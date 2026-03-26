न जश्न.. न गाना-बजाना, IPL 2026 में सबसे अलग होगी ओपनिंग सेरेमनी, BCCI ने क्यों किया ये फैसला?

IPL 2026 के आगाज में कुछ ही घंटे बाकी हैं. काउंटडाउन शुरू हो चुका है और सभी फैंस चिन्नास्वामी में ओपनिंग सेरेमनी के लिए इंतजार में बैठे हैं. लेकिन इस बार भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने बड़ा फैसला किया है. हर बार की तरह इस बार ओपनिंग सेरेमनी रंगारंग अंदाज में नहीं दिखने वाली है. बीसीसीआई के सचिव ने ओपनिंग सेरेमनी को लेकर चुप्पी तोड़ी और पूरा अपडेट दे दिया है.

क्यों नहीं मनेगा जश्न?

पिछले साल आईपीएल का खिताब आरसीबी ने जीता था. 4 जून की तारीख आरसीबी और आईपीएल के लिए ब्लैक डे साबित हुई. जीत के जश्न में 11 फैंस की भगदड़ में मौत हो गई, जिसमें एक 14 साल का बच्चा भी शामिल था. 11 पीड़ितों के प्रति संवेदनशीलता, याद और सम्मान दिखाते हुए बीसीसीआई ने ये फैसला किया है. IPL 2026 के लिए पारंपरिक उद्घाटन समारोह को रद्द करने का फैसला किया है. बिना किसी कार्यक्रम के आरसीबी और हैदराबाद के बीच मुकाबले का आगाज किया जाएगा.

क्या बोले देवजीत सैकिया?

बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा, 'पिछले साल 4 जून को हुई दुखद घटना के कारण, IPL-2026 की शुरुआत के दिन (बेंगलुरु में) कोई औपचारिक कार्यक्रम नहीं होगा. BCCI, 4 जून 2025 को हुई उस त्रासदी में जान गंवाने वाली आत्माओं के सम्मान के तौर पर IPL-19 की शुरुआत में कोई सांस्कृतिक या मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित नहीं कर रहा है. हालांकि, BCCI और IPL गवर्निंग काउंसिल IPL के समापन पर, फाइनल के दिन (31 मई) एक भव्य मनोरंजन कार्यक्रम की योजना बना रहे हैं.'

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पहले भी रद्द हो चुकी ओपनिंग सेरेमनी

पिछले साल, कोलकाता के ईडन गार्डन्स में एक भव्य उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें सुपरस्टार शाहरुख खान, गायक श्रेया घोषाल और करण औजला के साथ-साथ अभिनेत्री दिशा पटानी ने भी डांस परफॉर्मेंस दी थी. लेकिन इस बार बेहद सामान्य और शांति से आईपीएल का आगाज होगा. 2019 में, पुलवामा हमले के बाद, जिसमें लगभग 40 CRPF जवानों की जान चली गई थी, BCCI ने जो उस समय सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति (CoA) द्वारा चलाया जा रहा था. IPL 12 का उद्घाटन समारोह भी रद्द कर दिया था और इसके लिए आवंटित धनराशि पीड़ितों के परिवारों को दान कर दी थी.