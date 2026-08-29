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'मेरा शरीर पहले जैसा नहीं...' अनाया बांगर में अब नहीं मेंस वाली पॉवर, WBBL सेलेक्शन से पहले खोले राज

भारत के पूर्व क्रिकेटर संजय बांगर की बेटी अनाया बांगर अब क्रिकेट में वापसी करने के लिए तैयार हैं. लेकिन इससे पहले उन्होंने अपने ट्रांजिशन के बाद खेल में आए शारीरिक बदलावों को लेकर खुलकर बात की है.

Written ByKavya Yadav
Published: Aug 29, 2026, 10:42 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 10:44 PM IST
'मेरा शरीर पहले जैसा नहीं...' अनाया बांगर में अब नहीं मेंस वाली पॉवर, WBBL सेलेक्शन से पहले खोले राज
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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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