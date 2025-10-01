Advertisement
trendingNow12943595
Hindi Newsक्रिकेट

न्यूजीलैंड के खिलाफ काली पट्टी बांधकर क्यों उतरा ऑस्ट्रेलिया? स्टार क्रिकेटर के साथ बड़ा हादसा

New Zealand vs Australia T20: ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच तीन टी20 मैचों की सीरीज बुधवार (1 अक्टूबर) को शुरू हुई. चोटों से परेशान दोनों टीमों माउंट माउंगानुई के बे ओवल में रोमांचक मुकाबला हुआ.ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Oct 01, 2025, 02:46 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

न्यूजीलैंड के खिलाफ काली पट्टी बांधकर क्यों उतरा ऑस्ट्रेलिया? स्टार क्रिकेटर के साथ बड़ा हादसा

New Zealand vs Australia T20: ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच तीन टी20 मैचों की सीरीज बुधवार (1 अक्टूबर) को शुरू हुई. चोटों से परेशान दोनों टीमों माउंट माउंगानुई के बे ओवल में रोमांचक मुकाबला हुआ.ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. इसके बाद जो हुआ, उसने सबको हैरान कर दिया. कंगारू टीम जब गेंदबाजी के मैदान पर उतरी तो उसने बाजू पर काली पट्टी बांध रखी थी.

कैरी के पिता का निधन

ऑस्ट्रेलियाई टीम ने एलेक्स कैरी के प्रति सहानुभूति जताया. एलेक्स कैरी के पिता गॉर्डन कैरी के निधन पर कंगारू टीम ने इस तरह शोक जताया. गॉर्डन कैरी का पिछले हफ्ते ल्यूकेमिया से लंबी लड़ाई के बाद निधन हो गया था. पिता की मौत के कुछ दिन बाद ही कैरी ऑस्ट्रेलियाई टीम से जुड़ गए और न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच में मैदान पर उतरे.

Add Zee News as a Preferred Source

चोटों ने दोनों टीमों को किया प्रभावित

इस बीच चोटों के कारण दोनों टीमें अपने कुछ बड़े खिलाड़ियों के बिना मैदान में उतरी. ऑस्ट्रेलिया के लिए ग्लेन मैक्सवेल और जॉश इंग्लिस उपलब्ध नहीं हैं. वहीं, न्यूजीलैंड अपने नियमित व्हाइट-बॉल कप्तान मिचेल सैंटनर, रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स और फिन एलन के बिना खेलने उतरा.

ये भी पढ़ें: न्यूजीलैंड का नया 'रॉस टेलर', चौके-छक्कों का तूफान, 160 की स्ट्राइक रेट से आतिशी शतक

रॉबिन्सन ने लगाया शतक

मैच की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. न्यूजीलैंड ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 181 रन बनाए. ओपन टिम साइफर्ट 4 और डेवोन कॉन्वे 1 रन बनाकर आउट हो गए. मार्क चैपमैन खाता नहीं खोल पाए. इस तरह कीवी टीम के 6 रन पर 3 विकेट गिर गए. यहां से रॉबिन्सन और डेरेल मिचेल ने चौथे विकेट के लिए 92 रनों की साझेदारी की. मिचेल ने 23 गेंद पर 34 रन बनाए. उनके बाद बल्लेबाजी के लिए आए बेवोन जैकब्स ने 21 गेंद पर 20 रन बनाए. उन्होंने पांचवें विकेट के लिए रॉबिन्सन के साथ 64 रनों की साझेदारी की. रॉबिन्सन 66 गेंद पर 106 रन बनाकर नाबाद रहे. उन्होंने अपनी पारी में 6 चौके और 5 छक्के लगाए. ऑस्ट्रेलिया के बेन ड्वारशुइस ने सबसे ज्यादा 2 विकेट लिए. जोश हेजलवुड और मैथ्यू शॉर्ट 1-1 विकेट अपने नाम किए.

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

New Zealand vs Australia

Trending news

यह भिवंडी है, मराठी बोलने की क्या जरूरत...अबू आसिम के बयान पर महाराष्ट्र में विवाद
Abu Asim Azmi
यह भिवंडी है, मराठी बोलने की क्या जरूरत...अबू आसिम के बयान पर महाराष्ट्र में विवाद
खरगे को डॉक्टरों ने पेसमेकर लगवाने की दी सलाह...बेटे ने क्या दी हेल्‍थ अपडेट?
Mallikarjun Kharge
खरगे को डॉक्टरों ने पेसमेकर लगवाने की दी सलाह...बेटे ने क्या दी हेल्‍थ अपडेट?
तहरीक-ए-हुर्रियत पर पाबंदी के बाद एक और बड़ा एक्शन, पुलिस ने सील किया हेडक्वॉर्टर
Badgam
तहरीक-ए-हुर्रियत पर पाबंदी के बाद एक और बड़ा एक्शन, पुलिस ने सील किया हेडक्वॉर्टर
सेना की ताकत के पीछे वित्तीय अनुशासन का होना जरूरी: राजनाथ सिंह
rajnath singh defense Minister
सेना की ताकत के पीछे वित्तीय अनुशासन का होना जरूरी: राजनाथ सिंह
हिमाचल के इस कस्बे में आजतक है रावण का खौफ, कोई नहीं मनाता दशहरा
Vijayadashmi 2025
हिमाचल के इस कस्बे में आजतक है रावण का खौफ, कोई नहीं मनाता दशहरा
RSS @100: नेहरू कनेक्शन से पीएम मोदी ने मुंह बंद कराया, फिर भी कांग्रेस ने कर दी 'गद
RSS 100 Years
RSS @100: नेहरू कनेक्शन से पीएम मोदी ने मुंह बंद कराया, फिर भी कांग्रेस ने कर दी 'गद
ऑनलाइन धड़ल्ले से बिकते हैं धूम्रपान से जुड़े उत्पाद, NHRC ने जताई चिंता
Smoking Products
ऑनलाइन धड़ल्ले से बिकते हैं धूम्रपान से जुड़े उत्पाद, NHRC ने जताई चिंता
'ये ख्वाब देखने का मुझे शौक...,' PM बनना चाहते हैं ओवैसी? जुबान से निकले अरमान
Asaduddin Owaisi
'ये ख्वाब देखने का मुझे शौक...,' PM बनना चाहते हैं ओवैसी? जुबान से निकले अरमान
श्रीनगर में राष्ट्रगान का अपमान? 15 लोगों को किया गिरफ्तार, पकड़े जाने पर दी यह सफाई
Srinagar
श्रीनगर में राष्ट्रगान का अपमान? 15 लोगों को किया गिरफ्तार, पकड़े जाने पर दी यह सफाई
गरबा खेल रहे लोगों पर फेंका अंडा, मीरा रोड सोसायटी में बवाल, निवासी मोहसिन खान पर शक
Mira Road Garba Controversy
गरबा खेल रहे लोगों पर फेंका अंडा, मीरा रोड सोसायटी में बवाल, निवासी मोहसिन खान पर शक
;