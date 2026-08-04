बुमराह की जगह क्यों नहीं सेलेक्ट हुए आकाश दीप, अचानक कहां हैं गायब? मुश्किल से हुआ था डेब्यू

India vs Sri Lanka: आकाश दीप, हर भारतीय क्रिकेट फैन इस नाम से वाकिफ होगा. संघर्षों की बेड़ियां तोड़कर इस खिलाड़ी ने 2024 में टीम इंडिया का डेब्यू किया. क्रिकेट पंडितों ने इस खिलाड़ी को देखते ही टीम इडिया की रीढ़ साबित कर दिया. आकाश दीप उम्मीदों पर खरे उतरे, मुश्किल समय में टीम को विकेट्स दिलाए. वहीं, निचले क्रम में बैटिंग की बारी आई तो आकाश दीप से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं दिखा. अब श्रीलंका दौरे के लिए जब इंजर्ड जसप्रीत बुमराह के रिप्लेसमेंट के तौर पर जब आकिब नबी को सेलेक्टर्स ने चुना तो कई फैंस के जेहन में सवाल होगा कि आखिर आकाश दीप कहां गायब हैं.