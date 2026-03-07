खिताब के लिए संजू सैमसन ने नंबर-1 किया कुर्बान.. रोहित से छिन जाता ताज, फिर भी नहीं कोई गम

T20 World Cup 2026: टी20 फॉर्मेट में एक दौर था जब दिग्गज रोहित शर्मा की दहशत दुनियाभर में चलती थी. भारत की तरफ से रोहित शर्मा टी20 फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक ठोकने वाले बल्लेबाज हैं. इस रिकॉर्ड के आस-पास फिलहाल मौजूदा बल्लेबाजों में टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव हैं, लेकिन फिलहाल आउट ऑफ फॉर्म हैं. इस महारिकॉर्ड का ताज पहनने का गोल्डन चांस इन फॉर्म बल्लेबाज संजू सैमसन के पास था लेकिन उन्होंने इसे टीम के लिए कुर्बान कर दिया.

संजू सैमसन ने खेली धुआंधार पारियां

संजू सैमसन खराब फॉर्म से जूझ रहे थे जिसके चलते टी20 वर्ल्ड कप 2026 की प्लेइंग-XI में उनका नाम नहीं था. लेकिन टीम इंडिया की बिगड़ी हालत देखकर लेफ्ट-राइट कॉम्बिनेशन बनाने के लिए उन्हें टीम में जगह मिली. संजू ने ऐसा कमबैक किया कि इंग्लैंड और वेस्टइंडीज की टीमों को वर्ल्ड कप से बाहर का रास्ता दिखा दिया. उन्होंने पिछले दो 'डू और डाई' मैचों में 97 नाबाद और 89 रन की धुआंधार पारी खेली. उन्होंने सूझ-बूझ से शतक पूरा नहीं किया बल्कि आक्रामक रवैये के चलते चूक गए.

संजू के नाम कितने शतक?

संजू सैमसन के शतकों की बात करें तो टी20 फॉर्मेट में उन्होंने अभी तक 3 शतकीय पारियां खेली हैं. ये दो शतक अगर वह ठोक देते तो वह सूर्यकुमार यादव के 4 शतकों को पछाड़कर रोहित के बराबर आ जाते. लेकिन टीम के लिए उन्होंने इस रिकॉर्ड को कुर्बान कर दिया. मैच के बाद उन्होंने कहा कि शतक नहीं हुआ कोई बात नहीं लेकिन उनके बनाए हुए रन बहुत मायने रखते हैं.

8 मार्च को फाइनल

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मुकाबले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है. 8 मार्च की शाम अहमदाबाद में दोनों टीमें एक दूसरे को टक्कर देने मैदान में उतरेंगी. न्यूजीलैंड की टीम खतरनाक नजर आई है क्योंकि सेमीफाइनल में इस टीम ने एक मैच भी न हारने वाली साउथ अफ्रीका को बुरी तरह से रौंद डाला. अहमदाबाद में ये टक्कर कांटे की होने वाली है.