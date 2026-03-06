Advertisement
trendingNow13131738
Hindi Newsक्रिकेटT20 World Cup 2026: भारत या न्यूजीलैंड... बारिश के कारण धुल गया फाइनल तो किस टीम को मिलेगी ट्रॉफी? ये रहा ICC का नियम

T20 World Cup 2026: भारत या न्यूजीलैंड... बारिश के कारण धुल गया फाइनल तो किस टीम को मिलेगी ट्रॉफी? ये रहा ICC का नियम

T20 World Cup 2026: भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला रविवार 8 मार्च को शाम 7:00 बजे से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. टीम इंडिया के पास तीसरी बार टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतने का मौका है. इससे पहले भारतीय टीम ने साल 2007 और 2024 में टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता था. वहीं, न्यूजीलैंड की बात करें तो उसके पास पहली बार टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतने का मौका है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Mar 06, 2026, 03:55 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Photo Credit (BCCI)
Photo Credit (BCCI)

T20 World Cup 2026: भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला रविवार 8 मार्च को शाम 7:00 बजे से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. टीम इंडिया के पास तीसरी बार टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतने का मौका है. इससे पहले भारतीय टीम ने साल 2007 और 2024 में टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता था. वहीं, न्यूजीलैंड की बात करें तो उसके पास पहली बार टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतने का मौका है. सेमीफाइनल में भारत ने इंग्लैंड को और न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में जगह बनाई है.

टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में बारिश हुई तो क्या होगा?

फैंस के मन में सवाल है कि अगर रविवार को भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले फाइनल मैच में बारिश की वजह से रुकावट आती है तो क्या होगा. बता दें कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 फाइनल के लिए एक रिजर्व डे रखा है. भारत और न्यूजीलैंड की टीमों को रविवार को कम से कम 10-10 ओवर पूरे करने होंगे, तभी मैच पूरा माना जाएगा. अगर दोनों टीमें रविवार (8 मार्च) को मैच वाले दिन 10-10 ओवर पूरे नहीं कर पाती हैं, तो अगले दिन यानी सोमवार (9 मार्च) को रिजर्व डे पर मैच वहीं से शुरू होगा, जहां रविवार (8 मार्च) को रोका गया था.

Add Zee News as a Preferred Source

फाइनल धुल गया तो किस टीम को मिलेगी ट्रॉफी?

ICC के नियम के मुताबिक अगर टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मैच का नतीजा रिजर्व-डे पर भी नहीं निकल पाता है तो मैच को रद्द कर दिया जाएगा और भारत और न्यूजीलैंड दोनों को टूर्नामेंट का जॉइंट विनर घोषित किया जाएगा. भारत और न्यूजीलैंड दोनों ही टीमें टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी शेयर करेंगी. हालांकि आपको बता दें कि अहमदाबाद में रविवार को बारिश की कोई संभावना नहीं है और फैंस को पूरा मैच देखने को मिलेगा. भारत के लिए फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाला मुकाबला बेहद मुश्किल है. इसकी वजह टी20 वर्ल्ड कप का इतिहास है, जो न्यूजीलैंड के पक्ष में है.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत बनाम न्यूजीलैंड रिकॉर्ड

भारतीय टीम टी20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ कभी नहीं जीती है. दोनों देशों के बीच अभी तक 3 मैच खेले गए हैं और तीनों ही मैचों में न्यूजीलैंड को जीत मिली है. ओवरऑल आंकड़े पर गौर करें तो टी20 में भारतीय टीम का न्यूजीलैंड के खिलाफ पलड़ा भारी है. दोनों देशों के बीच अब तक 30 मैच खेले गए हैं. भारतीय टीम ने 18 मैच जीते हैं, जबकि न्यूजीलैंड को 11 मैचों में सफलता मिली है. 1 मैच टाई रहा है.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

T20 World Cup 2026

Trending news

बच्चों के सोशल मीडिया यूज पर पाबंदी, कर्नाटक के बाद आंध्र प्रदेश के CM का ऐलान
social media
बच्चों के सोशल मीडिया यूज पर पाबंदी, कर्नाटक के बाद आंध्र प्रदेश के CM का ऐलान
'आखिरी गोली और अंतिम...', इतिहास के सुनहरे पन्‍नों में दर्ज होगी ईरान की ललकार
iran
'आखिरी गोली और अंतिम...', इतिहास के सुनहरे पन्‍नों में दर्ज होगी ईरान की ललकार
निशांत को दिल्ली भेजने की तैयारी थी... एक हफ्ते में गेम, नीतीश ने क्यों कर दिया साइन
nitish kumar
निशांत को दिल्ली भेजने की तैयारी थी... एक हफ्ते में गेम, नीतीश ने क्यों कर दिया साइन
असम के जोरहाट से उड़ा Sukhoi-30MKI कार्बी आंगलोंग में क्रैश, दो पायलट मिसिंग
Sukhoi 30mki
असम के जोरहाट से उड़ा Sukhoi-30MKI कार्बी आंगलोंग में क्रैश, दो पायलट मिसिंग
हिमाचल से महाराष्ट्र तक... कई राज्यों में बदले राज्यपाल; यहां देखें पूरी लिस्ट
Governors Changed News
हिमाचल से महाराष्ट्र तक... कई राज्यों में बदले राज्यपाल; यहां देखें पूरी लिस्ट
उड़ान के दौरान भारतीय वायुसेना का Su-30 MKI फाइटर जेट असम में रडार से हुआ गायब
Indian Air Force
उड़ान के दौरान भारतीय वायुसेना का Su-30 MKI फाइटर जेट असम में रडार से हुआ गायब
IRIS डेना के डिस्ट्रेस कॉल का भारतीय नेवी ने दिया था जवाब, मदद के लिए भेजे थे जहाज
IRIS Dena
IRIS डेना के डिस्ट्रेस कॉल का भारतीय नेवी ने दिया था जवाब, मदद के लिए भेजे थे जहाज
बंगाल के बाद लद्दाख के उपराज्यपाल का इस्तीफा, क्या होने वाला है कोई बड़ा सियासी खेला
Ladakh news
बंगाल के बाद लद्दाख के उपराज्यपाल का इस्तीफा, क्या होने वाला है कोई बड़ा सियासी खेला
प. बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने दिया इस्तीफा दिया, ममता बोलीं- मैं हैरान
West Bengal
प. बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने दिया इस्तीफा दिया, ममता बोलीं- मैं हैरान
संकट की घड़ी में खाड़ी देशों में फंसे पंजाबियों के साथ खड़ी पंजाब सरकार - CM मान
Punjab CM Bhagwant Singh Mann
संकट की घड़ी में खाड़ी देशों में फंसे पंजाबियों के साथ खड़ी पंजाब सरकार - CM मान