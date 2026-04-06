IPL 2026 में मुंबई इंडियंस से 2 बार लेकिन RCB के खिलाफ सिर्फ एक मैच क्यों खेलेगी CSK? ये है बड़ी वजह

IPL 2026 Groups Explained: आईपीएल 2026 का रोमांच अब धीरे-धीरे अपने चरम पर पहुंच रहा है. रविवार, 5 अप्रैल को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने चेन्नई सुपर किंग्स को 43 रनों से रौंद दिया. आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 250 रनों का पहाड़ खड़ा किया. टिम डेविड ने 25 गेंदों पर 70 रन और कप्तान रजत पाटीदार ने 19 गेंदों पर 48 रनों की तूफानी पारी खेली. इसके जवाब में CSK की टीम 207 रनों पर सिमट गई.

आईपीएल में जब भी RCB बनाम CSK का मुकाबला होता है तो फैंस की दीवानगी अलग स्तर पर होती है. हालांकि, फैंस के लिए बुरी खबर ये है कि इस सीजन में दोनों टीमों के बीच सिर्फ एक ही मैच था जो कि हो गया. जी हां, अब IPL 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स को आरसीबी से बदला लेने का मौका नहीं मिलेगा. आइए इसके पीछे की बड़ी वजह जानते हैं.

IPL 2026 के ग्रुप्स

Group- A: चेन्नई सुपर किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, राजस्थान रॉयल्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, पंजाब किंग्स

Group- B: मुंबई इंडियंस, सनराइजर्स हैदराबाद, गुजरात टाइटंस, दिल्ली कैपिटल्स, लखनऊ सुपर जायंट्स

Add Zee News as a Preferred Source

क्या है नियम?

आईपीएल 2026 में टीमों को उनके द्वारा जीते गए खिताबों की संख्या के आधार पर दो ग्रुप्स में बांटा गया है. पिछले तीन सालों में एक ही ग्रुप की टीमें आपस में दो बार और दूसरे समूह की टीम से एक बार खेलती थीं. इस साल बीसीसीआई ने इस नियम को उलट दिया है. आईपीएल 2026 में एक ही ग्रुप में शामिल टीमें आपस में एक बार और दूसरे समूह की टीमों से दो बार खेलेंगी. इस नियम के अनुसार इस साल मुंबई इंडियंस की टीम CSK और RCB से 2 बार भिड़ेगी, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का आमना-सामना एक ही बार होगा.

एक टीम कितने मुकाबले खेलेगी?

आईपीएल 2026 में कुल 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं. प्रत्येक टीम को प्लेऑफ में क्वालिफाई करने से पहले 14 मुकाबले खेलने हैं. पॉइंट्स टेबल पर टॉप-4 में ग्रुप स्टेज का सफर खत्म करने वाली टीमें प्लेऑफ में क्वालिफाई करेगी. टॉप-2 टीमें क्वालिफायर-1 में भिड़ेंगी और जीतने वाली टीम सीधा फाइनल में पहुंच जाएगी. पॉइंट्स टेबल पर तीसरे और चौथे पायदान पर रहने वाली टीमों के बीच एलिमिनेटर मुकाबला होगा. जीतने वाली टीम क्वालिफायर-1 में हारने वाली टीम से खेलेगी. फिर जो जीतेगा वो फाइनल खेलेगा.

(यह भी पढ़ें: IPL में चहल के सबसे बड़े रिकॉर्ड पर लटकी तलवार, चीते की तरह दौड़ रहा ये गेंदबाज, यूजी के लिए टेंशन का पल)