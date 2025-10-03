Advertisement
trendingNow12945608
Hindi Newsक्रिकेट

LIVE मैच में अचानक क्यों फूटा केएल राहुल का गुस्सा? साई सुदर्शन ने कर दी ऐसी हरकत, बुरी तरह भड़का भारतीय ओपनर

KL Rahul Sai Sudarshan: भारत और वेस्टइंडीज के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला गुरुवार (2 अक्टूबर) को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शुरू हुआ. टीम इंडिया मैच के पहले ही दिन ड्राइविंग सीट पर बैठ गई है. उसने वेस्टइंडीज को पहली पारी में 162 रनों पर समेटने के बाद अपनी पहली पारी में 2 विकेट पर 121 रन बना लिए हैं. वह अब विंडीज से 41 रन ही पीछे है 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Oct 03, 2025, 06:45 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

LIVE मैच में अचानक क्यों फूटा केएल राहुल का गुस्सा? साई सुदर्शन ने कर दी ऐसी हरकत, बुरी तरह भड़का भारतीय ओपनर

India vs West Indies 1st Test Day 1: भारत और वेस्टइंडीज के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला गुरुवार (2 अक्टूबर) को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शुरू हुआ. टीम इंडिया मैच के पहले ही दिन ड्राइविंग सीट पर बैठ गई है. उसने वेस्टइंडीज को पहली पारी में 162 रनों पर समेटने के बाद अपनी पहली पारी में 2 विकेट पर 121 रन बना लिए हैं. वह अब विंडीज से 41 रन ही पीछे है और उसके हाथ में 8 विकेट बाकी हैं. ऐसे में टीम इंडिया का पलड़ा मैच में पहले ही दिन भारी हो गया.

गेंदबाजों के बाद राहुल ने संभाला

भारतीय बैटिंग की रीढ़ कहे जाने वाले केएल राहुल ने एक बार फिर से मोर्चा संभाला है. उन्होंने पहली पारी में शानदार फिफ्टी लगाई और 53 रन बनाकर नाबाद हैं. अब मैच के दूसरे दिन शुक्रवार को वह इसे एक बड़ी पारी में बदलना चाहेंगे. उनके साथ शुभमन गिल 18 रन बनाकर नाबाद हैं. यशस्वी जायसवाल 36 और साई सुदर्शन 7 रन बनाकर पवेलियन लौटे. गेंदबाजी में मोहम्मद सिराज ने 4 और जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट लेकर धमाल मचाया.

Add Zee News as a Preferred Source

सुदर्शन पर भड़के राहुल

मैच के पहले दिन कई ऐसे पल देखने को मिले जिसने दर्शकों का दिल जीत लिया, लेकिन एक ऐसा वाकया भी हुआ जिसे देखकर सब हैरान हो गए. आमतौर पर शांत रहने वाले केएल राहुल का गुस्सा बल्लेबाजी के समय फूट पड़ा. उन्हें गुस्से में देखकर सभी हैरान रह गए. अपने साथी बल्लेबाज साई सुदर्शन की गलती पर राहुल आपा खो बैठे. उन्होंने लाइव मैच के दौरान पर ही उनकी क्लास लगा दी.

ये भी पढ़ें: बैडलक! वो बदनसीब क्रिकेटर, जिसने 3 टेस्ट में झटके 22 विकेट...फिर भी बेंच पर बैठा रह गया अहमदाबाद का हीरो

बाल-बाल बच गए केएल राहुल

यशस्वी जायसवाल के 36 रन पर आउट होने के बाद दोनों बल्लेबाजों ने पारी को संभालने की जिम्मेदारी संभाली, लेकिन सुदर्शन थोड़े लड़खड़ाते हुए नजर आए. 24वें ओवर में उनकी घबराहट उस समय चरम पर पहुंच गई जब उन्होंने बैकफुट पर जाकर गेंद को मिड-विकेट पर धकेला और एक रन लेने के लिए शुरुआती कदम उठाए. राहुल ने भी आसान रन के साथ इसका अच्छा जवाब दिया, लेकिन सुदर्शन आखिरी समय में पीछे हट गए. इससे गेंदबाज के छोर पर फेंके गए थ्रो से राहुल खतरे में पड़ गए. सीनियर बल्लेबाज आउट होने से बाल-बाल बच गए, लेकिन पलट कर उन्होंने सुदर्शन को घूरा और अपनी नाराजगी जाहिर की.

