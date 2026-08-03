IPL में 5 मैच और 0 विकेट... फिर कैसे आकिब नबी ने बुमराह को किया रिप्लेस, क्या देखकर मजबूर हुए सेलेक्टर्स?

Team India Squad: भारतीय क्रिकेट टीम में इन दिनों बड़ा इंजरी कंसर्न देखने को मिल रहा है. एक के बाद एक प्लेयर्स इंजरी का शिकार होते जा रहे हैं. 15 अगस्त से श्रीलंका दौरे पर शुरू हो रही दो टेस्ट की सीरीज से पहले स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह भी इंजरी के चलते बाहर हो गए हैं. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर अनकैप्ड आकिब नबी को शामिल किया है. नबी को सेलेक्ट होने की खुशखबरी रवानगी के के एक दिन पहले ही मिली है. आईपीएल 2026 में नबी दिल्ली कैपिटल्स के लिए डेब्यू किया था, लेकिन 5 मैच में एक भी विकेट हासिल नहीं कर पाए थे. इसके बाद भी उन्हें सेलेक्ट क्यों किया गया हम आपको बताते हैं.
आकिब नबी का नाम भले ही कुछ फैंस के लिए नया हो, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें ऑक्शन में ही भांप लिया था. दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने ऑक्शन में आकिब नबी पर 8.4 करोड़ रुपये लुटा दिए थे. आईपीएल 2026 में डेब्यू भी किया लेकिन 5 मैच में एक भी विकेट हासिल नहीं कर पाए. इसके बाद भी उन्हें अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट में बैकअप के तौर पर शामिल किया गया था.
अब सवाल है कि सेलेक्टर्स को आखिर क्या दिखा जो आकिब को बुमराह जैसे गेंदबाज का रिप्लेसमेंट चुना. 29 साल के आकिब नबी ने पिछले 2025-26 रणजी सीजन में दमदार प्रदर्शन से जम्मू कश्मीर को खिताबी जीत दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई थी. उन्होंने महज 10 मुकाबलों में 60 विकेट झटक दिए थे और सेलेक्टर्स का ध्यान खींचा. पिछले दो सीजन में आकिब ने 100 विकेट झटके हैं और घरेलू क्रिकेट के प्रदर्शन के दम पर टीम इंडिया में जगह बनाई.
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भारतीय टीम ने पिछली बार 2017 में श्रीलंका का दौरा किया था. उस समय से टीम इंडिया की काया पूरी तरह से पलट चुकी है. मौजूदा स्क्वॉड में चुनिंदा प्लेयर्स को ही श्रीलंका के टर्निंग ट्रैक और धीमी पिचों का अनुभव है. हाल ही में आकिब नबी ने श्रीलंका का टूर किया था, जहां उन्होंने 2 फर्स्ट क्लास मुकाबलों में 6 विकेट अपने नाम किए थे. अब देखना होगा कि उन्हें 15 अगस्त से गॉल में शुरू हो रहे टेस्ट में मौका मिलता है या नहीं.