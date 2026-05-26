"घटिया किस्म के..." विराट-हेड की कंट्रोवर्सी पर आकाश चोपड़ा ने खोया आपा, सोशल मीडिया पर किया ये पोस्ट

हाल ही में हैदराबाद और आरसीबी के बीच मुकाबले में विराट कोहली और ट्रेविस हेड के बीच अनबन देखने को मिली थी. देखते ही देखते ये मुद्दा तूल पकड़ गया और विराट के फैंस हमेशा की तरह आक्रामक अंदाज में दिखे. ट्रेविस हेड की पत्नी ने इसपर आवाज उठाई और अब पूर्व ओपनर आकाश चोपड़ा का माथा ठनक गया है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट लिखते हुए फैंस की क्लास लगाई. उन्होंने पोस्ट में लिखा और यूजर्स की आलोचना की है.

वाइफ ने किया था हैरतअंगेज खुलासा

RCB के टारगेट का पीछा कर रही थी और विराट-हेड के बीच अनबन हो गई. दोनों में बहस के दौरान क्या बात हुई, इसकी जानकारी किसी को नहीं है. लेकिन जब विराट कोहली ने मैच खत्म होने के बाद हैंडशेक के दौरान ट्रेविस हेड को नजरअंदाज किया तो मुद्दा तूल पकड़ गया. वाइफ ने खुलासा किया कि उन्हें और उनकी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है. रिश्तेदारों को नफरत भरे मैसेज आ रहे हैं, जिसके बाद आकाश चोपड़ा ने इसकी कड़ी निंदा की है.

क्या बोले आकाश चोपड़ा?

यह सब ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज के हाल ही में IPL 2026 में विराट कोहली के साथ हुए टकराव के बाद शुरू हुआ. आकाश चोपड़ा ने एक्स पर लिखा, 'जो लोग पत्नियों, बच्चों को गाली देते हैं, वे सबसे घटिया किस्म के लोग हैं. हो सकता है कि इस टिप्पणी के नीचे भी ऐसे कुछ लोग मिल जाएं. यही घटिया लोग अपनी या अपने आदर्शों की जरा सी भी आलोचना बर्दाश्त नहीं कर पाते, पाखंडी कहीं के."

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वाइफ ने 2023 वर्ल्ड कप का किया जिक्र

जेसिका ने यह भी बताया कि ऑस्ट्रेलिया की भारत पर बड़ी ICC प्रतियोगिताओं में जीत के बाद भी इसी तरह का दुर्व्यवहार हुआ था, जिसमें 2023 ODI विश्व कप फ़ाइनल, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल और 2024 बॉक्सिंग डे टेस्ट शामिल हैं. उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि इस समय सभी खेलों में मानसिक स्वास्थ्य, दृष्टिकोण और हम एक-दूसरे से कैसे बात करते हैं, इस पर एक महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है. जुनून हमेशा खेल का हिस्सा रहेगा, लेकिन यह याद रखना भी उतना ही जरूरी है कि खेल के पीछे असली लोग और परिवार होते हैं.'