उलटफेर पर उलटफेर.. मार्श-हेड का तूफान, फिर क्यों निकली ऑस्ट्रेलिया की जान? अब सिर्फ दुआ करेगी काम

Australia vs Sri Lanka: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में दुनिया की सबसे खतरनाक टीमों में से एक ऑस्ट्रेलिया की टीम पापड़ बेल रही है. टी20 वर्ल्ड कप 2026 ऑस्ट्रेलिया लगातार दूसरे मुकाबले में उलटफेर का शिकार हो गई है. पहले जिम्बाब्वे ने हराया और अब श्रीलंका ने 8 विकेट से रौंदकर इतिहास रच दिया है. अब सवाल है कि ऑस्ट्रेलिया आखिर क्यों मेगा इवेंट में संघर्ष कर रही है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Feb 17, 2026, 07:37 AM IST
बॉलिंग की वजह से हारा ऑस्ट्रेलिया

श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबले में टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. ऑस्ट्रेलिया के ओपनर्स ने जोरदार शुरुआत की. हेड ने 27 गेंद में 54 जबकि 29 गेंद में 56 रन की पारी मिचेल मार्श ने भी खेल दी. लेकिन इसके बाद ऑस्ट्रेलिया का मिडिल ऑर्डर कोलैप्स कर गया. इंग्लिस ने 27 और मैक्सवेल ने 22 रन की पारी खेलकर टीम के स्कोर को 181 रन के स्कोर तक पहुंचाया. बैटिंग के बाद टीम की गेंदबाजी भी नाजुक देखने को मिली. 

खल रही 3 दिग्गजों की कमी

ऑस्ट्रेलिया में टीम के 3 दिग्गज जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया को अपने दम पर कई बार अपनी गेंदबाजी के दम पर टीम को चैंपियन बनाया है. लेकिन इस वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं हैं. हम बात कर रहे हैं जोश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस की. पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के सबसे सफल कप्तानों में से एक हैं. इंजरी के चलते कमिंस टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हुए जबकि खूंखार मिचेल स्टार्क ने टी20 फॉर्मेट से संन्यास ले लिया. वहीं, जोश हेजलवुड टी20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में थे लेकिन फिटनेस समस्याओं से बाहर नहीं निकल पाए और टूर्नामेंट से बाहर हो गए. 

अब दुआ ही करेगी काम

ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज श्रीलंका के महज 2 विकेट ही गिराने में कामयाब हुए. दोनों विकेट अनुभवी स्टोइनिस ने झटके. ऑस्ट्रेलिया के 5 गेंदबाजों का विकेट का खाता नहीं खुला बल्कि महंगे साबित हुए. श्रीलंका की तरफ से ओपनर पथुम निसांका ने ऑस्ट्रेलिया को धोया. उन्होंने 52 गेंद में 10 चौके और 5 छक्के जमाकर 100 रन की पारी खेली. इसके अलावा कुसल मेंडिस ने 51 रन की पारी खेली. अब जिम्बाब्वे बचे हुए 2 मैच में एक मुकाबला भी अच्छे अंतर से जीत जाती है तो ऑस्ट्रेलिया के लिए सुपर-8 के दरवाजे बंद हो जाएंगे. अब जिम्बाब्वे की हार की दुआ ही टीम के काम आ सकती है.

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

T20 World Cup 2026Aus Vs SL

