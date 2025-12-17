CSK का मास्टर प्लान... 14.20 करोड़ में क्यों खरीदा अनजान खिलाड़ी? ये रही प्रशांत वीर के बिकने की इनसाइड स्टोरी

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की टीम ने मंगलवार को अबू धाबी में IPL 2026 के मेगा ऑक्शन में अपने एक फैसले से सभी को हैरान करके रख दिया. महज 30 लाख रुपये की बेस प्राइज वाले एक अनजान अनकैप्ड भारतीय क्रिकेटर के लिए चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की टीम ने ऊंची बोली लगाई और उसे 14.20 करोड़ रुपये की रकम पर खरीद लिया. इस अनजान क्रिकेटर का नाम प्रशांत वीर है. इस लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर को खरीदने के पीछे चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की सोची समझी रणनीति थी.

14.20 करोड़ में क्यों खरीदा अनजान खिलाड़ी?

प्रशांत वीर इस साल अगस्त-सितम्बर में खेली गई यूपी टी20 लीग 2025 के दौरान अपने धमाकेदार प्रदर्शन की वजह से चर्चा में आए थे. प्रशांत वीर एक स्पिन ऑलराउंडर हैं, जो बैटिंग और बॉलिंग से कहर मचाने में माहिर हैं. प्रशांत वीर ने यूपी टी20 लीग 2025 के दौरान 10 मैचों में 64 की औसत और 155.34 की स्ट्राइक रेट से 320 रन बनाए थे. प्रशांत वीर ने यूपी टी20 लीग 2025 में 35 चौके और 14 छक्के उड़ाए थे. इस टूर्नामेंट में प्रशांत वीर ने तीन अर्धशतक जमाए थे, जिसमें उनका हाईएस्ट स्कोर 58 रन रहा था.

प्रशांत वीर के बिकने की इनसाइड स्टोरी

रवींद्र जडेजा के राजस्थान रॉयल्स (RR) की टीम में जाने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को अपनी टीम में एक ऐसे घातक लेफ्ट आर्म स्पिनर की जरूरत थी, जो कातिलाना गेंदबाजी से विकेट चटकाए और लोअर ऑर्डर में विस्फोटक बैटिंग कर मैच फिनिशर का रोल निभाए. प्रशांत वीर इस कसौटी पर उतरने का दमखम रखते हैं. प्रशांत वीर ने IPL ऑक्शन से पहले CSK टीम के लिए ट्रायल भी दिया था. प्रशांत वीर उत्तर प्रदेश के अमेठी के रहने वाले है. प्रशांत वीर संयुक्त रूप से आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बन गए हैं. प्रशांत वीर के साथ संयुक्त रूप से सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी के रूप में कार्तिक शर्मा भी हैं. कार्तिक शर्मा को भी प्रशांत वीर के साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने अपनी टीम में समान कीमत पर जोड़ा.

रवींद्र जडेजा का विकल्प

प्रशांत वीर अब तक 9 घरेलू टी20 मैचों में प्रशांत 167.16 की स्ट्राइक रेट से 112 रन बना चुके हैं और 12 विकेट ले चुके हैं. सीएसके प्रशांत वीर को जडेजा के विकल्प के रूप में देख रही है. प्रशांत वीर ने आईपीएल 2026 की नीलामी में खुद को 30 लाख वाली कैटेगरी में रजिस्टर किया था, लेकिन CSK ने अंत में 14.20 करोड़ में प्रशांत वीर को अपनी टीम में शामिल कर लिया. प्रशांत वीर के पिता एक प्राइमरी टीचर हैं. अमेठी से 13 किलोमीटर दूर शाहजीपुर नाम के एक छोटे से गांव के लड़के प्रशांत वीर के लिए यह सफर आसान नहीं था. क्रिकेट ने उनके सामने आर्थिक रूप से चुनौती खड़ी कर दी थी. हालांकि फिर भी इस क्रिकेटर ने हार नहीं मानी और IPL में एंट्री कर सभी को चौंका दिया.