सपाट हो या टर्निंग ट्रैक... पिचों के 'Hacker' क्यों हैं आकिब नबी? निकनेम में छिपा गजब टैलेंट

आकिब नबी, इस नाम से अब तक सभी वाकिफ हो गए होंगे. जम्मू कश्मीर के इस पेसर की टीम इंडिया में सरप्राइज एंट्री हुई. जसप्रीत बुमराह इंजर्ड हुए और श्रीलंका टूर के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने नबी को चुना. ये वो खिलाड़ी है, जिसने आईपीएल में 5 मैच में एक भी विकेट हासिल नहीं किया था. जिसके चलते कई भारतीय फैंस इस खिलाड़ी के टैलेंट से अनजान होंगे, तो इनसे हम आपको वाकिफ कराते हैं.
आकिब नबी को घरेलू क्रिकेट में 'हैकर' के नाम से जाना जाता है. ये सिर्फ निकनेम नहीं बल्कि रणजी ट्रॉफी चैंपियन के सफल सीजन का 'चीट-कोड' था. नबी ने अकेले दम पर 10 मैच में 60 विकेट लेकर जम्मू कश्मीर को खिताबी जीत दिलाई. उनकी खासियत के बारे में नबी के टीममेट सुनील कुमार और उनकी घरेलू टीम के कोच अजय शर्मा ने डिटेल में समझाया.
इंडियन एक्स्प्रेस के मुताबिक सुनील कुमार ने बताया, "उनका चीट कोड है, चीजों को आसान रखना. आकिब का कहना है कि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है. उनका रूटीन है कि बहुत ज्यादा जोर न लगाया जाए, बल्कि बॉलिंग की भाषा में कहें तो 'एक टप्पे पर लगे रहो.' इसी तरीके पर टिके रहना ही उनकी कामयाबी का राज रहा है. जब भी टीम मुश्किल में होती है या हालात कठिन होते हैं, तो 'हैकर' आगे आते हैं. वे मानसिक रूप से मजबूत हैं."
आकिब के बारे में उनके कोच अजय शर्मा ने कहा, " वह 'श्रीनगर साइड का घोड़ा' है. काफी मेहनती है, 10 मैचों में सात 'मैन ऑफ द मैच' ट्रॉफी जीतीं. इस साल की शुरुआत में अकेले दम पर टीम को फाइनल तक पहुंचाया. यह तब हुआ जब लंबे समय तक रेड-बॉल क्रिकेट खेलने के बाद, कुछ साल पहले ही उन्हें व्हाइट-बॉल क्रिकेट में मौका मिला. समय लगा, लेकिन हमें टेस्ट टीम में जगह बनाने का दावेदार पहला J&K क्रिकेटर मिल गया है. उनमें एक ही जगह पर लगातार गेंदबाजी करने का सब्र है और वे कभी मना नहीं करते, चाहे कितने भी थके हों."
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उन्होंने आगे कहा, "यह काबिलियत उन्हें श्रीलंका की सूखी और धीमी पिचों पर सफलता दिला सकती है. वहां की पिचें उन सीमर्स के लिए फायदेमंद रही हैं जो अनुशासित लेंथ पर गेंदबाजी करते हैं, दबाव बनाते हैं और हल्की सीम मूवमेंट निकालते हैं. जहीर खान और उमेश यादव से लेकर इशांत शर्मा और मोहम्मद शमी तक, भारतीय सीमर्स ने श्रीलंका में गेंदबाजी का लुत्फ उठाया है. भले ही वहां की पिचें बहुत सूखी होती हैं और आम तौर पर स्पिनर्स को मदद करती हैं, लेकिन सीमर्स ने वहां के हालात का अपने फायदे के लिए बखूबी इस्तेमाल किया है. गॉल में श्रीलंका A के खिलाफ दो अनौपचारिक टेस्ट खेलने के कारण, पिच से वाकिफ होंगे. वे फ्लैट विकेट, टर्निंग ट्रैक, हर तरह की पिच पर असरदार हैं और केएल राहुल जैसे बड़े बल्लेबाजों के विकेट ले सकते हैं.