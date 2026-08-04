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सपाट हो या टर्निंग ट्रैक... पिचों के 'Hacker' क्यों हैं आकिब नबी? निकनेम में छिपा गजब टैलेंट

टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह श्रीलंका दौरे से बाहर हुए तो आकिब नबी को मौका मिला. ये वो खिलाड़ी है, जिसने आईपीएल में 5 मैच में एक भी विकेट हासिल नहीं किया था. जिसके चलते कई भारतीय फैंस इस खिलाड़ी के टैलेंट से अनजान होंगे, तो इनसे हम आपको वाकिफ कराते हैं.

Written ByKavya Yadav
Published: Aug 04, 2026, 10:01 AM IST|Updated: Aug 04, 2026, 10:01 AM IST
सपाट हो या टर्निंग ट्रैक... पिचों के 'Hacker' क्यों हैं आकिब नबी? निकनेम में छिपा गजब टैलेंट
Image Credit: AI Graphics

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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