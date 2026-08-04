बुमराह की जगह क्यों नहीं सेलेक्ट हुए आकाश दीप, अचानक कहां हैं गायब? मुश्किल से हुआ था डेब्यू

India vs Sri Lanka: आकाश दीप, हर भारतीय क्रिकेट फैन इस नाम से वाकिफ होगा. संघर्षों की बेड़ियां तोड़कर इस खिलाड़ी ने 2024 में टीम इंडिया का डेब्यू किया. क्रिकेट पंडितों ने इस खिलाड़ी को देखते ही टीम इडिया की रीढ़ साबित कर दिया. आकाश दीप उम्मीदों पर खरे उतरे, मुश्किल समय में टीम को विकेट्स दिलाए. वहीं, निचले क्रम में बैटिंग की बारी आई तो आकाश दीप से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं दिखा. अब श्रीलंका दौरे के लिए जब इंजर्ड जसप्रीत बुमराह के रिप्लेसमेंट के तौर पर जब आकिब नबी को सेलेक्टर्स ने चुना तो कई फैंस के जेहन में सवाल होगा कि आखिर आकाश दीप कहां गायब हैं.
टीम इंडिया के लिए खेले आकाश दीप को 4 अगस्त को पूरा एक साल बीत चुका है. 2024 में उन्होंने भारतीय टीम के लिए टेस्ट डेब्यू किया था और शानदार प्रदर्शन किया. उन्होंने महज 10 टेस्ट मैच की 18 पारियों में 28 विकेट झटके. इसके अलावा एक अर्धशतक की बदौलत 15 पारियों में 163 रन भी उनके नाम दर्ज हैं. लेकिन इसके बाद भी उन्होंने पिछले एक साल में कई सीरीज मिस कर दीं. इसके पीछे क्या वजह है हम आपको बताते हैं.
आकाश दीप ने अपना पिछली मुकाबला फरवरी 2026 में जम्मू कश्मीर और बंगाल के बीच खेला था, इसके बाद से गायब हैं. आईपीएल 2026 में भी आकाश दीप नजर नहीं आए. इसके पीछे वजह कुछ और नहीं बल्कि एक गंभीर इंजरी है. मार्च 2026 में पीठ के निचले हिस्से में स्ट्रेस इंजरी के कारण वह क्रिकेट से दूर हो गए. इन दिनों आकाश दीप सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिहैब पर हैं. पीठ की सर्जरी के चलते उन्हें पूरी तरह फिट होने के लिए टारगेट 3 महीने का था, लेकिन 5 महीने गुजर गए हैं.
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आकाश दीप जून में सुर्खियों में आए थे, जब उन्होंने जून में शादी रचाई. फिलहाल उनकी इंजरी या फिट होने पर कोई भी ऑफीशियल अपडेट नहीं देखने को मिला है. दलीप ट्रॉफी के लिए ईस्ट जोन के स्क्वॉड में भी आकाश दीप का नाम नहीं है. अब देखना होगा आखिर कब आकाश दीप की घरेलू क्रिकेट या टीम इंडिया में वापसी होती है.