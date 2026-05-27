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Hindi Newsक्रिकेटटॉस हारकर भी क्यों खुश हो गए भुवनेश्वर कुमार? धर्मशाला में यूं लिखी जीत की इबारत, मैच के बाद किया खुलासा

टॉस हारकर भी क्यों खुश हो गए भुवनेश्वर कुमार? धर्मशाला में यूं लिखी जीत की इबारत, मैच के बाद किया खुलासा

IPL 2026: आईपीएल में 5वीं बार आरसीबी की टीम ने फाइनल का टिकट कटा लिया है. आरसीबी ने गुजरात टाइटंस को 92 रन से एकतरफा अंदाज में मात देकर फाइनल में एंट्री की. इस मैच में आरसीबी को टॉस में हार का सामना करना पड़ा था. लेकिन टॉस हारने के बाद भी आरसीबी के प्लेयर्स खुश थे, मैच के बाद भुवनेश्वर कुमार ने इसका खुलासा किया. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: May 27, 2026, 05:17 PM IST
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Bhuvneshawar Kumar
Bhuvneshawar Kumar

IPL 2026: आईपीएल में 5वीं बार आरसीबी की टीम ने फाइनल का टिकट कटा लिया है. आरसीबी ने गुजरात टाइटंस को 92 रन से एकतरफा अंदाज में मात देकर फाइनल में एंट्री की. इस मैच में आरसीबी को टॉस में हार का सामना करना पड़ा था. लेकिन टॉस हारने के बाद भी आरसीबी के प्लेयर्स खुश थे, मैच के बाद भुवनेश्वर कुमार ने इसका खुलासा किया. धर्मशाला में आरसीबी की टीम ने आईपीएल नॉकआउट्स का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया. उन्होंने एलिमिनेटर पर भी बात की और वैभव सूर्यवंशी को लेकर भी चुप्पी तोड़ी.

क्या बोले भुवनेश्वर कुमार?

जियोस्टार पर बात करते हुए भुवनेश्वर कुमार ने कहा, "आम तौर पर, अगर आप इस तरह के मैदान पर टॉस हार जाते हैं, तो मनोबल गिर सकता है क्योंकि यह बैटिंग के लिए एक अच्छी विकेट है. गेंद तेजी से जाती है और यहां ओस भी एक अहम फैक्टर होता है. लेकिन टॉस के बाद, मेरे समेत चार से पांच खिलाड़ी ऐसे थे, जिन्हें लगा कि टॉस हारना अच्छा रहा, क्योंकि इस तरह की फ्लैट विकेट पर, अगर आप एक बड़ा स्कोर खड़ा कर देते हैं तो विरोधी टीम को उसका पीछा करने के लिए बहुत अच्छी बैटिंग करनी पड़ती है. जिस तरह से हम गेंदबाज़ी कर रहे थे और अपनी योजनाओं को अमल में ला रहे थे, हमें पता था कि उनके लिए यह आसान नहीं होगा."

इस फॉर्मूले से बैकफुट पर थी गुजरात

उन्होंने आगे कहा, "हमने विकेट और हालात को देखते हुए स्क्रैम्बल सीम का काफी इस्तेमाल किया है और ऐसा सिर्फ मैंने ही नहीं, बल्कि जोश हेजलवुड, डफी, सभी ने किया है. जब गुजरात की टीम गेंदबाजी कर रही थी, तो हमने देखा कि वहां ज्यादा स्विंग नहीं मिल रही थी. इसके पीछे काफी प्लानिंग होती है कि इसे कब इस्तेमाल करना है. यह कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं होता, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि विकेट कैसा बर्ताव कर रहा है. 

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वैभव को दी नसीहत

वैभव को लेकर भुवी ने कहा, "अगर RR जीतना चाहती है, तो उन्हें चीज़ें थोड़ी अलग तरह से करनी होंगी. वैभव सूर्यवंशी को एक लंबी पारी खेलनी होगी. मुझे नहीं लगता कि यशस्वी बहुत अच्छी फॉर्म में हैं, इसलिए वैभव और जोफ्रा आर्चर दोनों को ही असाधारण खेल दिखाना होगा. उन्हें थोड़ी जिम्मेदारी लेनी होगी, जैसा कि उन्होंने LSG के खिलाफ किया था और RR भी वैसी ही एक पारी की उम्मीद करेगी."

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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