 

 

ये भी पढ़ें: असंभव: टेस्ट क्रिकेट का 42 साल पुराना अटूट रिकॉर्ड, अनिल कुंबले-हरभजन सिंह-अश्विन भी तोड़ने में नाकाम

रोस्टन चेज का शिकार हो गए सुदर्शन

सुदर्शन ने बल्ले से संघर्ष किया और केवल 7 रन बनाए. उन्होंने रोस्टन चेस की गेंद को गलत समझा और पुल शॉट खेलने का प्रयास किया, जिसमें लंबाई की कमी थी और अंततः खराब शॉट चयन के कारण एलबीडब्ल्यू आउट हो गए. अब राहुल और गिल के ऊपर टीम इंडिया को बड़े स्कोर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी है. इन दोनों के बाद बल्लेबाजी के लिए ध्रुव जुरेल, नीतीश कुमार रेड्डी, रवींद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर आएंगे.

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

KL RahulIndia vs West Indies

Trending news

DNA: हिंदुओं को होना होगा संगठित, धर्म की एकता भारत की सुरक्षा की गारंटी है: भागवत
Mohan Bhagwat
DNA: हिंदुओं को होना होगा संगठित, धर्म की एकता भारत की सुरक्षा की गारंटी है: भागवत
DNA: एक खत ने कैसे लगाई आग, हिंसा के लिए अमन का 'लेटर' काफी है
DNA Analysis
DNA: एक खत ने कैसे लगाई आग, हिंसा के लिए अमन का 'लेटर' काफी है
योगी का सनातनी अवतार, उपद्रवियों को चेतावनी...गजवा-ए- हिंद करने वालों को 'जहन्नुम'
DNA Analysis
योगी का सनातनी अवतार, उपद्रवियों को चेतावनी...गजवा-ए- हिंद करने वालों को 'जहन्नुम'
DNA: हे भगवान..अनर्थ! राम के पुतले को जलाने वाले दानव कौन ? महापर्व पर ये कैसी करतूत
Dussehra
DNA: हे भगवान..अनर्थ! राम के पुतले को जलाने वाले दानव कौन ? महापर्व पर ये कैसी करतूत
विजयादशमी पर देश को जगाने वाला खुलासा,'इस्लाम की मुजाहिद बेटियां'..तैयार हो रही हैं!
DNA Anlysis
विजयादशमी पर देश को जगाने वाला खुलासा,'इस्लाम की मुजाहिद बेटियां'..तैयार हो रही हैं!
DNA: विजयादशमी पर योगी का विजय रथ...सनातन की शक्ति की जीत, अपराधियों को चेतावनी
DNA Analysis
DNA: विजयादशमी पर योगी का विजय रथ...सनातन की शक्ति की जीत, अपराधियों को चेतावनी
तमिलनाडु में मां के सामने बेटी को बनाया हवस का शिकार, बर्खास्त किए गए दो पुलिसकर्मी
Tamil Nadu news
तमिलनाडु में मां के सामने बेटी को बनाया हवस का शिकार, बर्खास्त किए गए दो पुलिसकर्मी
सरकार को 60 का सिक्का करना था जारी, सावरकर को अंग्रेजों से...खेड़ा का BJP पर निशाना
congress
सरकार को 60 का सिक्का करना था जारी, सावरकर को अंग्रेजों से...खेड़ा का BJP पर निशाना
मैं RSS पूरा इतिहास बताऊं तो... PM मोदी के बयान पर क्यों बौखलाए ओवैसी?
Asaduddin Owaisi
मैं RSS पूरा इतिहास बताऊं तो... PM मोदी के बयान पर क्यों बौखलाए ओवैसी?
यह उत्सव नहीं बड़ा परिवर्तन है...जम्मू कश्मीर में जले रावण के पुतले
jammu kashmir news
यह उत्सव नहीं बड़ा परिवर्तन है...जम्मू कश्मीर में जले रावण के पुतले
;