Opinion: वनडे में यशस्वी जायसवाल से बेहतर ओपनर साबित होंगे अभिषेक शर्मा, भविष्य में 'हिटमैन' की जगह भरने के लिए परफेक्ट बल्लेबाज

वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में बाएं हाथ के युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल अभी तक बतौर ओपनर बुरी तरह फ्लॉप साबित हुए हैं. चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर और हेड कोच गौतम गंभीर ने मिलकर बड़े भरोसे के साथ यशस्वी जायसवाल को साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में मौका दिया था, लेकिन वह उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं. साउथ अफ्रीका के खिलाफ मौजूदा वनडे सीरीज के दो मैचों में यशस्वी जायसवाल ने अभी तक सिर्फ 40 रन ही बनाए हैं. अपने वनडे करियर में यशस्वी जायसवाल ने अभी तक 3 मैच खेलते हुए महज 55 रनों का योगदान दिया है. इस फॉर्मेट में यशस्वी जायसवाल के मुकाबले एक अन्य ओपनर ज्यादा सफल साबित हो सकता है.

यशस्वी से बेहतर ओपनर साबित होगा ये बल्लेबाज

भारतीय कप्तान शुभमन गिल अपनी गर्दन की चोट के कारण इन दिनों क्रिकेट के मैदान से दूर हैं. शुभमन गिल की गैरमौजूदगी में यशस्वी जायसवाल को साउथ अफ्रीका के खिलाफ मौजूदा वनडे सीरीज के दो मैचों में ओपनर के तौर पर रोहित शर्मा के साथ पारी की शुरुआत करने के लिए उतारा गया, लेकिन वह फ्लॉप साबित हुए. वनडे फॉर्मेट में यशस्वी जायसवाल अब टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में जगह पाने के हकदार नजर नहीं आ रहे हैं. विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में यशस्वी जायसवाल के मुकाबले ज्यादा असरदार ओपनर साबित हो सकते हैं. आने वाले समय में अभिषेक शर्मा को भारतीय वनडे टीम में ओपनर के तौर पर मौका दिया जा सकता है.

भविष्य में 'हिटमैन' की जगह भरने के लिए परफेक्ट बल्लेबाज

रोहित शर्मा अब भारत के लिए कितने समय तक वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलते रहेंगे यह अभी तय नहीं है. फिलहाल तो वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 38 साल के रोहित शर्मा बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं. रोहित शर्मा ने अपनी आखिरी पांच वनडे इंटरनेशनल पारियों में 273 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और दो अर्धशतक शामिल हैं. रोहित शर्मा का हाईएस्ट स्कोर इस दौरान नाबाद 121 रन रहा है. रोहित शर्मा 2027 वर्ल्ड कप में खेलेंगे या नहीं, अभी तो यह कहना बहुत मुश्किल है. अगर आने वाले वक्त में रोहित शर्मा संन्यास ले लेते हैं तो फिर अभिषेक शर्मा को शुभमन गिल के साथ भारत का परमानेंट वनडे ओपनर बनाया जा सकता है.

पावर हिटिंग के मामले में जायसवाल से काफी आगे हैं अभिषेक

अभिषेक शर्मा पहली ही गेंद से विरोधी गेंदबाजों पर चौके और छक्कों की ताबड़तोड़ बौछार कर तूफान मचा देते हैं. इस बात का सबूत टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में देखने को मिल जाएगा. अभिषेक शर्मा पावर हिटिंग के मामले में यशस्वी जायसवाल से काफी आगे हैं. अपने इसी टैलेंट के दम पर अभिषेक शर्मा ने भारतीय टी20 टीम में यशस्वी जायसवाल की ओपनिंग पोजीशन को छीन लिया था. टी20 फॉर्मेट में यशस्वी जायसवाल स्ट्राइक रेट के मामले में अभिषेक शर्मा जैसे विस्फोटक बल्लेबाज के सामने मार खा जाते हैं.

स्ट्राइक रेट के मामले में अभिषेक से मार खा जाते हैं जायसवाल

यशस्वी जायसवाल ने भारत के लिए अभी तक 23 टी20 इंटरनेशनल मैच खेलते हुए 164.31 की स्ट्राइक रेट से 723 रन बनाए हैं. इसके अलावा बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने अभी तक 67 IPL मैचों में 152.85 की स्ट्राइक रेट से 2166 रन कूटे हैं. वहीं, अभिषेक शर्मा ने 29 टी20 इंटरनेशनल मैच खेलते हुए 189.51 की स्ट्राइक रेट से 1012 रन बनाए हैं. इस बल्लेबाज ने 77 IPL मैचों में 163.01 की स्ट्राइक रेट से 1816 रन बटोरे हैं.

टी20 में छक्के लगाने के मामले में कौन सबसे आगे?

यशस्वी जायसवाल ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 38 छक्के और IPL में 92 छक्के लगाए हैं. यशस्वी जायसवाल के नाम टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 1 शतक और IPL में 2 शतक जड़ने का रिकॉर्ड दर्ज है. दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 66 छक्के और IPL में 101 छक्के उड़ाए हैं. अभिषेक शर्मा के नाम टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 2 शतक और IPL में 1 शतक जड़ने का रिकॉर्ड दर्ज है. कुल मिलाकर अभिषेक शर्मा जिस तरह टी20 फॉर्मेट में टीम इंडिया के परमानेंट ओपनर बन गए हैं, उसी तरह वह एक दिन वनडे फॉर्मेट में भी भारत के लिए पारी की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे. वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में रोहित शर्मा का उत्तराधिकारी बनने की रेस में अभिषेक शर्मा सबसे आगे नजर आ रहे हैं. अभिषेक शर्मा को जल्द ही वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने का मौका दिया जा सकता है.