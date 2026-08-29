'मेरा शरीर पहले जैसा नहीं...' अनाया बांगर में अब नहीं मेंस वाली पॉवर, WBBL सेलेक्शन से पहले खोले राज

भारत के पूर्व क्रिकेटर संजय बांगर की बेटी अनाया बांगर अब क्रिकेट में वापसी करने के लिए तैयार हैं. लेकिन इससे पहले उन्होंने अपने ट्रांजिशन के बाद खेल में आए शारीरिक बदलावों को लेकर खुलकर बात की है. इन दिनों वह ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट में खुद को साबित करने की तैयारी कर रही हैं. अनाया WBBL में सिलेक्शन की उम्मीद लगाए बैठी हैं. लेकिन हर किसी के जेहन में सवाल होगा कि क्या वह मेंस वाली पॉवर के साथ विमेंस क्रिकेट में दस्तक देंगी. ये कन्फ्यूजन उन्होंने बयान में साफ कर दिया है.