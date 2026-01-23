Advertisement
Hindi Newsक्रिकेटअरबपति और कॉर्पोरेट अब आईपीएल को कैसे कर रहे हैं कंट्रोल? RCB अगली बड़ी डील क्यों हो सकती है?

अरबपति और कॉर्पोरेट अब आईपीएल को कैसे कर रहे हैं कंट्रोल? RCB अगली बड़ी डील क्यों हो सकती है?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) कभी मशहूर हस्तियों और कंपनियों के मालिकों वाला खेल मैदान हुआ करता था, लेकिन अब यह एक वैश्विक खेल-संपत्ति बाजार में तब्दील हो गया है, जहां निजी इक्विटी कंपनियां, बड़े-बड़े समूह और अरबपति उद्यमी मीडिया संपत्तियों की तरह हिस्सेदारी का लेन-देन करते हैं. हम इस बात पर केंद्रित और विश्वसनीय जानकारी देंगे कि आखिर क्या बदलाव हुए, ये क्यों मायने रखते हैं और आरसीबी की संभावित बिक्री लीग की नई आर्थिक स्थिति के बारे में हमें क्या बताती है.

 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Jan 23, 2026, 08:22 PM IST
Trending Photos

Indian premier league
Indian premier league

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) कभी मशहूर हस्तियों और कंपनियों के मालिकों वाला खेल मैदान हुआ करता था, लेकिन अब यह एक वैश्विक खेल-संपत्ति बाजार में तब्दील हो गया है, जहां निजी इक्विटी कंपनियां, बड़े-बड़े समूह और अरबपति उद्यमी मीडिया संपत्तियों की तरह हिस्सेदारी का लेन-देन करते हैं. पिछले 24-36 महीनों में यह बदलाव और भी तेज हो गया है, जिसमें बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश, सीमा पार सौदे और सुर्खियां बटोरने वाली बिक्री शामिल हैं. अब तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) जैसी प्रमुख फ्रेंचाइजी भी अधिग्रहण की ओर आकर्षित हो रही हैं.हम इस बात पर केंद्रित और विश्वसनीय जानकारी देंगे कि आखिर क्या बदलाव हुए, ये क्यों मायने रखते हैं और आरसीबी की संभावित बिक्री लीग की नई आर्थिक स्थिति के बारे में हमें क्या बताती है.

दिन पर दिन बढ़ी वैल्यू
जैसे-जैसे IPL की पॉपुलैरिटी बढ़ी, वैसे ही इसकी कमर्शियल वैल्यू भी बढ़ी. सेंट्रल मीडिया राइट्स, स्पॉन्सरशिप डील और फ्रेंचाइजी रेवेन्यू में तेज़ी से बढ़ोतरी हुई। यह एक टर्निंग पॉइंट था जहाँ टीमों को स्केलेबल बिज़नेस एसेट के तौर पर देखा जाने लगा. मालिकों ने एनालिटिक्स, ग्रासरूट्स अकादमियों, मर्चेंडाइजिंग और डिजिटल एंगेजमेंट में इन्वेस्ट किया, और इमोशन-ड्रिवन ओनरशिप से हटकर डेटा-बेस्ड, प्रोफेशनल ऑपरेशंस की ओर बढ़े.

ग्लोबल स्पोर्ट्स फ्रेंचाइजी
इस दौरान बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ने ज़्यादा सख़्त गवर्नेंस और फाइनेंशियल फ्रेमवर्क भी लागू किए, जिससे फ्रेंचाइजी की ओनरशिप ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड और इन्वेस्टर-फ्रेंडली बन गई. हाल ही में एक बड़ा डेवलपमेंट प्राइवेट इक्विटी की एंट्री और आंशिक एग्जिट रहा है. इसका सबसे प्रमुख उदाहरण गुजरात टाइटन्स है, जहां ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म CVC कैपिटल पार्टनर्स ने फ्रेंचाइजी को खरीदने के बाद टॉरेंट ग्रुप को मेजॉरिटी हिस्सेदारी बेच दी. इस डील से यह संकेत मिला कि IPL टीमें ऐसे एसेट बन गई हैं जिनसे ग्लोबल स्पोर्ट्स फ्रेंचाइजी की तरह ही रिटर्न मिल सकता है.

भारतीय कंपनियों का जलवा
इसी समय, भारतीय कंपनियों ने लीग पर अपनी पकड़ और मजबूत की. रिलायंस इंडस्ट्रीज (मुंबई इंडियंस के मालिक) और RPSG ग्रुप (लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक) जैसे ग्रुप्स ने इंग्लैंड की द हंड्रेड जैसी विदेशी लीग में टीमें खरीदकर IPL से आगे विस्तार किया. इससे मल्टी-टीम ओनरशिप मॉडल का उदय हुआ, जहां IPL फ्रेंचाइजी ग्लोबल क्रिकेट नेटवर्क का मुख्य हिस्सा बन गईं.

आईपीएल के भविष्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?
आईपीएल के स्वामित्व में बदलाव के सकारात्मक पहलू और चुनौतियां दोनों हैं. एक ओर, अधिक वित्तीय संसाधन और पेशेवर प्रबंधन से बुनियादी ढाँचा, प्रशंसकों का अनुभव और वैश्विक पहुंच बेहतर होती है. दूसरी ओर, बढ़ते एकीकरण से सांस्कृतिक पहचान, प्रतिस्पर्धात्मक संतुलन और प्रशंसकों तथा कॉरपोरेट टीमों के बीच बढ़ती दूरी को लेकर सवाल उठते हैं.

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर
यदि आरसीबी का मालिक बदलता है, तो यह संभवतः भविष्य में फ्रेंचाइजी के मूल्यांकन और स्वामित्व संरचनाओं के लिए एक मानदंड स्थापित करेगा. इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह इस बात की पुष्टि करेगा कि आईपीएल एक नए युग में प्रवेश कर चुका है, एक ऐसा युग जहाँ टीमें अब केवल क्रिकेट क्लब नहीं हैं, बल्कि दूरदर्शिता, मूल्यांकन और दीर्घकालिक रणनीति पर आधारित शक्तिशाली खेल व्यवसाय हैं.

 

 

 

 

 

 

 

