IND vs ZIM: दूसरे टी20 मैच में काली पट्टी बांधकर क्यों उतरी भारत और जिम्बाब्वे की टीम? कल रात आई थी दर्दनाक खबर

India vs Zimbabwe: हरारे स्पोर्ट्स क्लब में भारत और जिम्बाब्वे के बीच सीरीज का दूसरा टी20 मैच खेला जा रहा है. कप्तान बनने के बाद से पहली बार श्रेयस अय्यर टॉस हार गए. दूसरे T20I में सिक्का जिम्बाब्वे के पक्ष में गिरा और कप्तान सिकंदर रजा ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. इस मुकाबले में दोनों टीमों के खिलाड़ी बांह पर काली पट्टी बांधकर मैदान पर उतरे हैं. भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने इसके पीछे की वजह बताई है.