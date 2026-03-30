25.20 करोड़ लेकर KKR को चूना लगा रहे कैमरून ग्रीन! क्यों नहीं की गेंदबाजी? रहाणे ने गुस्से में आकर खोल दी पोल

Ajinkya Rahane On Cameron Green: मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2026 की शुरुआत धमाकेदार अंदाज में की है. रविवार (29 मार्च) को वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए सीजन के दूसरे मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हराकर इतिहास रच दिया. IPL के 18 सालों के इतिहास में ये एमआई का लक्ष्य का पीछा करते हुए सबसे बड़ी जीत है. केकेआर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 220 रन बनाए थे, जिसे मुंबई इंडियंस ने 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया.

आईपीएल 2026 से पहले हुए मिनी ऑक्शन में KKR ने ऑस्ट्रेलिया के स्टार ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन पर पैसों की बरसात करते हुए बड़ा दांव खेला था. शाहरुख खान की फ्रेंचाइजी ने कंगारू खिलाड़ी को 25.20 करोड़ रुपये देकर आईपीएल इतिहास का सबसे महंगा विदेशी खिलाड़ी बनाया था. तब केकेआर की ये सोच रही होगी कि ग्रीन आईपीएल 2026 में बल्ले और गेंद से जलवा दिखाएंगे, लेकिन मुंबई इंडियंस के खिलाफ पहले मैच में तो उन्होंने गेंदबाजी ही नहीं की.

कप्तान रहाणे ने खोल दी ग्रीन की पोल

मुंबई इंडियंस के खिलाफ करारी शिकस्त के बाद जब KKR के कप्तान अजिंक्य रहाणे से पूछा गया कि आपने कैमरून ग्रीन से गेंदबाजी क्यों नहीं कराई तो उन्होंने हैरान करने वाला जवाब दिया. रहाणे ने कहा, ''ये सवाल आप मुझसे नहीं बल्कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से पूछें.''

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— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) March 29, 2026

सिर्फ बल्लेबाजी के लिए मिलेंगे 25.20 करोड़?

बता दें कि पिछले साल दिसंबर में हुए मिनी ऑक्शन से कुछ दिन पहले कैमरून ग्रीन ने खुद सोशल मीडिया के जरिए ये कहा था कि वो गेंदबाजी करने के लिए पूरी तरह से फिट हैं. केकेआर ने उनपर भरोसा किया और ऑलराउंड काबिलियत पर भरोसा करते हुए खजाना लुटा दिया. हालांकि, अब कप्तान रहाणे ने खुद ये कह दिया है कि ग्रीन गेंदबाजी इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें मना किया है. ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि जब उन्हें गेंदबाजी नहीं करनी थी तब उन्होंने वो पोस्ट क्यों किया था? क्या कैमरून ग्रीन को सिर्फ बल्लेबाजी के लिए 25.20 करोड़ रुपये देकर केकेआर को पछताना पड़ेगा? इस सवाल का जवाब तो आने वाले समय में मिल जाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि अगर ग्रीन आईपीएल 2026 में गेंदबाजी नहीं करेंगे तो कोलकाता नाइट राइडर्स की मुश्किलें बढ़ सकती है.

रोहित-रिकेल्टन की जोड़ी ने दिलाई ऐतिहासिक जीत

2012 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी आईपीएल सीजन के पहले मैच में मुंबई इंडियंस को जीत मिली है. 5 बार की चैंपियन टीम पर 13 सालों से ये दाग लगा हुआ था. हालांकि, आईपीएल 2026 में रोहित शर्मा और रयान रिकेल्टन की जोड़ी ने इस दाग को धो दिया है. वानखेड़े स्टेडियम में चौकों-छक्कों की प्रदर्शनी लगाते हुए दोनों ने पहले विकेट के लिए 71 गेंदों पर 148 रनों की मैच जिताऊ पार्टनरशिप की. रोहित ने 38 गेंदों पर 78 रन और रिकेल्टन ने 41 गेंदों पर 81 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली. मुंबई इंडियंस ने आखिरी ओवर में 4 विकेट खोकर 221 रनों का पीछा कर इस सीजन में जीत के साथ शुरुआत की.

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