Explained: 150 km/h की स्पीड फेल, आकिब की साइंस 'सुपर हिट', एक्सप्रेस गेंदबाजों से ज्यादा क्यों घातक हैं नबी?

आकिब नबी ने घरेलू क्रिकेट के दम पर टीम इंडिया में जगह बनाई है. वह जम्मू कश्मीर के ऐसे पहले प्लेयर हैं, जिन्हें भारत की नेशनल टीम में खेलने का मौका मिला है. उन्होंने पिछले दो रणजी सीजन में 104 विकेट झटके. वहीं, 2025-26 सीजन में 10 मैच में 60 विकेट लेकर अकेले दम पर टीम को खिताबी जीत दिलाई थी. आईपीएल 2026 ऑक्शन में उन्हें दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें 8.4 करोड़ रुपये में अपनी टीम में शामिल किया था. उन्होंने 5 मुकाबले खेले, जिसमें एक भी विकेट हासिल नहीं हो पाया था. लेकिन टेस्ट के लिहास से आकिब नबी फायदेमंद क्यों है इसके बारे में इरफान पठान ने डिटेल में समझाया है.