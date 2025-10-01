न्यूजीलैंड के खिलाफ काली पट्टी बांधकर क्यों उतरा ऑस्ट्रेलिया? स्टार क्रिकेटर के साथ बड़ा हादसा

New Zealand vs Australia T20: ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच तीन टी20 मैचों की सीरीज बुधवार (1 अक्टूबर) को शुरू हुई. चोटों से परेशान दोनों टीमों माउंट माउंगानुई के बे ओवल में रोमांचक मुकाबला हुआ.ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. इसके बाद जो हुआ, उसने सबको हैरान कर दिया. कंगारू टीम जब गेंदबाजी के मैदान पर उतरी तो उसने बाजू पर काली पट्टी बांध रखी थी.

कैरी के पिता का निधन

ऑस्ट्रेलियाई टीम ने एलेक्स कैरी के प्रति सहानुभूति जताया. एलेक्स कैरी के पिता गॉर्डन कैरी के निधन पर कंगारू टीम ने इस तरह शोक जताया. गॉर्डन कैरी का पिछले हफ्ते ल्यूकेमिया से लंबी लड़ाई के बाद निधन हो गया था. पिता की मौत के कुछ दिन बाद ही कैरी ऑस्ट्रेलियाई टीम से जुड़ गए और न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच में मैदान पर उतरे.

चोटों ने दोनों टीमों को किया प्रभावित

इस बीच चोटों के कारण दोनों टीमें अपने कुछ बड़े खिलाड़ियों के बिना मैदान में उतरी. ऑस्ट्रेलिया के लिए ग्लेन मैक्सवेल और जॉश इंग्लिस उपलब्ध नहीं हैं. वहीं, न्यूजीलैंड अपने नियमित व्हाइट-बॉल कप्तान मिचेल सैंटनर, रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स और फिन एलन के बिना खेलने उतरा.

रॉबिन्सन ने लगाया शतक

मैच की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. न्यूजीलैंड ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 181 रन बनाए. ओपन टिम साइफर्ट 4 और डेवोन कॉन्वे 1 रन बनाकर आउट हो गए. मार्क चैपमैन खाता नहीं खोल पाए. इस तरह कीवी टीम के 6 रन पर 3 विकेट गिर गए. यहां से रॉबिन्सन और डेरेल मिचेल ने चौथे विकेट के लिए 92 रनों की साझेदारी की. मिचेल ने 23 गेंद पर 34 रन बनाए. उनके बाद बल्लेबाजी के लिए आए बेवोन जैकब्स ने 21 गेंद पर 20 रन बनाए. उन्होंने पांचवें विकेट के लिए रॉबिन्सन के साथ 64 रनों की साझेदारी की. रॉबिन्सन 66 गेंद पर 106 रन बनाकर नाबाद रहे. उन्होंने अपनी पारी में 6 चौके और 5 छक्के लगाए. ऑस्ट्रेलिया के बेन ड्वारशुइस ने सबसे ज्यादा 2 विकेट लिए. जोश हेजलवुड और मैथ्यू शॉर्ट 1-1 विकेट अपने नाम किए.