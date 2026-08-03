IPL में 5 मैच और 0 विकेट... फिर कैसे आकिब नबी ने बुमराह को किया रिप्लेस, क्या देखकर मजबूर हुए सेलेक्टर्स?

Team India Squad: भारतीय क्रिकेट टीम में इन दिनों बड़ा इंजरी कंसर्न देखने को मिल रहा है. एक के बाद एक प्लेयर्स इंजरी का शिकार होते जा रहे हैं. 15 अगस्त से श्रीलंका दौरे पर शुरू हो रही दो टेस्ट की सीरीज से पहले स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह भी इंजरी के चलते बाहर हो गए हैं. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर अनकैप्ड आकिब नबी को शामिल किया है. नबी को सेलेक्ट होने की खुशखबरी रवानगी के के एक दिन पहले ही मिली है. आईपीएल 2026 में नबी दिल्ली कैपिटल्स के लिए डेब्यू किया था, लेकिन 5 मैच में एक भी विकेट हासिल नहीं कर पाए थे. इसके बाद भी उन्हें सेलेक्ट क्यों किया गया हम आपको बताते हैं.