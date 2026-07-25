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IND vs ZIM: दूसरे टी20 मैच में काली पट्टी बांधकर क्यों उतरी भारत और जिम्बाब्वे की टीम? कल रात आई थी दर्दनाक खबर

India vs Zimbabwe: भारत और जिम्बाब्वे के बीच सीरीज का दूसरा टी20 इंटरनेशनल मैच हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जा रहा है. इस मुकाबले में दोनों टीमों के खिलाड़ी बांह पर काली पट्टी बांधकर मैदान पर उतरे हैं. भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने इसके पीछे की वजह बताई है.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 25, 2026, 05:19 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 05:26 PM IST
IND vs ZIM: दूसरे टी20 मैच में काली पट्टी बांधकर क्यों उतरी भारत और जिम्बाब्वे की टीम? कल रात आई थी दर्दनाक खबर
Image Credit: दूसरे टी20 मैच में काली पट्टी बांधकर क्यों उतरी भारत और जिम्बाब्वे की टीम? (BCCI/X)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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