Explained: BCCI की क्या मजबूरी... IPL 2026 फाइनल वेन्यू के लिए क्यों बदलना पड़ गया नियम? जानें इनसाइड स्टोरी

IPL 2026 प्लेऑफ की तरफ रुख कर रहा है, इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के एक ऐलान ने खलबली मचा डाली है. आईपीएल शेड्यूल अपडेट के रूप में बीसीसीआई ने ऐलान किया कि फाइनल मुकाबले की मेजबानी बेंगलुरु नहीं करेगा. बीसीसीआई ने इसके पीछे राजनीतिक कारणों का हवाला दिया. लेकिन इस फैसले की इनसाइड स्टोरी क्या है, हम आपको समझाते हैं. बीसीसीआई ने प्लेऑफ का शेड्यूल जारी करते हुए ऐलान किया कि 31 मई को होने वाला आईपीएल फाइनल मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा.

बीसीसीआई ने बदला नियम

आमतौर पर डिफेंडिंग चैंपियन टीम के हाथ में फाइनल की मेजबानी होती है. पिछले सीजन आरसीबी ने खिताबी जीत दर्ज की थी, जिसके चलते बेंगलुरु के हाथ में मेजबानी थी. लेकिन बीसीसीआई के सामने ऐसी मजबूरी आ गई कि वेन्यू ही बदलना पड़ गया. क्वालिफ़ायर 1, एलिमिनेटर और क्वालिफ़ायर 2 के मुकाबलों के लिए वेन्यू का ऐलान किया गया. फाइनल ही नहीं बल्कि BCCI ने बेंगलुरु को एलिमिनेटर या क्वालिफायर का कोई भी मैच नहीं मिला.

बीसीसीआई ने दिया ये बयान

बीसीसीआई ने बयान में कहा, 'कुछ ऑपरेशनल और लॉजिस्टिकल बातों को ध्यान में रखते हुए, TATA IPL 2026 के प्लेऑफ इस सीज़न में एक खास मामले के तौर पर तीन अलग-अलग वेन्यू पर करवाए जाएंगे. शुरू में बेंगलुरु को ही फाइनल मैच की मेज़बानी सौंपी गई थी. लेकिन, लोकल एसोसिएशन और अधिकारियों की कुछ ऐसी माँगें थीं जो BCCI के तय नियमों और प्रोटोकॉल के दायरे से बाहर थीं. इसी वजह से फ़ाइनल का वेन्यू बदलकर दूसरी जगह तय कर दिया गया है.'

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क्या है इनसाइड स्टोरी?

इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी आखिर क्या है. दरअसल, न्यूज एजेंसी ANI ने मंगलवार को बताया कि बेंगलुरु में चल रहे राजनीतिक मुद्दों, खासकर MLA टिकटों से जुड़े विवादों की वजह से BCCI को चिन्नास्वामी स्टेडियम में IPL 2026 का फाइनल करवाने में रुकावटें आ रही थीं. एक सूत्र ने एनआई को बताया, "IPL 2026 के प्लेऑफ और फ़ाइनल के वेन्यू का ऐलान जल्द ही किया जाएगा. उम्मीद है कि मैच पंजाब और कर्नाटक के बीच बांटे जाएंगे. आम तौर पर, पिछले सीज़न की चैंपियन टीम को ही फाइनल की मेजबानी का मौका मिलता है, लेकिन बेंगलुरु में MLA टिकटों से जुड़ा विवाद दिक्कतें खड़ी कर रहा है. अगर कोई हल नहीं निकलता, तो BCCI फाइनल मैच को किसी दूसरे शहर में शिफ्ट कर देगा.'

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5 VIP पास की डिमांड ने किया बंटाधार

IPL 2026 के ओपनिंग मैच से पहले जो मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और सनराइज़र्स हैदराबाद (SRH) था, कांग्रेस विधायक विजयानंद कशप्पनवर ने सुझाव दिया था कि हर विधायक को कम से कम पांच IPL टिकट मिलने चाहिए. उन्होंने तर्क दिया कि चुने हुए प्रतिनिधि "VIP" होते हैं और उन्हें लाइन में इंतजार नहीं करना चाहिए. इसके बाद, कर्नाटक के उप-मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने कहा कि मौजूदा IPL में RCB के मैचों के लिए विधायकों और सांसदों को तीन टिकट दिए जाएंगे. डी.के. शिवकुमार के बयान के बाद, कर्नाटक के गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने कर्नाटक के विधायकों द्वारा IPL मैच के टिकटों के गलत इस्तेमाल के आरोपों को खारिज कर दिया. उन्होंने समझाया कि टिकट ऑनलाइन बुक किए जाते हैं और मैच देखने वही लोग आते हैं जिन्होंने उन्हें खरीदा होता है.

प्लेऑफ का शेड्यूल