0, 0, 0.. अभिषेक शर्मा ने ट्रिपल डक के बाद जिगरी यार को किया था मैसेज, अब हुआ खुलासा

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया ने लगातार दूसरी जीत दर्ज करके इतिहास रचा. जीत का जश्न कई दिनों तक चला लेकिन जीत से पहले अभिषेक शर्मा की फॉर्म के चर्चे तेज थे. अभिषेक पूरे टूर्नामेंट में महज 2 फिफ्टी लगाने में कामयाब रहे जबकि फैंस इस युवा विस्फोटक बल्लेबाज से ताबड़तोड़ पारियों की उम्मीद लगाए बैठे थे. शुरुआत के तीन मैच अभिषेक शर्मा का खाता ही नहीं खुला था जिसके चलते उनका स्पॉट भी खतरे में पड़ा. अब खुलासा हुआ है कि अभिषेक शर्मा ने ट्रिपल डक के बाद जिगरी शुभमन गिल को मैसेज किया था.

गिल ने किया खुलासा

अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल बचपन से ही एक-दूसरे को जानते हैं और अच्छे दोस्त भी हैं. गिल की एंट्री अभिषेक से कुछ साल पहले ही टीम इंडिया में हो चुकी थी. दोनों ने साथ में लंबा सफर तय किया है. अब गिल वनडे और टेस्ट टीम के कप्तान हैं जबकि अभिषेक टी20 टीम में ओपनिंग स्पॉट पर अपनी जगह पक्की कर चुके हैं. शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा एक अवॉर्ड शो में शामिल हुए थे. अभिषेक ने इस शो में खुलासा किया कि ट्रिपल डक के बाद उन्होंने गिल से कुछ मांगा था.

क्या बोले शुभमन गिल?

शो के दौरान गिल से सवाल हुआ, 'क्या आपने T20 वर्ल्ड कप से पहले अभिषेक को कोई सलाह दी थी?' गिल ने जवाब दिया, 'मैं दुनिया के नंबर 1 T20I बल्लेबाज को क्या सलाह दूंगा?' इसके बाद अभिषेक ने मजाकिया अंदाज में कहा, 'तीन बार जीरो पर आउट होने के बाद मैंने उन्हें मैसेज किया, 'इससे ​​पहले कि मैं कोई रिकॉर्ड बना लूं, मुझे अपना बैट दे दो.'

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गिल के बल्ले से खेलते हैं अभिषेक

इस दौरान ये भी खुलासा हुआ कि अभिषेक शर्मा गिल के बल्ले से खेलते हैं. गिल से पूछा गया कि क्या उन्होंने अभिषेक शर्मा को कभी अपने बल्ले से खेलने दिया. गिल ने कहा, 'ये मेरे ही बैट से खेलता है अपने बैट से नहीं खेलता.' शुभमन गिल ने रविवार को देश की राजधानी में हुए प्रतिष्ठित BCCI नमन अवॉर्ड्स 2026 में 2024-25 सीजन के लिए पॉली उमरीगर अवॉर्ड (सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर - पुरुष) मिलने पर आभार व्यक्त किया.