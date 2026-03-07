Advertisement
trendingNow13132155
Hindi Newsक्रिकेटखिताब के लिए संजू सैमसन ने नंबर-1 किया कुर्बान.. रोहित से छिन जाता ताज, फिर भी नहीं कोई गम

खिताब के लिए संजू सैमसन ने नंबर-1 किया कुर्बान.. रोहित से छिन जाता ताज, फिर भी नहीं कोई गम

T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में स्टार बल्लेबाज संजू सैमसन गजब फॉर्म में चल रहे हैं. उन्होंने लगातार दोनों मैचों में 97 नाबाद और 89 रन की पारी खेली. एक मैच में जानबूझकर शतक नहीं ठोका जबकि दूसरे मैच में आउट हो गए. उन्होंने टीम के लिए टी20 फॉर्मेट का एक बड़ा रिकॉर्ड कुर्बान कर दिया है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Mar 07, 2026, 06:49 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Sanju Samson (BCCI)
Sanju Samson (BCCI)

T20 World Cup 2026: टी20 फॉर्मेट में एक दौर था जब दिग्गज रोहित शर्मा की दहशत दुनियाभर में चलती थी. भारत की तरफ से रोहित शर्मा टी20 फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक ठोकने वाले बल्लेबाज हैं. इस रिकॉर्ड के आस-पास फिलहाल मौजूदा बल्लेबाजों में टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव हैं, लेकिन फिलहाल आउट ऑफ फॉर्म हैं. इस महारिकॉर्ड का ताज पहनने का गोल्डन चांस इन फॉर्म बल्लेबाज संजू सैमसन के पास था लेकिन उन्होंने इसे टीम के लिए कुर्बान कर दिया. 

संजू सैमसन ने खेली धुआंधार पारियां

संजू सैमसन खराब फॉर्म से जूझ रहे थे जिसके चलते टी20 वर्ल्ड कप 2026 की प्लेइंग-XI में उनका नाम नहीं था. लेकिन टीम इंडिया की बिगड़ी हालत देखकर लेफ्ट-राइट कॉम्बिनेशन बनाने के लिए उन्हें टीम में जगह मिली. संजू ने ऐसा कमबैक किया कि इंग्लैंड और वेस्टइंडीज की टीमों को वर्ल्ड कप से बाहर का रास्ता दिखा दिया. उन्होंने पिछले दो 'डू और डाई' मैचों में 97 नाबाद और 89 रन की धुआंधार पारी खेली. उन्होंने सूझ-बूझ से शतक पूरा नहीं किया बल्कि आक्रामक रवैये के चलते चूक गए. 

संजू के नाम कितने शतक? 

संजू सैमसन के शतकों की बात करें तो टी20 फॉर्मेट में उन्होंने अभी तक 3 शतकीय पारियां खेली हैं. ये दो शतक अगर वह ठोक देते तो वह सूर्यकुमार यादव के 4 शतकों को पछाड़कर रोहित के बराबर आ जाते. लेकिन टीम के लिए उन्होंने इस रिकॉर्ड को कुर्बान कर दिया. मैच के बाद उन्होंने कहा कि शतक नहीं हुआ कोई बात नहीं लेकिन उनके बनाए हुए रन बहुत मायने रखते हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढे़ं.. 'जुनून हो तो ऐसा...' शादी के अगले दिन ही क्रिकेट खेलने मैदान पर उतरे अर्जुन तेंदुलकर

8 मार्च को फाइनल

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मुकाबले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है. 8 मार्च की शाम अहमदाबाद में दोनों टीमें एक दूसरे को टक्कर देने मैदान में उतरेंगी. न्यूजीलैंड की टीम खतरनाक नजर आई है क्योंकि सेमीफाइनल में इस टीम ने एक मैच भी न हारने वाली साउथ अफ्रीका को बुरी तरह से रौंद डाला. अहमदाबाद में ये टक्कर कांटे की होने वाली है. 

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Sanju Samson

Trending news

खूब कमाई कर रही ‘केरल स्टोरी 2’, राहुल गांधी को नहीं आ रही रास, बताया प्रोपेगेंडा
The Kerala Story 2
खूब कमाई कर रही ‘केरल स्टोरी 2’, राहुल गांधी को नहीं आ रही रास, बताया प्रोपेगेंडा
US-इजरायल-ईरान युद्ध के बीच बढ़े LPG सिलेंडरों के दाम, जानिए क्यो होंगी नई कीमतें
LPG
US-इजरायल-ईरान युद्ध के बीच बढ़े LPG सिलेंडरों के दाम, जानिए क्यो होंगी नई कीमतें
भारत की तरक्की से क्यों डरा अमेरिका? 20 साल पहले चीन के साथ किस गलती का है मलाल
India US relation
भारत की तरक्की से क्यों डरा अमेरिका? 20 साल पहले चीन के साथ किस गलती का है मलाल
'तो उंगली काट देता...', ममता बनर्जी के सांसद बनर्जी के बिगड़े बोल; किसे बनाया निशाना
Kalyan Banerjee
'तो उंगली काट देता...', ममता बनर्जी के सांसद बनर्जी के बिगड़े बोल; किसे बनाया निशाना
ईरान के दूसरे युद्धपोत को बचाने के लिए भारत ने चला दांव, मुंह ताकता रह गया US
Indian Navy
ईरान के दूसरे युद्धपोत को बचाने के लिए भारत ने चला दांव, मुंह ताकता रह गया US
Ajit Pawar Plane Crash: पूछताछ के नाम पर VIP ट्रीटमेंट? CID की जांच पर उठे सवाल
Ajit Pawar
Ajit Pawar Plane Crash: पूछताछ के नाम पर VIP ट्रीटमेंट? CID की जांच पर उठे सवाल
US के भारत को रूसी तेल खरीदने की छूट देने पर भड़के ओवैसी, BJP-RSS को लगाई फटकार
National News
US के भारत को रूसी तेल खरीदने की छूट देने पर भड़के ओवैसी, BJP-RSS को लगाई फटकार
'सिंदूर' में PAK को भी सिखाया था सबक', फ्लाइट लेफ्टिनेंट बेटे को याद कर बिलखे पिता
Indian Air Force
'सिंदूर' में PAK को भी सिखाया था सबक', फ्लाइट लेफ्टिनेंट बेटे को याद कर बिलखे पिता
किन मुद्दों पर राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे राहुल गांधी? केरल दौरे पर किया खुलासा
Rahul Gandhi
किन मुद्दों पर राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे राहुल गांधी? केरल दौरे पर किया खुलासा
सुभाष चंद्रा फाउंडेशन से निकलीं बॉक्सर किरण को गृह मंत्री से मिला CISF सम्मान
CISF
सुभाष चंद्रा फाउंडेशन से निकलीं बॉक्सर किरण को गृह मंत्री से मिला CISF सम्मान