इस गलती की 'सजा' भुगतेंगे भुवनेश्वर कुमार! 2027 ODI वर्ल्ड कप में क्यों नहीं मिलेगी जगह? सामने आई बड़ी वजह

36 साल के Bhuvneshwar Kumar ने भारत के लिए आखिरी बार 2022 में खेला था. टेस्ट क्रिकेट से तो उन्हें 2018 में ही बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था. इसके बावजूद वो लगातार डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते रहे और उम्दा प्रदर्शन भी किया. फिलहाल सबकी नजर अगले साल होने वाले 50-ओवर वर्ल्ड कप पर है. फैंस भुवी को उस टूर्नामेंट में देखना चाहते हैं, लेकिन कुछ आंकड़े हैं, जो उनके खिलाफ जा सकता है.
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आईपीएल 2026 में भुवनेश्वर कुमार ने अपनी स्विंग के जादू से बल्लेबाजों का जीना-हराम कर दिया है. 36 साल की उम्र में भी वो सभी युवा गेंदबाजों से आगे हैं. आरसीबी के स्टार खिलाड़ी ने अब तक खेले गए 11 मैचों में 21 विकेट चटकाए हैं. उनके सिर पर पर्पल कैप भी है. रविवार को मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच में उन्होंने महज 23 रन देकर 4 विकेट चटकाए. सबसे बड़ी बात ये है कि भुवी विपक्षी टीम के प्रमुख बल्लेबाजों का विकेट लेने में कामयाब हो रहे हैं. मुंबई के खिलाफ भी उन्होंने ऐसा ही किया. रयान रिकेल्टन, रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव और तिलक वर्मा का शिकार किया. उनकी मौजूदा फॉर्म को देखते हुए सोशल मीडिया पर ये बहस छिड़ गई है कि अगले साल होने वाले वर्ल्ड कप में भुवनेश्वर कुमार की जगह टीम इंडिया में बनती है. कई क्रिकेट एक्स्पर्ट्स ने भी भुवी के लिए आवाज तेज की है.
36 साल के भुवनेश्वर कुमार ने भारत के लिए आखिरी बार 2022 में खेला था. टेस्ट क्रिकेट से तो उन्हें 2018 में ही बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था. इसके बावजूद वो लगातार डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते रहे और उम्दा प्रदर्शन भी किया. फिलहाल सबकी नजर अगले साल होने वाले 50-ओवर वर्ल्ड कप पर है. फैंस भुवी को उस टूर्नामेंट में देखना चाहते हैं, लेकिन कुछ आंकड़े हैं, जो उनके खिलाफ जा सकता है.
2027 में वर्ल्ड कप का आयोजन साउथ अफ्रीका में होना है. कुछ मुकाबले जिम्बॉब्वे में भी खेले जाएंगे. भुवनेश्वर कुमार ने दुनिया के ज्यादातर देशों में गेंद से जलवा दिखाया है, लेकिन साउथ अफ्रीका में उनका रिकॉर्ड बेहद खराब रहा है. भुवनेश्वर ने साउथ अफ्रीका में अभी तक 8 मैच खेले हैं. उन्होंने इस देश में 60 ओवर डाले हैं, लेकिन खाते में सिर्फ 2 विकेट है. बता दें कि साउथ अफ्रीका की पिचों पर स्विंग गेंदबाजों से ज्यादा 'हिट द लेंथ हार्ड' वाले बोलर्स प्रभावशाली होते हैं. यही वजह है कि भुवी को इस देश में ज्यादा सफलता नहीं मिली है.
बड़ा सवाल ये है कि क्या भुवनेश्वर कुमार की टीम इंडिया में वापसी होगी या नहीं? वो फिलहाल 36 साल के हैं, लेकिन गेंद अभी भी उनका कहना मान रही है. ऐसे में उनके लिए T20I टीम में दरवाजा खोला जा सकता है, लेकिन एकदिवसीय क्रिकेट में एंट्री मुश्किल है. हालांकि, भुवनेश्वर जिस स्तर के गेंदबाज हैं, वो ODI में भी रिकॉर्ड को बेहतर करने का दम रखते हैं, लेकिन चयनकर्ता ये रिस्क लेंगे या नहीं? ये बड़ा सवाल है.
अपने डेब्यू मैच से ही फैंस की दिलों में स्पेशल जगह बनाने वाले भुवनेश्वर कुमार ने भारत के लिए 21 टेस्ट, 121 ODI और 87 T20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. उनके नाम टेस्ट में 63 विकेट दर्ज है. भुवी ने ODI में 141 और T20I में 90 विकेट चटकाए हैं.