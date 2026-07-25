IND vs ZIM: दूसरे टी20 मैच में काली पट्टी बांधकर क्यों उतरी भारत और जिम्बाब्वे की टीम? कल रात आई थी दर्दनाक खबर

India vs Zimbabwe: हरारे स्पोर्ट्स क्लब में भारत और जिम्बाब्वे के बीच सीरीज का दूसरा टी20 मैच खेला जा रहा है. कप्तान बनने के बाद से पहली बार श्रेयस अय्यर टॉस हार गए. दूसरे T20I में सिक्का जिम्बाब्वे के पक्ष में गिरा और कप्तान सिकंदर रजा ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. इस मुकाबले में दोनों टीमों के खिलाड़ी बांह पर काली पट्टी बांधकर मैदान पर उतरे हैं. भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने इसके पीछे की वजह बताई है.
बीसीसीआई ने सोशल मीडिया के जरिए ये जानकारी दी कि टीम इंडिया और जिम्बाब्वे के खिलाड़ी जिम्बाब्वे क्रिकेट के वाइस-चेयरमैन सिल्वेस्टर मात्शाका को श्रद्धांजलि देने के लिए काली पट्टी बांध रहे हैं, जिनका कल रात निधन हो गया. मात्शाका जिम्बाब्वे क्रिकेट प्रशासन में लगभग दो दशकों से सक्रिय भूमिका निभा रहे थे.
जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में टीम इंडिया ने प्लेइंग इलेवन में एक बदलाव किया है. अशोक शर्मा की जगह तेज गेंदबाज यश ठाकुर को भारत के लिए डेब्यू करना का मौका मिला है. 27 साल के यश ठाकुर घरेलू क्रिकेट में विदर्भ और आईपीएल में पिछले दो सालों से पंजाब किंग्स के लिए खेलते हैं.
भारत और जिम्बाब्वे की प्लेइंग इलेवन
भारत (प्लेइंग इलेवन): वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (WK), श्रेयस अय्यर (C), तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, प्रिंस यादव, यश ठाकुर, मयंक यादव.
जिम्बाब्वे (प्लेइंग इलेवन): ब्रायन बेनेट, बेन कुरेन, डायोन मायर्स, सिकंदर रजा (कप्तान), रयान बर्ल, वेस्ली मधेवेरे, तदिवानाशे मारुमनी (WK), ब्रैड इवांस, न्यूमैन न्यामुरी, रिचर्ड नगारवा, ब्लेसिंग मुजारबानी.
भारत बनाम जिम्बाब्वे टी20 सीरीज का सीधा प्रसारण यूनाइट8 स्पोर्ट्स चैनल पर हो रहा है.