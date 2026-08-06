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Explained: 150 km/h की स्पीड फेल, आकिब की साइंस 'सुपर हिट', एक्सप्रेस गेंदबाजों से ज्यादा क्यों घातक हैं नबी?

आकिब नबी के नाम से अभी तक सभी भारतीय फैंस वाकिफ हो गए होंगे. श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में नबी को जसप्रीत बुमराह के रिप्लेसमेंट के तौर पर शामिल किया गया. उनके आंकड़ों से भी आप सभी वाकिफ होंगे, लेकिन हम आपको बताएंगे कि ये गेंदबाज 150 KMPH रफ्तार वाले गेंदबाजों से आखिर क्यों खतरनाक है.

Written ByKavya Yadav
Published: Aug 06, 2026, 10:04 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 10:04 PM IST
Explained: 150 km/h की स्पीड फेल, आकिब की साइंस 'सुपर हिट', एक्सप्रेस गेंदबाजों से ज्यादा क्यों घातक हैं नबी?

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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