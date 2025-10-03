LIVE मैच में अचानक क्यों फूटा केएल राहुल का गुस्सा? साई सुदर्शन ने कर दी ऐसी हरकत, बुरी तरह भड़का भारतीय ओपनर

India vs West Indies 1st Test Day 1: भारत और वेस्टइंडीज के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला गुरुवार (2 अक्टूबर) को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शुरू हुआ. टीम इंडिया मैच के पहले ही दिन ड्राइविंग सीट पर बैठ गई है. उसने वेस्टइंडीज को पहली पारी में 162 रनों पर समेटने के बाद अपनी पहली पारी में 2 विकेट पर 121 रन बना लिए हैं. वह अब विंडीज से 41 रन ही पीछे है और उसके हाथ में 8 विकेट बाकी हैं. ऐसे में टीम इंडिया का पलड़ा मैच में पहले ही दिन भारी हो गया.

गेंदबाजों के बाद राहुल ने संभाला

भारतीय बैटिंग की रीढ़ कहे जाने वाले केएल राहुल ने एक बार फिर से मोर्चा संभाला है. उन्होंने पहली पारी में शानदार फिफ्टी लगाई और 53 रन बनाकर नाबाद हैं. अब मैच के दूसरे दिन शुक्रवार को वह इसे एक बड़ी पारी में बदलना चाहेंगे. उनके साथ शुभमन गिल 18 रन बनाकर नाबाद हैं. यशस्वी जायसवाल 36 और साई सुदर्शन 7 रन बनाकर पवेलियन लौटे. गेंदबाजी में मोहम्मद सिराज ने 4 और जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट लेकर धमाल मचाया.

Add Zee News as a Preferred Source

सुदर्शन पर भड़के राहुल

मैच के पहले दिन कई ऐसे पल देखने को मिले जिसने दर्शकों का दिल जीत लिया, लेकिन एक ऐसा वाकया भी हुआ जिसे देखकर सब हैरान हो गए. आमतौर पर शांत रहने वाले केएल राहुल का गुस्सा बल्लेबाजी के समय फूट पड़ा. उन्हें गुस्से में देखकर सभी हैरान रह गए. अपने साथी बल्लेबाज साई सुदर्शन की गलती पर राहुल आपा खो बैठे. उन्होंने लाइव मैच के दौरान पर ही उनकी क्लास लगा दी.

ये भी पढ़ें: बैडलक! वो बदनसीब क्रिकेटर, जिसने 3 टेस्ट में झटके 22 विकेट...फिर भी बेंच पर बैठा रह गया अहमदाबाद का हीरो

बाल-बाल बच गए केएल राहुल

यशस्वी जायसवाल के 36 रन पर आउट होने के बाद दोनों बल्लेबाजों ने पारी को संभालने की जिम्मेदारी संभाली, लेकिन सुदर्शन थोड़े लड़खड़ाते हुए नजर आए. 24वें ओवर में उनकी घबराहट उस समय चरम पर पहुंच गई जब उन्होंने बैकफुट पर जाकर गेंद को मिड-विकेट पर धकेला और एक रन लेने के लिए शुरुआती कदम उठाए. राहुल ने भी आसान रन के साथ इसका अच्छा जवाब दिया, लेकिन सुदर्शन आखिरी समय में पीछे हट गए. इससे गेंदबाज के छोर पर फेंके गए थ्रो से राहुल खतरे में पड़ गए. सीनियर बल्लेबाज आउट होने से बाल-बाल बच गए, लेकिन पलट कर उन्होंने सुदर्शन को घूरा और अपनी नाराजगी जाहिर की.

ये भी पढ़ें: असंभव: टेस्ट क्रिकेट का 42 साल पुराना अटूट रिकॉर्ड, अनिल कुंबले-हरभजन सिंह-अश्विन भी तोड़ने में नाकाम

रोस्टन चेज का शिकार हो गए सुदर्शन

सुदर्शन ने बल्ले से संघर्ष किया और केवल 7 रन बनाए. उन्होंने रोस्टन चेस की गेंद को गलत समझा और पुल शॉट खेलने का प्रयास किया, जिसमें लंबाई की कमी थी और अंततः खराब शॉट चयन के कारण एलबीडब्ल्यू आउट हो गए. अब राहुल और गिल के ऊपर टीम इंडिया को बड़े स्कोर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी है. इन दोनों के बाद बल्लेबाजी के लिए ध्रुव जुरेल, नीतीश कुमार रेड्डी, रवींद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर आएंगे.