रविवार (8 मार्च) को मैच वाले दिन 10-10 ओवर पूरे नहीं कर पाती हैं, तो अगले दिन यानी सोमवार (9 मार्च) को रिजर्व डे पर मैच वहीं से शुरू होगा, जहां रविवार (8 मार्च) को रोका गया था.

Add Zee News as a Preferred Source

फाइनल धुल गया तो किस टीम को मिलेगी ट्रॉफी?

ICC के नियम के मुताबिक अगर टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मैच का नतीजा रिजर्व-डे पर भी नहीं निकल पाता है तो मैच को रद्द कर दिया जाएगा और भारत और न्यूजीलैंड दोनों को टूर्नामेंट का जॉइंट विनर घोषित किया जाएगा. भारत और न्यूजीलैंड दोनों ही टीमें टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी शेयर करेंगी. हालांकि आपको बता दें कि अहमदाबाद में रविवार को बारिश की कोई संभावना नहीं है और फैंस को पूरा मैच देखने को मिलेगा. भारत के लिए फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाला मुकाबला बेहद मुश्किल है. इसकी वजह टी20 वर्ल्ड कप का इतिहास है, जो न्यूजीलैंड के पक्ष में है.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत बनाम न्यूजीलैंड रिकॉर्ड

भारतीय टीम टी20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ कभी नहीं जीती है. दोनों देशों के बीच अभी तक 3 मैच खेले गए हैं और तीनों ही मैचों में न्यूजीलैंड को जीत मिली है. ओवरऑल आंकड़े पर गौर करें तो टी20 में भारतीय टीम का न्यूजीलैंड के खिलाफ पलड़ा भारी है. दोनों देशों के बीच अब तक 30 मैच खेले गए हैं. भारतीय टीम ने 18 मैच जीते हैं, जबकि न्यूजीलैंड को 11 मैचों में सफलता मिली है. 1 मैच टाई रहा है.