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Hindi Newsक्रिकेटधोनी को संन्यास ले लेना चाहिए.. आकाश चोपड़ा ने क्यों कही इतनी बड़ी बात? इम्पैक्ट रूल बना रोड़ा

'धोनी को संन्यास ले लेना चाहिए..' आकाश चोपड़ा ने क्यों कही इतनी बड़ी बात? इम्पैक्ट रूल बना रोड़ा

आईपीएल का 19वां सीजन 28 मार्च से शुरू होने जा रहा है और धोनी के संन्यास के चर्चे शुरू हो गए हैं. पिछले कुछ सालों से सीजन की शुरुआत से पहले ही एमएस धोनी के आखिरी सीजन के कयास लगाए जाते हैं. इस बार पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने खुलकर बात की है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Mar 24, 2026, 03:37 PM IST
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MS Dhoni (X)
MS Dhoni (X)

आईपीएल का 19वां सीजन 28 मार्च से शुरू होने जा रहा है और धोनी के संन्यास के चर्चे शुरू हो गए हैं. पिछले कुछ सालों से सीजन की शुरुआत से पहले ही एमएस धोनी के आखिरी सीजन के कयास लगाए जाते हैं. इस बार पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने खुलकर बात की है. उन्होंने एमएस धोनी को संन्यास की सलाह देकर बयान से खलबली मचा दी है. लेकिन इसके पीछे की वजह भी आकाश चोपड़ा ने साफ की.

क्या बोले आकाश चोपड़ा?

आकाश चोपड़ा ने जियोस्टार पर बात करते हुए कहा, 'आप डगआउट से टीम नहीं चलाते, यह फ़ुटबॉल नहीं है. क्रिकेट में, आपको मैदान पर होना जरूरी है और MS धोनी की सबसे बड़ी ताकत है उनकी खेल को किसी और से बेहतर समझने की काबिलियत. वही स्पष्टता और आत्मविश्वास उन्हें वह बनाते हैं जो वह हैं. वैसे भी, मुझे लगता है कि यह उनका आखिरी सीजन हो सकता है. अब उनके पास अपना उत्तराधिकारी है.'

संजू करेंगे विकेटकीपिंग

उन्होंने आगे कहा, 'संजू सैमसन आखिरकार विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी संभालेंगे. हो सकता है कि इसी सीजन के किसी पड़ाव पर ऐसा हो भी जाए. फिर से, MS धोनी की फिटनेस और उनके घुटने की स्थिति पर शर्तें लागू हैं. लेकिन वह 'इम्पैक्ट प्लेयर' नहीं हो सकते. अगर वह 'इम्पैक्ट प्लेयर' के तौर पर खेल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अब उनके लिए संन्यास लेने का समय आ गया है.'

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5000+ रन बना चुके धोनी

एमएस धोनी ने अभी तक आईपीएल में 278 मैचों में 242 पारियां खेली हैं. इस दौरान 38.30 की औसत से उन्होंने 137.45 के स्ट्राइक रेट से 5,439 रन बनाए हैं, जिसमें 24 अर्धशतक और 84* का सर्वश्रेष्ठ स्कोर शामिल है. वह इस टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले छठे खिलाड़ी हैं. आकाश का यह भी मानना ​​है कि धोनी अब CSK के "अनौपचारिक कप्तान" नहीं हो सकते और उन्होंने पीछे हटकर युवाओं को आगे आने का मौका दिया है.

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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