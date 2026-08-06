Explained: 150 km/h की स्पीड फेल, आकिब की साइंस 'सुपर हिट', एक्सप्रेस गेंदबाजों से ज्यादा क्यों घातक हैं नबी?

मॉडर्न क्रिकेट में बॉलिंग स्पीड की काफी बात होती है. कई गेंदबाज, जो 150 किमी/घंटा या उसके आस-पास की रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं तो उन्हें घातक बताया जाता है. लेकिन टीम इंडिया में जसप्रीत बुमराह के रिप्लेसमेंट के तौर पर आए आकिब नबी की कहानी अलग है. उनके फर्स्ट आंकड़ों से भी आप सभी वाकिफ होंगे, लेकिन हम आपको बताएंगे कि ये गेंदबाज 150 KMPH रफ्तार वाले गेंदबाजों से आखिर क्यों खतरनाक है.
आकिब नबी ने घरेलू क्रिकेट के दम पर टीम इंडिया में जगह बनाई है. वह जम्मू कश्मीर के ऐसे पहले प्लेयर हैं, जिन्हें भारत की नेशनल टीम में खेलने का मौका मिला है. उन्होंने पिछले दो रणजी सीजन में 104 विकेट झटके. वहीं, 2025-26 सीजन में 10 मैच में 60 विकेट लेकर अकेले दम पर टीम को खिताबी जीत दिलाई थी. आईपीएल 2026 ऑक्शन में उन्हें दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें 8.4 करोड़ रुपये में अपनी टीम में शामिल किया था. उन्होंने 5 मुकाबले खेले, जिसमें एक भी विकेट हासिल नहीं हो पाया था. लेकिन टेस्ट के लिहास से आकिब नबी फायदेमंद क्यों है इसके बारे में इरफान पठान ने डिटेल में समझाया है.
इरफान पठान ने पीटीआई से बात करते हुए नबी के बारे में बात करते हुए कहा, "गेंद को स्विंग कराने के लिए स्पीड कम से कम 135 KMPH होती है. अगर आप गेंद को देर से स्विंग करा सकते हैं, तो आप इसमें सफल हो सकते हैं. उसकी लय और गेंदबाजी एक्शन को देखते हुए मेरा मानना है, वह लगातार 133-135 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हासिल कर सकता है. क्या गेंदबाज में यह क्षमता है कि वह शीर्ष स्तर के बल्लेबाजों को डिफेंस करते हुए भी आउट कर सके? यही वह खूबी है जिसकी तलाश होती है."
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आकिब को घरेलू क्रिकेट में 'हैकर' कहते हैं. उनके टीममेट सुनील कुमार ने इसके बारे में बताया कि जब भी टीम में मुसीबत आती है और विकेटों की तलाश होती है, तो आकिब को याद किया जाता है. वहीं कोच अजय शर्मा ने उनकी काबीलियत के बारे में बात की. उन्होंने कहा,"वह 'श्रीनगर साइड का घोड़ा' है. काफी मेहनती है, उनमें एक ही जगह पर लगातार गेंदबाजी करने का सब्र है और वे कभी मना नहीं करते, चाहे कितने भी थके हों. फ्लैट विकेट, टर्निंग ट्रैक, हर तरह की पिच पर असरदार हैं और केएल राहुल जैसे बड़े बल्लेबाजों के विकेट ले सकते हैं."