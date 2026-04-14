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Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026: चेपॉक में क्यों काली पट्टी बांधकर उतरे CSK और KKR के खिलाड़ी?

IPL 2026: चेपॉक में क्यों काली पट्टी बांधकर उतरे CSK और KKR के खिलाड़ी?

KKR and CSK: आईपीएल 2026 का 22वां मुकाबला चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम (चेपॉक) में चल रहा है, जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की टीमें आमने-सामने हैं. दोनों टीमों के खिलाड़ी बांह पर काली पट्टी (Black Armband) बांधकर मैदान पर उतरे हैं. आइए जानते हैं इसके पीछे की वजह...

 

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Apr 14, 2026, 09:44 PM IST
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KKR vs CSK
KKR vs CSK

KKR and CSK: आईपीएल 2026 का 22वां मैच एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जा रहा है. सीएसके और केकेआर के बीच हो रहे इस मुकाबले में चेन्नई की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए बोर्ड पर 5 विकेट खोकर 192 रन बनाए हैं. इस मैच में दोनों टीमों के खिलाड़ी बांह पर सजी काली पट्टी बांधकर उतरे हैं, जिसने हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचा है. अब सवाल ये है कि आखिर खिलाड़ियों ने ऐसा किसके लिए और क्यों किया?

KKR और CSK के खिलाड़ियों ने भारतीय क्रिकेट के दिग्गज और देश के सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेटर सी.डी. गोपीनाथ को श्रद्धांजलि देने के लिए अपनी बांह पर यह काली पट्टी बांधी है. गोपीनाथ का पिछले सप्ताह 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया था. वो उस ऐतिहासिक भारतीय टीम के अंतिम जीवित सदस्य थे, जिसने 1952 में मद्रास (अब चेन्नई) की इसी धरती पर भारत को पहली टेस्ट जीत दिलाई थी.

कौन थे सी.डी. गोपीनाथ?

दाएं हाथ के बल्लेबाज रहे गोपीनाथ उस भारतीय टीम का हिस्सा थे, जिसने टेस्ट क्रिकेट में भारत को पहली बार जीत दिलाई थी. उन्होंने 1951 से 1960 के बीच भारत के लिए कुल 8 टेस्ट मैच खेले. इस दौरान 1 अर्धशतक के दम पर कुल 242 रन बनाए थे. उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ अपने इंटरनेशनल करियर की शुरुआत की थी और पहले ही मैच में 50 और 42 रनों की पारियां खेलकर अपनी छाप छोड़ी थी.

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तमिलनाडु को जिताया था रणजी ट्रॉफी का खिताब

सी.डी. गोपीनाथ तमिलनाडु (तब मद्रास) क्रिकेट का बड़ा नाम रहे. उन्होंने 1954-55 में मद्रास को पहली रणजी ट्रॉफी जिताने में अहम रोल अदा किया था. उनका फाइनल में यादगार शतक था. 83 फर्स्ट क्लास मुकाबलों में दाएं हाथ के इस खिलाड़ी ने 9 शतकों के साथ 4,259 रन बनाने के अलावा 14 विकेट हासिल किए थे. गोपीनाथ ने 1950 के दशक के मध्य से लेकर 1960 के दशक की शुरुआत तक कई सीजन में मद्रास की कमान संभाली थी.

 चयन समिति के अध्यक्ष भी रहे

खास बात ये है कि इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास के बाद वो नेशनल सिलेक्टर, चयन समिति के अध्यक्ष और 1979 के इंग्लैंड दौरे पर भारतीय टीम के मैनेजर भी रहे. गोपीनाथ ने 96 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका निधन चेन्नई के अड्यार में अपनी बेटी के घर पर हुआ.

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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