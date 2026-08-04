सपाट हो या टर्निंग ट्रैक... पिचों के 'Hacker' क्यों हैं आकिब नबी? निकनेम में छिपा गजब टैलेंट

उन्होंने आगे कहा, "यह काबिलियत उन्हें श्रीलंका की सूखी और धीमी पिचों पर सफलता दिला सकती है. वहां की पिचें उन सीमर्स के लिए फायदेमंद रही हैं जो अनुशासित लेंथ पर गेंदबाजी करते हैं, दबाव बनाते हैं और हल्की सीम मूवमेंट निकालते हैं. जहीर खान और उमेश यादव से लेकर इशांत शर्मा और मोहम्मद शमी तक, भारतीय सीमर्स ने श्रीलंका में गेंदबाजी का लुत्फ उठाया है. भले ही वहां की पिचें बहुत सूखी होती हैं और आम तौर पर स्पिनर्स को मदद करती हैं, लेकिन सीमर्स ने वहां के हालात का अपने फायदे के लिए बखूबी इस्तेमाल किया है. गॉल में श्रीलंका A के खिलाफ दो अनौपचारिक टेस्ट खेलने के कारण, पिच से वाकिफ होंगे. वे फ्लैट विकेट, टर्निंग ट्रैक, हर तरह की पिच पर असरदार हैं और केएल राहुल जैसे बड़े बल्लेबाजों के विकेट ले सकते हैं.